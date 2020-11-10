Назад в будущее

Окунуться в атмосферу «светлого будущего», а вернее, недавнего прошлого – эпохи СССР предлагает ребятам алданская городская детская библиотека. С начала этой недели до конца года в выставочном зале библиотеки для всех желающих открыта выставка предметов быта эпохи СССР.







Хорошо или плохо было жить в СССР, нынешним ребятам понять сложно, для них это время непонятное. В рассказах о том времени перемешаны и горечь, и счастье бабушек и дедушек, мам и пап. Изучить этот противоречивый промежуток истории огромной страны ребятам предлагают через предметы обихода, связанные с этой эпохой.

Октябрьская революция, привела к образованию Союза Советских Социалистических Республик. Именно 7 ноября 1917 года принято считать днем рождения новой страны, которая объединила в себе пятнадцать республик. У многих поколений эта эпоха связана с разными событиями – репрессии, голод, Великая Отечественная война, поднятие целины, первый полет человека в космос, спортивные достижения, строительство БАМа и т. д. Под лозунгами коммунистической партии жители огромной страны строили «светлое будущее».

На выставке представлено огромное количество предметов того времени. Телевизоры, радиоприемники, стиральная машина, посуда, мебель, одежда, книги, подшивки газет, коллекция значков, марок, игрушки, календари, открытки, фотокарточки артистов, настоящие фронтовые письма. В преддверии нового года актуальна экспозиция с елочными игрушками и карнавальными новогодними масками. Есть экспонаты, которыми так и не успели воспользоваться, например: в шкафу висит новенькая школьная форма с этикеткой, где указан год выпуска изделия, зубной порошок, ученические тетради с промокашкой, лезвия для бритвы, лекарства и другие. Некоторая техника, представленная на выставке, в рабочем состоянии, при желании можно попробовать ее в деле. Большинство собранных предметов – это вещи из личной коллекция директора детской библиотеки Татьяны Ивановны Ефимовой. Гордостью этой выставки она считает восстановленный атрибут советской школы – парту Эрисмана. Эта парта отличается от современных, в единой конструкции в ней скамейка, столешница, имевшая откидные крышки, а внутри нее находились ящики для ранца и сменной обуви, под ногами – подставка для ног. Такая парта имела много плюсов, предполагала максимально комфортное расположение ученика за партой, что предотвращало развитие сколиоза у растущего ребенка, она была прочной, края имели закругленную форму, а откидная крышка позволяла ученику отвечать с места, не выходя из-за парты. К тому же не отодвигающаяся лавка способствовала поддержанию правильного расстояния между тетрадью, учебником и глазами учащегося. Достать оригинал парты в Алдане оказалось невозможным. В ее воссоздании помогли местные предприниматели – Александр Сафронов, Инокентий Непомнящий, Валерий Шикута.

Неожиданной находкой на чердаке собственной дачи стали для Татьяны Ивановны ученические тетради и журналы алданской школы № 3 50–80-х годов прошлого века. Эти тетради она готова раздать владельцам на память о школьных годах. Какая прекрасная возможность окунуться в детство и вспомнить свои ученические успехи! В организации увлекательной выставки приняли участие и местные жители, которые предоставили свои семейные реликвии: Татьяна Зубова, Владимир Золотой, Александр Черкашин, Мария Каншина, Ирина Петунина.

Стоит ли посетить эту выставку родителям со своим ребенком? Однозначно – да. Взрослые смогут предаться воспоминаниям из детства, а для детей это уникальная возможность увидеть жизнь советского человека, узнать историю уникальной эпохи.

Анна Юмадилова.

Фото автора.