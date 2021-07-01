Лекари Угояна отметят новоселье

Поселок Угоян Беллетского эвенкийского национального наслега располагается в 130 километрах от Алдана. На страже здоровья четырех сотен жителей стоят медицинские работницы фельдшерско-акушерского пункта – фельдшер София Мачаева и медсестра Дарья Никитина. В сумме общий стаж Софии Егоровны и Дарьи Николаевны составляет почти 70 лет! Коллектив сельских лекарей славится грамотностью, ответственностью и добротой. А отдаленность Угояна и сезонное отсутствие автодорог увеличивают возлагаемую на них ответственность многократно!

Фельдшерско-акушерский пункт Угояна скоро отметит новоселье – он переедет во вновь возведенное модульное здание в центре поселка. Площадка под строительство ФАПа была расчищена осенью, а монтирование помещения началось в зимний период.

Фельдшерско-акушерский пункт в Угояне был построен по программе «100 ФАПов Якутии». Современные ФАПы ежегодно появляются в нескольких селах и поселках республики с населением менее тысячи человек.

– В настоящее время здание ФАПа принято в эксплуатацию, – рассказала заместитель главврача по амбулаторно-профилактической работе Надежда Васильевна Скрябина. – Все коммуникации в здание подведены, идет оформление договора с энергоснабжающей компанией, после чего ФАП будет подключен к электричеству. Деньги на закупку мебели и оборудования выделены, в ближайшее время будет объявлен аукцион.

В новом здании фельдшерско-акушерского пункта предусмотрены смотровая, процедурный и прививочный кабинеты, а также бытовые и служебные помещения. Тепло в пункт будет подавать автономная котельная.

Сегодня фельдшерско-акушерский пункт поселка Угоян располагается в здании бывшей участковой больницы, построенной во второй половине прошлого века. Бревенчатый домик мог бы еще послужить, однако он стоит на заболоченной почве. Больница строилась неподалеку от озера, и характеристики мягкого подвижного грунта не были учтены. Неустойчивая опора попросту разводит здание в разные стороны.

В Алданском районе ФАП Угояна стал вторым, построенным по республиканской программе. Первый модульный фельдшерско-акушерский пункт появился в селе Якокит в конце 2019 года. Ожидается, что в будущем теплые и удобные здания будут построены и в других населенных пунктах: руководство Алданской центральной районной больницы планирует принимать участие в данной программе в дальнейшем.

Наш корр.