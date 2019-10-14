Мобильная бригада начала работу

…Вошедшие в дом гости (а в качестве таковых были сотрудники Управления социальной защиты населения по Алданскому району) застали хозяина за работой. В прошлом охотник, на пенсии житель села Хатыстыр Николай Тихонович занялся изготовлением охотничьих лыж. У оленеводов и охотников лыжи, изготовленные Николаем Тихоновичем, пользуются спросом!







– Одну пару лыж я три дня делаю, – раскрывает секреты мастерства Николай Тихонович.

Николай Ефремов скоро отметит 80-летие. Живет один, с хозяйством, по его словам, справляется прекрасно, летом сам сделал ремонт. Представители соцзащиты, справившись о делах и здоровье, советовали Николаю Тихоновичу обращаться к ним, если потребуется помощь.

– Ремонт сам делаю, дрова колю, – улыбается Николай Тихонович. – Да и работаю постоянно – без работы не могу, скучно… Здоровье есть, не жалуюсь, так что мне пока помогать не надо!

В Алданском районе начала работу межведомственная мобильная бригада, сформированная в рамках национального проекта «Демография» и республиканского проекта «Активное долголетие». В Якутии такие бригады функционируют в 14 районах. В состав вошли представители ряда органов и структур. Основная цель функционирования мобильной бригады – выявление пожилых людей, проживающих в сельской местности, для оказания им различной помощи, в том числе – транспортировки в медицинские учреждения.

– Задача мобильной бригады – межведомственное взаимодействие по решению всех социальных и медицинских вопросов, – пояснил начальник Управления социальной защиты населения Вадим Мазурок. – Мы будем выявлять круг нуждающихся и разрабатывать программы для каждого человека по доступности услуг, которые ему необходимы.

Первый выезд мобильной бригады состоялся в село Хатыстыр. Соцработники совместно с медиками посетили порядка десяти семей, где живут пожилые люди – потенциальные клиенты мобильной бригады. Визитеры спрашивали хозяев о жилищно-бытовых сложностях, о самочувствии и необходимости лечения.

– У нас много одиноких пожилых людей, – заметила социальный работник села Хатыстыр Анна Арискина. – Думаю, хатыстырцы будут активно пользоваться услугами мобильной бригады.

В ходе рейда члены мобильной бригады побывали в доме Григорьевых. Хозяйка, Наталья Дмитриевна, хлопотала на кухне, с приготовлением обеда ей помогала пришедшая в гости соседка. Женской работы по дому хватает, у хозяина же с наступлением холодов забот становится меньше.

– Сейчас-то я больше дома сижу, – делится Георгий Павлович. – Во двор выхожу, конечно, но работы осенью мало. Дрова потихоньку таскаю, зимой снег отметаю…

Георгий Павлович перенес инсульт, здоровье восстановилось не полностью. Впрочем, на самочувствие хозяин не жалуется: все ничего, только ноги болят. А вот отдыхать и бездельничать мужчина не привык: на недомогание и сейчас старается не обращать внимания, а стремление к действиям помогает ему преодолевать слабость.

– Летом сажаем огородик, он у меня любит на грядках копаться, – рассказала Наталья Дмитриевна. – Раньше-то у нас вся жизнь с лесом связана была: Георгий работал охотоведом, так мы летом всей семьей постоянно ездили на охоту, на рыбалку, по грибы и по ягоды…

Дважды в неделю супругов Григорьевых навещает соцработник. Анна Николаевна, а для хозяев – Аннушка: купит продукты, приготовит обед, поможет навести порядок, сопроводит в амбулаторию – отказа от нее нет ни в чем. Кроме Георгия Павловича, у Анны Николаевны еще шестеро подопечных. Впрочем, фактическое число тех, кому соцработник стремится помочь, значительно превышает официальную цифру.

– Я вот кого одиноких в нашем селе знаю – всем помощь предлагаю, – рассказывает Анна Николаевна. – Многие отказываются: народ у нас самостоятельный, с трудностями предпочитает справляться своими силами: нет, говорят, пока не надо, в будущем, может быть, твоя помощь потребуется… Я всем говорю, чтобы обращались, не стеснялись.

С домашними хлопотами супруги Григорьевы справляются. Решить не могут они один вопрос – оформить инвалидность Георгию Павловичу. Формальные тонкости сопряжены с массой проблем: добраться из отдаленного села в райцентр сложно, а комиссия ведет прием граждан всего несколько дней в месяц.

– Мы в прошлом году пытались инвалидность сделать, – вспоминает Наталья Дмитриевна. – У нас так получилось, что мы все документы оформили, а комиссию не прошли: специалисты приезжают из Нерюнгри, прием ведут в течение нескольких дней. Мы три дня подряд в Алдан ездили, но на комиссию не попали – измучились только…

– Проблемы с оформлением инвалидности у многих жителей сел, – отметила завотделением обслуживания на дому Светлана Федорова. – Семью Григорьевых мы взяли на контроль, и, думаю, теперь, с началом функционирования мобильной бригады этот вопрос решится.

В ходе первого рейда мобильная бригада посетила семью, принявшую в свой дом одинокую женщину. Всего в Хатыстыре приемных семей с пожилыми людьми две. Ирина Герасимова является опекуном 78-летней Раисы Григорьевой. Впрочем, Раису Егоровну Ирина называет просто родственницей.

– Я Раису знаю с детства, – рассказывает Ирина Васильевна. – Раньше она жила у своей родственницы, затем родственница умерла… Рае пришлось переехать в другой дом. А с мая месяца мы живем вместе.

Родственницей в семье Герасимовых Раиса Егоровна стала раньше, чем были улажены формальности: сначала Ирина приняла в дом одинокую пожилую женщину и лишь позднее оформила опекунство.

В доме Ирины Раиса Егоровна освоилась быстро, пытается помогать по хозяйству, а часть хлопот полностью взяла на себя. О своей жизни женщина не расскажет ничего: она никогда не слышала речи, не произносила и сама никаких слов. Впрочем, настроение, мысли и намерения собеседника Раиса Егоровна угадывает безошибочно.

– Раиса все понимает, – отмечает Ирина. – Мы общаемся жестами, она читает по губам. Телевизор вот очень любит смотреть – целый день может следить за событиями на экране. А скоро я куплю ей бисер – будем плести и вышивать…

– Жилищные условия у Раисы Егоровны сейчас очень хорошие, она довольна, – отметила заведующая отделением помощи на дому Светлана Федорова. – Ирину Васильевну мы знаем давно: она долгое время работала в якутском доме-интернате. Опыт ухода за пожилыми людьми у нее имеется, как, бесспорно, есть и человеческие качества…

В ходе выездов специалисты планируют выявлять как нуждающихся в помощи людей, так и определять граждан из группы риска. На начальном этапе функционирования бригады основной упор будет делаться также на информирование населения. В ходе первого рейда мобильной бригады соцработники встретились с населением.

– На этой беседе к нам обратились граждане, которым необходимо пройти обследование, нужна помощь окулиста или требуется прохождение комиссии для оформления инвалидности, – отметил руководитель Управления соцзащиты В. В. Мазурок. – Несколько человек мы взяли на карандаш и с ними начнем работать.

Встреча с жителями села Хатыстыр прошла в старом клубе. На какую помощь можно рассчитывать? Что включит лечение? Реально ли получить направление в интернат? На какие выплаты могут рассчитывать отдельные категории и как осуществляется возмещение затрат на благоустройство жилья? Широкий круг поднимаемых вопросов свидетельствовал об интересе хатыстырцев. Особый энтузиазм вызвало понимание того, что медицинское обслуживание станет более доступным.

– Работа мобильной бригады в селах весьма актуальна, – считает заместитель главы Беллетского наслега Валерий Исаков. – Почти для всех жителей нашего села выезд к специалистам в райцентр представляет огромную проблему.

– Конечно, мобильная бригада нам нужна, – говорит жительница с. Хатыстыр Саргылана Корнилова. – Автобус ходит два раза в неделю, а такси очень дорогое… Да и тяжело больным людям ехать в город.

В настоящее время формы поддержки, реализуемые Управлением соцзащиты, носят заявительный характер – то есть, помощь оказывается на основании заявления гражданина. Функционирование мобильной бригады позволит поддержать нуждающихся, которые по ряду объективных причин не могут обратиться в государственные структуры. Сотрудники соцзащиты будут держать связь с представителями администраций поселений, медиками и членами общественных организаций.

Татьяна Вахнина.

Фото С. Шипачева.