Летние старты лыжников

В конце августа в Алдане прошло открытое первенство РС (Я) по лыжероллерам и кроссу. На старт вышли 208 участников, представители 15 команд нашей республики, а также спортсмены Сахалинской области, Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Спортсмены-дальневосточники традиционно проводят летние учебно-тренировочные сборы на алданских трассах и с большим удовольствием принимают участие в наших соревнованиях. Этот год не стал исключением, почти 50 приезжих лыжников стали украшением спортивного праздника!













На трассах одновременно соревновались и юные спортсмены, и мастера спорта, чьи имена давно известны за пределами Дальневосточного региона: алданцы Михаил Соснин и Кирилл Головачев, Иван Кустов из Сахалинской области, Екатерина Соснина (Макурина) из Хабаровского края.

Программа соревнований включала в себя кросс по пересеченной местности на 2,3 и 5 км, лыжероллерные гонки на 3,6 и 10 км – в зависимости от возраста участников. В активе алданских спортсменов 15 медалей. Чемпионами и призерами соревнований из алданских лыжников стали: Олег Нигматзянов, Михаил Соснин, Анастасия Войделовская, Денис Мыльников, Вячеслав Хотяновский, Анна Глотова, Полина Николаева, Елена Николаева, Инна Рыбкина, Иван Заболотный, Вадим Ширяев.

Лето подходит к концу, скоро на дальние полки уберем роллеры и будем готовить лыжи – снег не за горами… А пока тренировки продолжаются, впереди еще много технической и силовой работы. В сентябре команда алданских лыжников проведет учебно-тренировочный восстановительный сбор в Крыму. У ребят будет уникальная возможность побывать на море в то время, когда в Якутии уже прохладно и идет первый снег. Можно купаться и загорать, а также разнообразить свои тренировки, используя греблю на лодках и каяках, бег по песку и плавание. Спасибо нашим родителям за финансовую поддержку в организации поездки.

А. Пономаренко,

тренер-преподаватель ДЮСШ г. Алдана.

Фото предоставлены автором.