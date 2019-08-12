Лучший друг – «Чебурашка»

Что такое детский сад? Это не только учреждение, где оставляют детей родители, уходя на работу. Детский сад – это маленькая семья. Здесь можно найти своих первых друзей, приобрести первые коллективные навыки общения и получить много других знаний.

В этом году свое 90-летие отпраздновал старейший в районе детский сад в поселке Ленинском, который назван в честь самого известного советского мультипликационного героя – «Чебурашка». А ведь каких-то еще девять десятков лет назад сад назывался просто «Детский комбинат № 36». Своей историей это дошкольное учреждение обязано золотодобывающей промышленности. Поселок Ленинский до 1962 года носил название прииск «Нижне-Сталинск», куда на работу съезжались люди со всей страны. Многие из них приезжали семьями, другие обзаводились ею уже на новом месте жительства. Рождались дети, которым требовался присмотр и уход на время рабочих смен родителей, этим была вызвана необходимость открытия детского сада, который появился в 1929 году.

Дошкольные учреждения того времени представляли собой приспособленные деревянные здания с печным отоплением и привозной водой. Первой заведующей стала Надежда Прокопьевна Царегородцева. Специального образования у работников тех лет не было. В 1934 году в детском саду насчитывалось 30 ребятишек, уход за ними осуществляли две воспитательницы, расход на одного ребенка составлял четыре рубля. Пережил этот сад и военный годы. Было очень трудно, но торгующие организации поддерживали детское учреждение всем необходимым. Не оставались равнодушными и родители малышей, они помогали заготавливать дрова на зиму, а коллектив детсада устраивал платные концерты в клубе, на вырученные деньги покупали игрушки. В годы Великой Отечественной войны детский сад был расширен до пяти групп, а посещали его 130 ребятишек. В 1949-м детский комбинат № 36 получил новое здание, выделенное из фонда домов, построенных для администрации прииска «Ленинский». Спустя десять лет для малышей построили каменное двухэтажное здание, которое могло вместить в себя сто ребятишек. В нем находилось четыре комнаты с раздевалками и санузлами. Каждой группе принадлежали отдельные огороженные участки для прогулок. С 1976 по 1994 год заведовала детским садом Ромуальда Эдуаровна Горбунова. Во время ее руководства был введен ясельный корпус, выделено помещение для физкультурных занятий, построен открытый бассейн и, самое главное, сад получил новое имя – «Чебурашка». Бывало, что родители вместо оплаты за детский сад приносили продукты – овощи, ягоды, консервы. Резко сократилось число детей, посещающих детский сад, прошла волна сокращений в коллективе, но детский сад сохранил материальную базу и продолжал выполнять свою главную цель – всестороннее развитие дошкольников.

В 2012 году детский сад возглавила Ольга Викторовна Хлебосолова. С ее приходом учреждение обрело второе дыхание. В скором времени в «Чебурашке» появится самая младшая группа. В рамках реализации указа президента В. Путина о приеме в дошкольные учреждения с двух месяцев, предстоит сделать колоссальную работу, и детский сад поселка Ленинского один из первых, кто начнет реализовывать эту программу. Сегодня он живет бурной и насыщенной жизнью, коллектив шагает в ногу со временем, чтя педагогический опыт и традиции предшествующих поколений педагогов. В детском саду есть свои трудовые династии, дочери продолжили дело своих матерей. Это Ольга Васильевна Хлебосолова и Галина Владимировна Голубаева, Евгения Александровна Риммер и Любовь Георгиевна Алпаева, Екатерина Николаевна Плоцкая и Анна Николаевна Ремескова и другие.

В свой юбилей коллектив чествовал своих ветеранов и принимал поздравления от гостей. Заместитель главы МО «Алданский район» Игорь Сахно отметил, что никто не сможет переоценить труд коллектива и педагогов, которые работают в детском саду, совместно с родителями они закладывают в подрастающее поколение тот фундамент, который даст последующее развитие в школе и профессиональных заведениях..

Анна ВАЙС.

Фото автора.

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