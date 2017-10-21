Кто остановит водопад в подвале?просмотров 41
В подвале одного из алданских многоквартирников протекает труба. Картина печальная и пугающая, ведь вода точит фундамент, сырость угрожает здоровью людей.
В подвале одного из алданских многоквартирников протекает труба. Картина печальная и пугающая, ведь вода точит фундамент, сырость угрожает здоровью людей.
Не бойтесь писать жалобы и обязательно читайте все документы, которые подписываете. Как и куда обращаться пациентам, чтобы отстоять свои права или...
Добавить комментарий