«Мы преклоняемся и помним»

День Победы – светлый и радостный праздник, который каждый человек должен помнить и носить в своем сердце в память о людях, боровшихся за свободу, за мирное небо и безмятежную жизнь. Каждый год в майские дни Россия вспоминает грозные годы войны, чтит память павших воинов и благодарит ветеранов.

Второй год подряд 9 мая жители города Томмота вынужденно провели дома из-за пандемии коронавируса. Но режим повышенной готовности не помешал отпраздновать 76-летие Победы в Великой Отечественной войне. Люди почтили память погибших предков в уже не новом, но еще непривычном онлайн-формате. Сотрудники Центра культуры и духовного развития подготовили онлайн-мероприятия, в которых жители города приняли активное участие.











С начала мая была запущена онлайн-эстафета семейного творчества «Журавли Победы», где участникам предлагалось выполнить журавлей с использованием разных материалов, в любом формате и технике, с именем ветерана на крыле птицы.

Для участия в патриотической акции «Я – участник «Бессмертного полка» жители города присылали свои фотографии с ветеранами Великой Отечественной войны.

Для конкурсов было предоставлено огромное количество творческих работ. Пронзительные стихотворения, трогательные песни, детские рисунки и поделки еще раз напомнили нам, взрослым, что День Великой Победы – это праздник, который объединяет все поколения. В нашей стране нет ни одной семьи, которую война обошла стороной.

С 3 по 9 мая прошел творческий онлайн-конкурс «Голос Памяти».

В номинации «Вокал» 1-е место заняла Татьяна Душенкова, 2-е место – Елена Шевченко, 3-е место – Кира Кудряшова. В номинации «Чтение» было представлено более 80 работ в разных возрастных группах. Победители – Дмитрий Смертин, Константин Решетников, Александр Березовский, Галина Бобрякова, Илария Долгова, Эльвира Залевская, Кирилл Кучеров, Карина Максимова.

В кулинарном конкурсе «Семейное блюдо Победы» победителями стали семья Столыпиных, Янина Кормина, Валентина Кордюк.

В конкурсе семейного творчества «Как хорошо на свете без войны» в номинации «Рисунок» 1-е место заняли Кристина Кочергина и Карина Максимова, 2-е место – Тоня Горожанкина, Татьяна Булгакова. В номинации «Поделка» 1-е место – Илья Базнов, 2-е место – Артем Баран, Артем Абдурахимов, 3-е место – учащиеся второго и третьего классов Томмотской СШИ. В номинации «Аппликация» 1-е место завоевала Алина Кудинова, 2-е место – Евгений Редькин, Даниил Утигенов.

7 мая была запущена онлайн-эстафета и поэтическая композиция «Журавли Победы» с поздравлениями от жителей города.

8 мая в соцсетях Центра культуры был представлен кукольный спектакль «Петрушка на войне» – по образу спектаклей военного времени, которые поднимали боевой дух защитников Родины.

В День памяти и скорби сотрудники Центра культуры представили поэтическую композицию «Мы приклоняемся и помним», в которой сплелись воедино события и образы, проза и история военного времени.

В этот же день прошла патриотическая акция «Свеча памяти». В благодарность о тех, кто ценой своей жизни подарил нам Великую Победу, предлагалось зажечь свечу и выставить в окнах домов и квартир.

9 мая, поддерживая традиции прошлых лет, были выпущены видеоролики «Бессмертный полк. Томмот» и «Память о наших односельчанах. Ыллымах». Завершением в череде праздничных мероприятий стал музыкально-поздравительный видеоролик «С днем Победы!» с участием творческих людей города и коллективов Центра культуры.

Праздник прошел сдержанно, но все так же со слезами на глазах, с гордостью за великий советский народ и благодарностью за нашу мирную жизнь.

М. Столыпина.

Фото предоставлены автором.

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