Локомотивное депо: на вооружении – современные технологии

Попав на территорию локомотивного депо станции Алдан, почему-то вспомнила детский рассказ Геннадия Цыферова «Паровозик из Ромашково». Тот вечно опаздывал на станцию прибытия из-за своего романтического склада характера, что очень не нравилось ни пассажирам, ни начальнику станции. Но если в рассказе был скрыт философский смысл отношения к жизни, то здесь, на промышленном объекте, куда все серьезнее. На большой территории находится несколько ремонтных цехов с большим количеством специализированного оборудования для ремонта, предупреждения неисправностей и обслуживания локомотивов.

Большинство из нас, покупая билет на поезд, и не задумывается о том, как устроено железнодорожное хозяйство, как обслуживаются машины, которые ведут поезда. Ведь главное для пассажира – это комфортная поездка и своевременное прибытие в пункт назначения. А для того, чтобы ваше путешествие по железнодорожным путям от станции Нерюнгри до Бестяха состоялось, потрачено немало времени и труда сотрудников локомотивной службы АК «Железные дороги Якутии».

Мое знакомство с локомотивным депо началось с цехов технического обслуживания, а гидом стал исполняющий обязанности начальника локомотивного депо Вадим Викторович Горожанкин. Скажу так, что эти цехи – святая святых большого обслуживающего локомотивного комплекса. В каждом из них проводятся диагностические и ремонтные работы разного уровня. Например, в цехе теплого отстоя ТО-4 производится устранение неполадок на колесно-моторных блоках, а в ТР-3 проходят более сложные виды ремонтных работ. «Здесь в ТО-4 у нас скатоопускная канава с электроподъемником для выкатки КМБ, – оперируя ловко техническим языком, показывая на оборудование, увлеченно рассказывает Вадим Викторович, – ремонтируем колесные пары, производим обточку, то есть устраняем на колесах нарушения, которые произошли в процессе эксплуатации, а еще выкатываются тяговые электродвигатели для обслуживания, ремонта и профилактики».















По сложному оборудованию, специфике работы, да и по габаритам техники сразу понятно, что работа здесь не из легких и в основном мужская. Хрупкой женщине здесь не место, но все же представительницы слабого пола тоже трудятся в локомотивном депо. Они заняты на уборке помещений, дефектоскопии, заправке и учете работы локомотивного депо. На сегодняшний день в штате локомотивного хозяйства трудятся более двухсот пятидесяти человек, из которых восемьдесят один машинист и такое же количество помощников машинистов, около семидесяти человек работают слесарями, а еще обслуживающий персонал и инженерно-технический состав сотрудников. С ростом объема работ увеличивается и потребность в кадрах. Попасть в эту службу не так-то и просто. Ведь локомотивная служба занимается не только ремонтными работами и эксплуатацией тепловозов, но и вождением грузовых, пассажирских поездов, а также выполняет функции сортировки составов на станциях. Несомненно, придя в компанию «ЖДЯ» даже молодым специалистом после техникума, можно реализовать свой потенциал и подняться по карьерной лестнице. Желающих связать свою трудовую деятельность с железной дорогой достаточно, но, как правило, проходят отбор единицы. «Многие не проходят по здоровью, – признается Вадим Викторович, – специфика работы требует большой концентрации. Это связано, прежде всего, с самосохранением самого сотрудника. Важны и слух, и зрение, внимательность и психоэмоциональная составляющая. Здесь постоянно что-то двигается, перемещается, механизмы тяжелые, работа в круглосуточном режиме и в любую погоду. Молодые специалисты – это, в основном, выпускники нерюнгринского, бестяхского, алданского техникумов, а также высших учебных заведений, специализирующихся на подготовке кадров для обслуживания железнодорожных путей сообщения. Так, к нам через отбор попадают высококвалифицированные специалисты, которые удовлетворяют наши кадровые потребности».

К слову, необходимость в кадрах в первую очередь связана не только с запуском пассажирского направления до станции Бестях, но и с оптимизацией процессов работы самой компании. А это говорит о том, что АК «ЖДЯ» – это успешное предприятие с большим потенциалом.

Кстати, в этом году полным ходом идет завершение монтажных работ в новом цехе ТР-3. Это самый просторный бокс в локомотивном депо. Внушительное депо в три этажа рассчитано на большой объем работ. Здесь будет производиться детальная разборка локомотива. Имеются вспомогательные помещения для других видов ремонтных работ и обслуживающего персонала. Сейчас устанавливается более пятидесяти единиц оборудования и производится обучение сотрудников. Цех ТР-3 строится для того, чтобы производить ремонтные работы непосредственно в Алдане, а не отправлять на ремонт локомотивы в сторонние компании. Это позволит сократить расходы на транспортировку и ремонтные работы. В планах создать свою продукцию и обслуживать полностью локомотивный и вагонный парк. В цехе уже есть первая сырьевая продукция и устанавливается оборудование для ремонта колесных пар. Первую продукцию планируется получить уже в этом году. Но прежде чем приступить к этому трудоемкому производству, предстоит пройти еще один сложный процесс – сертификацию.

Инфраструктура «Железных дорог Якутии» – это чуть больше 800 километров от грузовой станции Нерюнгри до Бестяха, и все это обслуживается алданским приписным локомотивным парком. Сейчас в АК «ЖДЯ» сорок девять секций магистральных локомотивов и семнадцать машин маневрового исполнения. «Для эксплуатации и осуществления грузового и пассажирского движения достаточно тридцать пять машин магистрального и порядка двенадцати машин маневрового типов. Также этого количества хватает для осуществления бригадных работ и маневрового обслуживания. Пока одни локомотивы работают, остальные находятся на техническом обслуживании, так, сейчас четыре секции находятся на заводах, две – на капитальном ремонте и еще две – на модернизации», – рассказывает Вадим Викторович.

Недавно у предприятия появился новенький тепловоз Progress Rail. Американский локомотив 2ТЭ3250 дочернего предприятия Caterpillar сейчас находится на испытаниях и демонстрации технологий. На данный момент проведены испытания на дизельном топливе, в планах запустить новую единицу на сжиженном газе. Если испытания увенчаются успехом, то в дальнейшей перспективе перед компанией стоит задача по сборке локомотивов с использованием российских технологий и наработок иностранной компании. В АК «ЖДЯ» активно применяются современные технологии. Так, машинисты уже выполняют маневровые работы без помощников машинистов. Новый способ вождения локомотива в одно лицо стал возможен благодаря дополнительному устройству безопасности, телемеханической системе контроля бдительности машиниста. С виду это устройство похоже на фитнес-браслет, но на самом деле телемеханическая cистема контроля бодрствования машиниста – прибор сложный и точный. Браслет связывает машиниста с локомотивом по средству передачи информации на специальный блок, который устанавливается в кабине машины. Работа этого устройства связана с измерением электрического сопротивления кожи, тревожные обработанные данные о дремотном состоянии машиниста подаются на блок, на панели сначала загорается световой сигнал, который нужно отключить, если этого не сделать, раздается еще одно предупреждение – звуковая тревожная команда. Если все же по какой-то причине машинист не сможет подтвердить свою деятельность, то локомотив автоматически перейдет в фазу экстренного торможения до полной остановки.

За последний год это не последние успешные изменения в работе локомотивного депо. Поменялось развитие станционных путей, локомотивного и вагонного хозяйств, произошел переход на систему микропроцессорной централизации стрелок и сигналов на станциях. Более того, произошло изменение в технологии работы тепловозов. Ранее использовали двух- или трехсекционные локомотивы, сейчас в голове подвижного состава используется от четырех до шести секций. Добавление тяговых единиц влечет за собой изменение режима ведения поезда. Теперь на тех же участках прохождение ведется с наименьшим расходом топлива благодаря большему количеству перевезенных вагонов и массе поезда. Таким образом, управление тепловозом для машинистов стало эффективней. Еще это отразилось в лучшую сторону и для самих локомотивов – снизился их эксплуатационный износ.

Локомотивное депо можно назвать мужской территорией. Здесь требуются недюжинная сила и выносливость, смекалка, логика и концентрация внимания, а также профессионализм в своем деле. Развитие железнодорожной инфраструктуры для Якутии является одной из важных стратегических задач АК «ЖДЯ». Внедрение новейших методов, технологий, разработок и становление собственного производства требуют немалых затрат, но все же в первую очередь это направлено на то, чтобы создать комфортные и безопасные поездки для пассажиров, а для грузовых перевозок – выгодную и своевременную доставку.

Анна Юмадилова.

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