Лето в «Колобке»

Лето – это прекрасная пора и для детей, и для взрослых. Несмотря на сложившуюся ситуацию в стране и в мире, детские сады продолжают принимать детей, чьи родители продолжают работу в период эпидемии коронавирусной инфекции. Вот и в нашем детском саду «Колобок» открыты такие дежурные группы. Именно летом у детей есть прекрасная возможность получить заряд здоровья на весь год.

В течение дня для юных воспитанников детсада предусмотрены все виды детской деятельности согласно ФГОС: двигательная, продуктивная, коммуникативная, трудовая, познавательно-исследовательская, музыкально-художественная, чтение художественной литературы, игровая.

В нашем детском саду трудятся добрые, отзывчивые люди, которые любят детей и всегда готовы им помочь в познании мира.

Работа детского сада летом немного отличается от деятельности в другое время года. Детям уделяется не меньше внимания, но гораздо больше времени они проводят на свежем воздухе. Основные занятия летом – это коллективные игры на свежем воздухе, спортивные соревнования, развлечения, знакомство с окружающим миром, чтение детской литературы. Дошкольники летом в детском саду могут получить массу новых и интересных впечатлений, поскольку именно в это период они освобождены от учебных занятий и посвящают время спортивным играм, играм с водой и песком.

Летнюю работу с детьми в детском саду принято называть оздоровительной, она имеет свою специфику. Важно всемерно использовать благоприятные для укрепления здоровья детей условия летнего времени и добиться, чтобы ребенок окреп, поправился и закалился, научился понимать и полюбил удивительный, прекрасный мир растений и животных. Летом природа предоставляет большие возможности для развития познавательных способностей дошкольников.

В нашем детсаду для ребят проводятся яркие, незабываемые развлечения с разными героями, театральные спектакли, просмотр сказок, коллективные квесты, запланировано много интересного. «Колобок» всегда рад детям!

О. Башкирева,

воспитатель.

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