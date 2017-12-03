АО «Алданзолото» ГРК» входит в состав Группы «Полюс», компании мирового уровня, быстроразвивающейся и динамичной, ставящей перед собой амбициозные задачи. И это сегодня особенно заметно, причем на большинстве производственных переделов — на руднике «Куранах», в автотранспортном цехе, на золотоизвлекательной фабрике.

Невооруженным взглядом видно: в обновление производства вкладываются значительные средства, миллиарды рублей, благодаря чему обеспечивается рост производства: за несколько лет – от 3,8 до более 5 тонн в год.

Алексей Носков, управляющий директор АО «Алданзолото» ГРК»: «Поставленная задача поэтапного увеличения объемов производства напрямую связана с реализацией инвестиционной программы. Нам в свое время удалось доказать необходимость серьезных вложений в переоснащение, модернизацию, благодаря чему у производства открылось, образно говоря, второе дыхание. Степень доверия управляющей компании настолько велика, что вложения в приобретение новой техники, оборудования измеряются значительными суммами – в последние два года на развитие нашей горнорудной компании направлено порядка 6 миллиардов рублей. Это рекордные за несколько десятилетий вложения в производство, направленные на рост производительности, улучшение микроклимата на предприятии».

Запасы драгоценного металла на Куранахских месторождениях позволяют прогнозировать дальнейший рост производства, планировать работу предприятия на десятки лет вперед. Сегодня с уверенностью можно сказать, что АО «Алданзолото» ГРК» работает на перспективу — разработана программа модернизации, которая успешно реализуется при поддержке Управляющей компании «Полюс», а это значит, что есть будущее не только у предприятия, но и у региона.

В конце 2016 года компания завершила первый этап проекта техперевооружения, благодаря чему производительность ЗИФ достигла 4,5 млн т руды в год. Предприятие работает над дальнейшим увеличением мощностей. Этому способствует и внедрение Производственной системы Группы «Полюс», в подразделениях кардинально преобразилось отношение к ведению производства в целом, удалось изменить подход коллектива к организации рабочих мест с соблюдением всех норм, и программа тотальной оптимизации производства, позволяющая оперативно внедрять рационализаторские предложения с мест.

Техническое перевооружение только в 2016 году – это более 20 единиц новой техники. В 2017-ом оно идет еще более масштабно, по всем направлениям, внимание уделяется обновлению ЗИФ, экскаваторного парка, карьерного автотранспорта, его ремонту и эксплуатации. Для этих целей закупается новое оборудование и системы, использование которых направлено не только на увеличение производительности, но и на снижение объема ручного труда, создание условий более безопасной работы.

Кафе на колесах в карьере золотодобытчиков

Бытовые условия на производстве – то, о чем не забывают в АО «Алданзолото» ГРК». Совершенствуются места отдыха, раздевалки и душевые, любо-дорого посмотреть, какие создаются условия, вместо заброшенных помещений появляются современные гардеробные со всеми удобствами, и даже сауной, как, например, на руднике «Куранах».

Пришла очередь взяться за мобильные пункты питания, важные для работающих в карьере. Обеды к ним, особенно задействованным на отдаленных участках, зачастую поступают остывшими. Передвижные столовые на базе автомобилей Урал морально и физически устарели, ведь эксплуатируются по многу лет, часто простаивают на ремонте. Обратив на это внимание, руководство ГРК приняло решение исправить положение, купив современные мобильные пункты питания. Они уже на территории автотранспортного цеха, три белоснежных красавца на колесах готовятся к выходу на линию.

КамАЗы привлекают своим современным видом, а что внутри, скоро оценят золотодобытчики. Но уже можно сказать: условия питания создаются гораздо лучше прежних. Сергей Жарких, заместитель начальника автоколонны: «Новые мобильные столовые оборудованы кондиционерами, микроволновыми печами, умывальниками, москитными сетками, удобными местами раздачи и приема пищи».

В общем, хозяйский подход скоро позволит работающим в карьере оценить преимущества кафе па колесах, где должно быть комфортно в любую погоду.

Техника последнего поколения

Если не был в горнорудной компании несколько лет, то приехав сюда, можешь не узнать предприятие, настолько оно изменилось. Техперевооружение дает хорошие результаты: виден порядок в производственных помещениях, радует новая техника в карьерах. Новое оборудование на руднике «Куранах» вводится поэтапно, поэтому почти постоянно на объектах работают монтажно-наладочные бригады.

В большинстве случаев запуск проводится в соответствии с установленным сроками. Как, например, в случае с фронтальным погрузчиком CAT-992 с объемом ковша 11 кубометров, введенном в строй в конце прошлого года. Подобной техники раньше на предприятии не было, сегодня уже можно сказать, что зарекомендовала она себя хорошо, как и новый экскаватор ЭКГ10, поступивший на предприятие на семнадцати железнодорожных платформах. Оперативно был собран и запущен в работу очередной экскаватор Komatsu РС400, который можно увидеть на разных участках производства.

На руднике «Куранах» задействовано десятки единиц новой погрузочной техники, бульдозеров. Руководитель производственной службы предприятия Геннадий Егоров, главный механик ГРК Вадим Мухаметшин отмечают напряженный и в то же время говорящий о приливе дополнительных сил ритм на производстве. Этим летом, накануне 60-летия подразделения, ввели в строй очередной экскаватор, чуть позже завершили сборку нового бульдозера. За несколько лет парк техники здесь обновлен значительно, с успехом осваивается новое оборудование. Взамен изношенного организована поставка современного карьерной техники: погрузчика фронтального, системы транспортировки, мобильной сортировочной установки с грохотом и другого. Современные бульдозеры и экскаваторы работают без остановки, наращивая объемы добычи руды. Сейчас на руднике задействовано около 13 бульдозеров, 10 экскаваторов, другая техника. Начальник рудника Юрий Суворов отмечает: «Абсолютный рекорд по добыче за всю историю рудника, поставленный этим летом – во многом результат успешной реализации инвестиционной программы».

Новый транспорт – новые возможности

Вот уже несколько лет автопарк АО «Алданзолото» ГРК» активно пополняется — горнорудная компания в рамках инвестиционной программы активно приобретает и вводит в строй большегрузные автосамосвалы, пассажирские автобусы, вспомогательный транспорт. Вместе с сервисными службами в монтаже автомобилей участвуют работники автотранспортного цеха, которые затем успешно управляют ими, занимаются обслуживанием техники. Эта практика оправдывает себя, о чем говорят хорошие показатели работы транспортного подразделения. Высокие темпы без неоправданной спешки – такой подход укоренился на предприятии, в этом мы убедились, побывав в очередной раз в АТЦ, где сегодня идет подготовка к запуску очередной партии новых автомобилей.

Сияющие свежей краской, словно с картинки, самосвалы, поступившие недавно, в умелых руках специалистов на глазах приобретают законченный вид. Скоро «новобранцам» на линию, вслед за десятками других, уже узнавшими якутские дороги, сыгравшие важную роль в судьбе позитивных перемен.

Сегодня работники компании, гости предприятия с радостью отмечают, что на дорогах рудника «Куранах», поселка золотодобытчиков, если надо, и всего Алданского района работает новый современный транспорт ГРК. Обновленный парк автотранспортного цеха служит общему делу, и содержится он в полном порядке: в боксах тепло, светло, есть вспомогательное оборудование, необходимый запас запчастей. В ухоженных гаражах, на карьерных дорогах свежая краска машин удачное дополнение к промышленному пейзажу. Куда не глянь, везде приметы нового времени. Александр Костенко, исполняющий обязанности начальника АТЦ: «За последние несколько лет приобретены десятки единиц техники, в том числе большегрузных автосамосвалов. В прошлом году — восемь 55-тонных БелАЗов, шесть 90-тонных Komatsu. В 2017-ом — шесть 90-тонных Caterpillar. И вот совсем недавно четыре 50-тонника этой же фирмы. Решение о выборе марки принималось взвешенное и коллегиальное после изучения опыта горнодобывающих предприятий в условиях Севера. Сегодня уже можно сказать, что не ошиблись».

Новые автомобили успели себя хорошо зарекомендовать по части надежности и удобства в эксплуатации, в этом нам удалось убедиться, побывав в кабине автомобиля, проходящего плановый техосмотр. Высокая лестница, ведущая сюда, не составляет проблем даже для неподготовленного. Несколько мгновений, и мы в гостях у водителя со стажем более 30 лет Геннадия Растопчина. Сегодня он следит за тем, как сервисная служба ведет проверку систем огромного автомобиля. Высотой почти с двухэтажный дом, он не требует особенного напряжения при управлении, хотя даже опытному водителю пришлось пройти переподготовку в УКК горнорудной компании. Геннадий Растопчин, водитель большегрузного автосамосвала: «Мне посчастливилось сесть за руль этой машины, которая работает как хорошие часы, в кабине комфортно, тепло. Сменщики тоже оценили преимущества машины и то, что нам предоставили возможность осваивать новую технику».

Скоро представители еще четырех экипажей выедут в карьер на новых автомобилях. Сейчас идет их сборка, можно порадоваться и за тех, кто будет работать на новом 40-тонном подъемном кране, поступившем недавно на предприятие по инвестиционной программе. В ближайшее время его задействуют в карьере.

Фабрика: вложить средства, получить результат

Группа «Полюс» инвестирует в будущее горнорудной компании «Алданзолото», в частности золотоизвлекательной фабрики, миллиарды рублей, которые на глазах превращаются в современное производство. Проект развития нацелен на дальнейшее увеличение объемов переработки руды на ЗИФ, в 2018-ом — до 5 млн т руды в год.

Предлагаем читателям посмотреть, какими темпами идет техническое перевооружение золотоизвлекательной фабрики. Строительные, монтажные, наладочные работы сегодня ведутся в разных отделениях, на многих объектах. По мнению старожилов предприятия, ЗИФ такого давно не переживала и давно нуждалась в обновлении. Но обо всем по порядку.

Здоровые легкие ЗИФ

Так образно сегодня можно назвать компрессорное отделение, где еще несколько лет назад было задействовано оборудование советского времени – пятидесятых-шестидесятых годов прошлого века. Его замена потребовала больших финансовых и трудозатрат, объемный инвестиционный проект реализован – компрессорное оборудование заменено на более современное и энергоэффективное фирмы «Самсунг», которое позволило полностью обеспечить ЗИФ сжатым воздухом.

Реконструкция в значительной степени затронула и отделение агитационного выщелачивания песков, установлен новый агитатор № 5, заменены перемешивающие устройства в чанах старых агитаторов, что позволило повысить эффективность процесса выщелачивания песков.

Питатели, сгустители, насосы…

Все это в перечне первостепенного приложения сил, в рамках инвестиционной программы организована поставка важнейших механизмов и оборудования, отвечающего современным требованиям. К примеру, трех питателей с весовым контролем, служащих важными элементами технологической цепи. Активно ведется строительство пластинчатого сгустителя № 5. Уже выполнено бетонирование фундаментов под технологическое оборудование, стеновое ограждение, завершен монтаж колонн и лучей сгустителя. На текущий момент выполняется сборка обрешетки и самого дна, в ближайшее время запланирован монтаж сендвич-панелей ограждения, опор и полнопролётного моста сгустителя.

Сергей Миронов, руководитель проекта технического перевооружения КЗИФ: «На площадку поступило семь вагонов с металлоконструкциями сгустителя. В рамках договора ожидается поставка комплекта системы управления и автоматизации, флокулянтной установки, нового КТП. Заключается дополнительное соглашение на поставку насосов повышенной производительности. Проект дорогостоящий, оценивается в сотни миллионов рублей. Запуск сгустителя запланирован на июль 2018 года».

Техническое перевооружение —

на основных стадиях золотоизвлечения

Процесс измельчения на ЗИФ один из основополагающих, поэтому в процессе, ходе модернизации ему уделяется особое внимание.

Вторая стадия измельчения. Здесь ведутся масштабные работы в рамках инвестиционной программы, выполнена установка общего зумпфа, один кластер гидроциклонов, новых насосных агрегатов, предусмотрена установка схемы двойного гидроциклонирования на блоке мельниц № 8, 9 и 10.

Смонтирован и запущен в работу общий зумпф с тремя насосами и один кластер ГЦУ. Для обеспечения процесса гидроциклонирования в автоматическом режиме разработано новое программное обеспечение. В перспективе, после вывода нового кластера ГЦУ на планируемые показатели, – демонтаж старого кластера на блоке мельниц № 5-7, затем монтаж второго и третьего кластеров.

В программе реконструкции третьей стадии измельчения установка общего зумпфа, новых насосов, нового кластера гидроциклонной установки с автоматической системой управления. Уже выполнены строительно-монтажные работы по устройству фундаментов под оборудование, монтаж футеровки зумпфа поликерамопластом, кластера ГЦУ, двух шламовых насосов. Выполняется монтаж нового питающего трубопровода в отделении сгущения. Ведутся электромонтажные работы — монтаж лотков, полок, шкафов управления, прокладка кабеля.

Закончен монтаж комплектной трансформаторной подстанции, ведутся работы по подключению и вводу оборудования в эксплуатацию. Завершается монтаж трубопровода питания отделения сгущения, готовится к монтажу третий насос. Специалисты по автоматизации приступают к установке системы управления, монтажу и подключению приборов КИП. До конца года планируется выполнить запуск трех кластеров ГЦУ в автоматическом режиме.

В автоматическом режиме

Техническое перевооружение автоматизированной системы управления технологическим процессом ЗИФ отделения сорбции — одно из важных направлений модернизации.

Дмитрий Гордок, главный инженер управления ЗИФ: «Выполнен монтаж и пусконаладочные работы системы отбора и доставки пробы в помещение пробной отдела технического контроля. Произведен монтаж новой системы управления отделением сорбции, разработано и установлено новое программное обеспечение, позволяющее в автоматическом режиме управлять процессом сорбционного выщелачивания. Благодаря проведенным мероприятиям три ветви сорбции запущены в автоматическом режиме работы».

Автоматизация, усовершенствование технологических процессов — приметы времени, которые видны на всех участках фабрики. Применяется новая схема обеззолачивания сливов сгустителей, выполняются работы по расширению отделения: залиты фундаменты для установки трех новых колонн сорбции сливов, выполнены фундаменты под насосы подачи растворов, проведена сборка трех колонн, их установка на фундаменты, выполняется разработка программного обеспечения и другие необходимые по проекту работы.

Автоматизированная система управления технологическим процессом Куранахской ЗИФ в течение нескольких десятилетий претерпевала изменения, но таких, как сегодня, здесь еще не было. В целях обновления производства, придания ему новых сил сейчас с участием специализированного подрядчика ведется разработка проектно-сметной документации по проекту общей автоматизации ЗИФ, главной целью которого является полная автоматизация всех технологических процессов и отделений фабрики.

Дополнительно ведется разработка рабочей документации по четырем отделениям фабрики, где работы по проектированию локальных автоматизированных систем выполняются впервые, не в рамках других мероприятий технического перевооружения.

Еще один значимый проект — «Техническое перевооружение системы гидротранспорта хвосто хранилища ЗИФ», который в будущем позволяет вывести производительность Куранахской ЗИФ на новый уровень переработки — до 5,8 млн тонны руды в год. Но это пока планы на ближайшие годы.

Подготовила

Е. ВЛАДИМИРОВА.

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