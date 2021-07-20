Лучшая награда для преподавателя – это знания его учеников!

Спокойный и невозмутимый, он, кажется, не утрачивает серьезности ни на мгновение, даже в те моменты, когда шутит. Впрочем, обладатель живого и острого чувства юмора на словесные забавы щедр!

Старший мастер производственного обучения Петр Григорьевич Пастухов готовит к профессиям будущих машинистов бульдозера и сварщиков. Сложный и объемный материал мастер словно раскладывает по полочкам, делая его простым и понятным.

Рев мотора и скрежет металла бульдозера для Петра Григорьевича – это четкий процесс, нацеленный на выполнение конкретно поставленной задачи, а жесткая вибрация огромного механизма, сопровождаемая скрипом переключаемых рычагов, – это ритм работы сложного и тонкого организма. Каждая деталь, от самого маленького винтика до навесной части, требует бережного и аккуратного отношения, а также постоянной заботы человеческих рук. Заводя двигатель, студенты Петра Григорьевича осознают: они не просто машину запускают, они вступают в диалог с существом разумным и чувствующим!

От производства

к профобразованию

Детство Петра прошло в Лебедином. Во второй половине прошлого века поселок был крупным и перспективным: его население составляло несколько тысяч человек, в Лебедином действовали больница, сад и школа-интернат, а также функционировали мастерские и цехи.

С малых лет Петр обнаруживал живой интерес к автомобилям и недюжинные способности в освоении механизмов. После школы он поступил в Алданский политехнический техникум на специальность «техническое обслуживание и ремонт автомобилей». Параллельно студент окончил курсы машиниста бульдозера.















Отслужив после окончания техникума в армии и вернувшись в 1972 году в родной Лебединый, Петр начал трудовую деятельность на золотоизвлекательной фабрике, являвшейся поселкообразующим предприятием. Молодой бульдозерист зарекомендовал себя отличным специалистом. Помимо выносливости и колоссальной трудоспособности, он обладал профессиональным чутьем: его бульдозер всегда ходил максимально ровно и мягко, а в заведенном двигателе Петр с ходу улавливал инородные нотки, являвшиеся предвестниками неполадок.

В 1975 году Петр переехал в Алдан. Производственника пригласили преподавать в профессиональное техническое училище № 24.

– Наше училище тогда располагалось на улице Ленина, за зданием химчистки, где сейчас находится жилой дом, – вспоминает Петр Григорьевич. – ПТУ было совсем маленьким – у нас обучались две группы бульдозеристов и группа сварщиков. Училище занимало всего четыре кабинета и преподавательскую комнату. Имелось еще и общежитие – оно стояло неподалеку от ГПТУ-24.

Переход в преподавательскую деятельность, хотя и имел некоторые нюансы, состоялся без особых проблем: делиться своими знаниями Петру Григорьевичу нравилось, детей он любил. К тому же молодой мастер производственного обучения обладал редким сочетанием качеств: умением понять молодежь и требовательностью. К слову, студентов никогда не мог обмануть ровный полушутливый тон наставника, ребята четко понимали, за какой чертой начинается серьезность, поэтому предмет Петра Григорьевича они учили добросовестно!

Начав учить, мастер учился и сам: он заочно окончил инженерно-педагогический институт города Свердловска. В 1988 году П. Г. Пастухов был назначен директором профтехучилища № 24.

Директорская миссия

Петра Григорьевича

Пастухова

– Приступив к обязанностям, я понял: так дальше дело не пойдет. Слишком уж мы малочисленны, нужно расширяться! – рассказывает Петр Григорьевич.

Вопрос об увеличении площади директор ставил на разных уровнях района и республики. Необходимость расширения он обосновывал актуальностью открытия новых специальностей и возможностью обучения большего количества студентов. После длительных переговоров бывший в те годы главой района Никифор Романович Ябловский совместно с первым секретарем райкома Валентином Ивановичем Ситниковым выделили профтехучилищу двухэтажное здание, располагавшееся на улице Ленина напротив политехникума.

Между тем при достаточном количестве лекционных аудиторий остро ощущалась нехватка мастерских. Решение было очевидным: нужно строить!

– Так появились наши мастерские по улице Дивизионной, – продолжает Петр Григорьевич. – Мы их построили за одно лето! На возведении трудились и преподаватели, и студенты, по договоренности помогали компании «Селигдар» и «Алданзолото». Мы работали двумя бригадами в две смены. К слову, необходимость мастерских осознавали все, и на стройке работали с энтузиазмом!

Очень хорошо было налажено взаимодействие между ПТУ и базовым предприятием – АК «Алданзолото». Генеральный директор Станислав Иннокентьевич Дорофеев был заинтересован в подготовке рабочих кадров и очень поддерживал техникум. Горнорудная компания помогла оснастить мастерские: по пять токарных станков были закуплены в Москве и в Волгограде, сварочное оборудование приобреталось в Якутске. Когда агрегаты были доставлены в Алдан, сотрудники «Алданзолото» установили их в мастерских и передали в безвозмездное пользование ГПТУ-24.

– Хорошие отношения и традиции плодотворного взаимодействия между техникумом и золотодобывающими компаниями сохранились, – говорит Петр Григорьевич. – Наши студенты проходят на предприятиях практику, кроме того, «Полюс Алдан» и «Селигдар» оказывают техникуму различную поддержку.

Вскоре в училище к освоению азов мастерства наряду с машинистами бульдозера и сварщиками приступили слесари и токари.

На четверть века обратно,

в производство

Профтехучилищем П. Г. Пастухов руководил шесть лет. Наладив процесс обучения, Петр Григорьевич оставил пост директора – он принял решение вернуться в производство.

– После ГПТУ-24 я долгое время отработал в артели «Селигдар» – сначала мастером, затем старшим мастером, а потом и начальником базы, – делится Петр Григорьевич. – Также работал на нефтепроводе и в «Железных дорогах Якутии». Генеральный директор «ЖДЯ» В. В. Шимохин ходатайствовал о присвоении мне звания почетного работника железнодорожного транспорта. Словом, почти 25 лет выдались очень богатыми на практику!

Четыре года назад Петр Григорьевич вернулся в сферу профессионального образования – его пригласили в Алданский политехнический техникум. 1 сентября 2017-го П. Г. Пастухов вновь стал мастером производственного обучения.

За самоотверженный и добросовестный труд Петр Григорьевич награждался неоднократно. Впрочем, грамоты и награды мастер демонстрировать не любит.

– Для профессионала любой сферы главное – результат его труда, а для преподавателя лучшей наградой являются знания студентов и их уважение, – считает Петр Григорьевич.

Мастер производственного

обучения побывал

и курсантом!

– Если желание есть – научиться несложно всему! – убежден Петр Григорьевич.

Сегодня П. Г. Пастухов преподает «Правила дорожного движения» и ведет практику у будущих бульдозеристов. Старший мастер производственного обучения работает не только со студентами – обращаться с тяжелой техникой он учит тех, кто осваивает рабочие профессии на краткосрочных курсах, а также работников предприятий, повышающих квалификацию.

Помимо машинистов бульдозера и водителей, Петр Григорьевич обучает азам профессии будущих сварщиков. Сам он сварочные технологии изучил без отрыва от производства, окончив курсы рабочей профессии.

– Сварке меня обучал мастер производственного обучения АПТ Александр Николаевич Бондаренко, а я передавал умения и навыки нашему молодому коллеге Богдану Игоревичу Миронову, – улыбается Петр Григорьевич. – Таким образом, в политехникуме уже сложилась преемственность поколений преподавателей!

На увлечения

время должно быть!

Главные жизненные области Петра Григорьевича составляют работа и близкие. Семья у супругов Пастуховых большая. Старшей является теща Петра Григорьевича, ветеран тыла Екатерина Георгиевна Масунова, Петр Григорьевич с супругой Ольгой Васильевной – представители среднего поколения, а к молодежи относятся дочери, двое внуков и внучка. Детвора часто навещает дедушку, бабушку и прабабушку, а мальчишки обнаруживают явный интерес к машинам и механизмам. Свободное время Пастуховы-старшие посвящают увлечениям.

– На это время должно быть! – убежден отец семейства.

Петр Григорьевич любит читать, у них с женой собрана богатая библиотека. Впрочем, скоро книги придется отложить: на носу посевная! Лето супруги проводят на даче, за городом часто бывает и молодежь. Труд на земле, бесспорно, нелегок, однако он дарит удовольствие и радость, избавляя от усталости, скопившейся за зиму!

Пресс-служба АПТ.