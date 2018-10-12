Мороз снежком укутает?

На днях в редакцию «АР» обратились обеспокоенные жители микрорайона, в народе именуемого «совхоз». Довольно длительное время часть трассы, порядка километра, что проходит от Центральной котельной в сторону этого микрорайона по территории базы филиала АО «ДРСК» «ЮЯЭС» на ул. Тарабукина, остается, что называется, голой: совершенно неутепленной, отдающей тепло не в жилые помещения, а в атмосферу.

Жители домов, которые получают тепло благодаря этой трассе, обращали на свою проблему внимание чиновников, работников коммунального хозяйства, и не раз. Но решения вопроса так и не дождались. Рачительные алданцы даже положили отвалившийся утеплитель поверх труб, чтобы его не засыпало снегом. И не теряют надежды на то, что до наступления холодов трасса будет изолирована, как положено, укрывным материалом полностью.

Наш корр.