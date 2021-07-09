«Моя жизнь была сложной, но я довольна своей судьбой!»

Медицине медсестра Валентина Сергеевна Резникова отдала 43 года. В профессию пошла по стопам мамы, фронтовой медицинской сестры. Впрочем, ее опыта Валентина Сергеевна почерпнуть не успела: мама умерла совсем молодой…

– Я родом из Читинской области, выросла в Дарасуне. Моя мама всю войну была сестричкой в медсанбате, лечила и выхаживала военных, – рассказывает Валентина Сергеевна Резникова. – Я родилась спустя два года после окончания войны. У родителей я стала первой, вскоре родился брат.

Жизнь отца трагически оборвалась, когда дети были совсем маленькими. Через некоторое время мама вновь вышла замуж. Об отчиме у Валентины Сергеевны остались очень теплые воспоминания: он был добрым и спокойным человеком, очень справедливым и глубоко порядочным. У Валентины появились младшие братик и сестренка.

Маме не суждено было прожить долго: ей было чуть за 30, когда ее поразил туберкулез. После смерти матери отчим собрался уезжать на Украину. Детей он хотел забрать с собой, но воспротивилась бабушка, мамина мама:

– Старших оставь, мы с дедом их вырастим! Они же тебе не родные…

– Не стоит разлучать детей! На Украине у моей семьи земля и хозяйство, все будут сыты! – убеждал мужчина родителей жены, но бабушка не отступилась.

Отчим с младшими детьми уехал, а маленькая Валя с братиком остались в Дарасуне, в доме бабушки и дедушки.

– Мы сызмальства работали, – вспоминает Валентина Сергеевна. – Нас кормило собственное хозяйство. Оно было очень большим, и от зари до зари трудилась вся семья. Мне было 12 лет, а братишке – 9, и мы вкалывали наравне с взрослыми…

В школе Валентина училась хорошо. Когда девушка заканчивала восьмой класс, учительница Валентина Матвеевна Петрова посоветовала ей поступать в училище.

– Пожалей дедушку и бабушку, – тихо проговорила тогда Валентина Матвеевна. – Станешь студенткой, будешь стипендию получать…

Валентина послушалась учительницу. В сельсовете ей, с детства отличавшейся артистизмом и обаянием, было выдано направление в Читинское культпросветучилище. Как сирота, она получила и подъемные. Путь предстоял неблизкий: сначала на автобусе нужно было доехать до Шилки, а оттуда на поезде в Читу.

Стоя в очереди в кассу на вокзале в Шилке, Валентина краем уха услышала разговор двух девчонок ее возраста. Девочки говорили об Алдане: в горный техникум как раз идет набор студентов! Валентина, услышав о горном техникуме, замерла в немом восторге: в их краях геологи бывали часто. Они с братом знакомились с исследователями земли, те угощали их консервами и сгущенкой, рассказывая массу увлекательных историй…

Когда подошла очередь Валентины покупать билет, она выпалила кассиру: до Алдана! Напрямую из Шилки в Алдан, конечно, не получилось: поезд шел до Большого Невера, затем предстояло много часов добираться на рейсовом автобусе.

– Вот так я и рванула в Алдан! – смеется сегодня Валентина Сергеевна. – В котомке у меня была булка хлеба и кусок сала, а в кармане – 200 рублей. За 85 рублей я доехала до Невера, за 100 – до Алдана. Как сейчас помню, автобус приехал на старый автовокзал – на этом месте потом городской рынок был…

Попутчица, с которой Валентина познакомилась в дороге, провела ее до горного техникума. Там девушку огорошили: приемная кампания закончилась, ты опоздала!

– Значит, поехали в общежитие медучилища! – не растерялась приятельница.

– А я в медучилище категорически не хотела – медицины боялась, как чумы! – продолжает Валентина Сергеевна. – Но что делать было, с пятнадцатью рублями? Заселилась как абитуриентка и пошла сдавать экзамены. За сочинение в приемной комиссии меня очень хвалили. Сочинение было на свободную тему: нужно было рассказать о своем любимом человеке. Я написала про свою учительницу, Валентину Матвеевну Петрову. Мое сочинение потом в газете печатали…

Неожиданно для себя в учебу Валентина втянулась, со временем страхи уступили место интересу. Получив в 1966 году диплом медсестры, она пришла работать в Алданскую центральную районную больницу. К практике Валентина Сергеевна приступила в роддоме, в палате новорожденных, потом перешла в Дом ребенка.

– Перешла-то я вслед за ребенком, – тихо говорит Валентина. – В роддоме мальчик был, брошенный. Я, едва его увидела, сразу полюбила всем сердцем! Душа как-то одномоментно и целиком рванулась к нему, и я в одночасье поняла, что это – мой сынишка! Я и имя ему дала: Андрюшенька.

Тогда Валентина решила усыновить Андрюшу. Коллеги отговаривали: дескать, тебе только 20 лет, какой приемный ребенок? Выйдешь замуж, свои дети появятся… Но девушка всегда отличалась твердостью и упрямством: если что задумает – от того никогда не отступалась.

Так медсестра оказалась в Доме ребенка. Но быть вместе с названным сыном не получилось: Андрея усыновила семейная пара из Ташкента.

– Когда Андрюша уехал с новыми мамой и папой, думала, с ума сойду! Я очень долго плакала потом, свет будто почернел… – вздыхает Валентина Сергеевна.

Из Дома ребенка медсестра В. С. Резникова вернулась в больницу. Некоторое время работала в поликлинике на терапевтическом приеме и патронировала онкологических больных. В ее группе было 11 человек. Валентина Сергеевна ставила им на дому обезболивающие и общеукрепляющие инъекции. На патронаж ходила пешком, и за день удавалось посетить 5-6 человек.

В стационаре медсестре также довелось работать в разных отделениях, в периоды отпусков она всюду замещала коллег. А от главной медсестры Капитолины Павловны Муравьевой Валентина Сергеевна убегала и пряталась!

– Убегала не потому, что боялась ее: просто Капитолина Павловна настаивала на том, чтобы я переходила работать в роддом акушеркой, – объясняет Валентина Сергеевна. – Я же хотела быть медсестрой только в хирургии!

Хирургия стала самой сильной профессиональной любовью В. С. Резниковой. Еще со скамьи училища она хотела применять знания только в этой области. Медицине Валентина Сергеевна отдала 43 года, из которых 30 провела в хирургическом отделении. Она работала палатной медсестрой, проводила процедуры, делала перевязки и присутствовала на операциях – в качестве операционной сестры и анестезистки. У медсестры всегда все получалось, а больные ее любили и слушались. «Легкая рука и твердый характер!» – отзывались коллеги и пациенты о Валентине Сергеевне Резниковой.

Когда приходили в отделение молодые коллеги, опытная медсестра передавала им опыт, обучая всему. Остро и болезненно реагируя на любую недобросовестность, каждой вновь пришедшей медсестре Валентина Сергеевна стремилась в первую очередь внушить главное: медработник не имеет права попустительски относиться к своим обязанностям!

– Жизнь моя была сложной, но я довольна своей судьбой, – признается Валентина Сергеевна. – Если бы представилась возможность – я бы свою судьбу повторила!..

Пресс-служба АЦРБ.