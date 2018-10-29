Навстречу мечте со скоростью ветра

Чуть больше года назад «АР» рассказал на своих страницах о жителе Нижнего Куранаха Алексее Валове, который был принят в австрийскую профессиональную автогоночную команду Renauer Motorsport. Гонки – увлечение Алексея с детства, а участие в профессиональной серии долгие годы было его заветной мечтой. К осуществлению ее он стремился, невзирая на, казалось бы, совершенную несбыточность. Он сам нашел возможность связаться с представителями команды Renauer Motorsport в Москве, затем отправился в Австрию, где успешно прошел тесты и влился в состав этого статусного гоночного союза. Тогда же представители австрийской команды уверенно отметили, что Алексей «безусловно, обладает гоночным талантом». Наш гонщик очень быстро адаптировался к гоночной технике и постоянно демонстрировал прогресс в результатах, отметил тренер Renauer Motorsport Зепп Ренауер. Сейчас он единственный россиянин в составе профессиональной гоночной команды. Ему и его решительному прорыву в состав именитой команды теперь даже посвящена отдельная страничка на русскоязычном сайте австро-российского автоспорта.

А спустя год, в конце лета 2018-го, Алексей стал участником заездов гонки Nascar. Была достигнута еще одна цель, к которой он стремился. «С детства мне очень нравились эти гонки, конечно, я мечтал в них участвовать. Правда, проводились они в США, и казалось, что это недостижимо», – рассказывает Алексей.

Однако один из самых знаменитых чемпионатов американского происхождения Nascar начал практиковать этапы и в Европе, сейчас они пользуются невероятной популярностью среди жителей Старого Света. Причем, отмечает гонщик, у этой серии есть своя специфика, которая ему по душе: машины на старт здесь выходят одинаковые, и результат заездов зависит только от пилота. А значит, есть шанс проверить себя и показать, чего ты стоишь.

Есть у европейских гонок Nascar и еще одно существенное отличие: если в США пилоты буквально летают по овальной трассе, развивая скорость до 370 км/ч, то на европейских треках обязательной составляющей стали сложные повороты. Такова и трасса Pannoniaring в Венгрии, в сессиях которой участвовал Алексей. Если взглянуть на нее сверху, можно увидеть сходство с взлетающей птицей, где «взмах» крыльев и устремленная в небо «голова» – крутые изгибы автодрома, входить в которые тем не менее гонщик может на скорости до 120 км/ч, а на прямых участках разгоняться до 285 км/ч. К слову, трасса Slovakia Ring, где Алексей проходил свои первые тесты, еще более извилиста.

Конечно, заядлые любители автогонок утверждают, что все же самым зрелищным в заездах являются моменты, связанные с авариями болидов. Однако год от года все больший акцент делается на безопасности таких соревнований – от усиления тормозов гоночных машин до специальных защитных механизмов для пилотов, как, например, особое приспособление, защищающее шею, рассказал Алексей.

В первой сессии из трех, которые он откатал, наш гонщик показал лучшее время, преодолев трассу в 4 700 метров за две минуты и пять секунд, заняв в итоге третье место. Отметим при этом, что результаты опытных профессионалов на таком треке колеблются от 2,01 до 2,9 минуты. Так что спортсмен из Якутии уверенно держит золотую середину и не собирается останавливаться на достигнутом.

И это несмотря на то, что за его плечами намного меньше заездов, тренировок и тестов, чем у его соперников или товарищей по команде. Да, Алексей не скрывает: поездки в европейские страны, участие в гонках, тестах и тренировках – дело довольно затратное. В АО «Полюс Алдан» Алексей работает водителем большегрузного самосвала, упорный труд помогает ему подниматься к гоночному олимпу, ведь заработанные деньги он инвестирует в свое спортивное развитие. И предприятие нашло возможность поддержать талантливого спортсмена, выделив средства для поездки на тренировки. «Я очень благодарен руководству компании за веру в меня, спонсорская помощь АО «Полюс Алдан» помогла мне на пути к новому серьезному успеху», – говорит Алексей Валов.

Так устроен автоспорт и не только – пока гонщик не начнет показывать серьезные результаты, рассчитывать на спонсорскую поддержку ему сложно. Но когда спортсмен постепенно выходит на высокие результаты в тестах, соревнованиях и начинает занимать высокие позиции, вероятность спонсорской поддержки будет возрастать с каждым разом.

Наш гонщик уверен, что сможет стать чемпионом, прославив родную республику, поэтому решил обратиться за содействием и поддержкой в Министерство спорта Якутии, неустанно ищет возможности для привлечения спонсоров, отмечая, что в случае такого сотрудничества команда Renauer Motorsport предоставит обширную рекламную площадку спонсору как в России, так и в Европе, а также все имеющиеся в ее распоряжении возможности и ресурсы для предоставления спонсору максимальной отдачи от рекламы.

Благодаря его увлеченности и целеустремленности впечатляющие профессионалов результаты даются Алексею с легкостью. В своем упорстве в покорении заветной вершины он готов к преодолению многих и многих препятствий и надеется, что главной его мечте суждено сбыться.

Ирина ВИНОГРАДОВА.

Фото предоствлено А. Валовым.