Министерство здравоохранения РС(Я) проведет неделю приемов граждан по вопросам материнства и детства

С 31 мая по 04 июня 2021 года пройдёт Всероссийская неделя приемов граждан по вопросам материнства и детства, приуроченная к Международному Дню защиты детей.

Неделю приемов проведут региональная общественная приемная «Единой России», общественные приемные партии, при участии депутатов всех уровней, представителей профильных министерств и ведомств, в том числе представителей Министерства здравоохранения РС(Я).

С учетом эпидемиологической обстановки прием будет проходить в дистанционном формате.

График приема граждан по телефону 8-964-428-84-49 с 10 до 12 часов дня и с 14 до 16 часов. Компетентные специалисты ответят на все вопросы граждан и при необходимости примут все возможные меры по решению поставленных вопросов.