Меры безопасности на воде летом

Лето – прекрасная пора для отдыха. И чтобы с пользой для себя и для своего здоровья отдохнуть у воды, надо научиться общаться с водой, уметь плавать, хорошо запомнить и выполнять правила поведения на воде.

Еще в древности люди знали чудодейственную силу купания и закалки человека водой, заповедью было «учиться плавать раньше, чем ходить». Купаться в воде длительное время нельзя – можно легко простудиться. Если вы чувствуете озноб, немедленно выходите из воды и сделайте короткую, но энергичную пробежку по берегу. Продолжительность купания зависит от температуры воздуха и воды, от влажности воздуха и силы ветра. Наиболее благоприятные условия купания – ясная безветренная погода, температура воздуха +25 °С и более. Начинать купание следует при температуре воды не ниже +18 °С.

Помните: купание в нетрезвом виде может привести к трагическому исходу!

Правила безопасного поведения на воде:

– купаться только в специально оборудованных местах;

– не нырять в незнакомых местах;

– не заплывать за буйки;

– не хватать друг друга за руки и ноги во время игр на воде;

– не умеющим плавать купаться только в специально оборудованных местах глубиной не более 1,2 метра.

Каждый житель города или сельской местности должен знать особенности и опасные места водоемов, в которых они купаются, так как в необорудованных местах могут быть валуны, затопленные бревна, куски железа, стекло и прочие предметы. Очень опасно подплывать к близко идущим катерам, судам и моторным лодкам, так как имели место быть случаи, когда под дно плавучих средств затягивало водой плывущего рядом человека.

Если человек тонет:

– сразу громко зовите на помощь: «Человек тонет!»;

– попросите вызвать спасателей и «скорую помощь»;

– бросьте тонущему спасательный круг, длинную веревку с узлом на конце;

– если хорошо плаваете, снимите одежду и обувь и вплавь доберитесь до тонущего, заговорите с ним; если услышите адекватный ответ, смело подставляйте ему плечо в качестве опоры и помогите доплыть до берега, если же утопающий находится в панике, схватил вас и тащит за собой в воду, применяйте силу, если освободиться от захвата не удается, сделайте глубокий вдох и нырните под воду, увлекая за собой спасаемого, он обязательно отпустит вас; если утопающий находится без сознания, можно транспортировать его до берега, держа за волосы.

Если тонешь сам:

– не паникуйте;

– снимите с себя лишнюю одежду, обувь, кричите, зовите на помощь;

– перевернитесь на спину, широко раскиньте руки, расслабьтесь, сделайте несколько глубоких вдохов.

Вы захлебнулись водой:

– не паникуйте, постарайтесь развернуться спиной к волне;

– прижмите согнутые в локтях руки к нижней части груди и сделайте несколько резких выдохов, помогая себе руками;

– затем очистите от воды нос и сделайте несколько глотательных движений;

– восстановив дыхание, ложитесь на живот и двигайтесь к берегу;

– при необходимости позовите людей на помощь.

Правила оказания помощи при утоплении:

1. Перевернуть пострадавшего лицом вниз, опустить голову ниже таза.

2. Очистить ротовую полость.

3. Резко надавить на корень языка.

4. При появлении рвотного и кашлевого рефлексов добиться полного удаления воды из дыхательных путей и желудка.

5. Если нет рвотных движений и пульса, положить на спину и приступить к реанимации (искусственное дыхание, непрямой массаж сердца). При появлении признаков жизни перевернуть лицом вниз, удалить воду из легких и желудка.

6. Вызвать скорую помощь.

Если человек уже погрузился в воду, не оставляйте попыток найти его на глубине, а затем вернуть к жизни. Это можно сделать, если утонувший находился в воде не более 6 минут.

Нельзя оставлять пострадавшего без внимания, самостоятельно перевозить пострадавшего, необходимо немедленно вызвать спасательную службу.

Помните! Только неукоснительное соблюдение мер безопасного поведения на воде может предупредить беду.

Алданский инспекторский

участок ГИМС

ГПС г. Томмота.