Многодетные семьи могут получить скидку на проезд в поездах

В целях усиления социальной поддержки многодетных семей акционерным обществом «Федеральная пассажирская компания» принято решение о предоставлении многодетным семьям скидки в размере 20 % на проезд в купейных вагонах поездов внутригосударственного сообщения отправлением в июне-июле 2019 года. Скидка распространяется на взрослых и детей в возрасте 10–17 лет из многодетных семей при предъявлении удостоверения многодетной семьи. При этом дети младше 5 лет путешествуют бесплатно (если ребенок не занимает отдельное место), а дети от 5 до 10 лет – по детскому тарифу.

Оформить билеты можно только в кассах АО «ФПК» при предъявлении удостоверения многодетной семьи.

В. Мазурок,

руководитель Управления социальной защиты

населения Алданского района.