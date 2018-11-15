Кто он, современный Анискин?

Службу участковых, пожалуй, вполне можно назвать лицом отдела внутренних дел. Ведь именно они наиболее тесно работают с горожанами, и именно от участковых в первую очередь ждут помощи в проблемных ситуациях жители. Накануне Дня работников органов внутренних дел мы задали несколько вопросов начальнику службы участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних подполковнику полиции ОМВД России по Алданскому району Денису Алексеевичу Макаревичу.

– Денис Алексеевич, сколько лет Вы работаете в органах? Как начиналась Ваша служба?

– В 1989 году я окончил школу и поступил в Иркутский политехнический институт на факультет авиастроения. В 1995 году, сразу после получения диплома, поступил на службу в органы внутренних дел. Работал и в уголовном розыске, и старшим инженером оперативной связи по спецтехнике, также старшим инспектором по анализу, планированию и контролю, дослужился до начальника штаба, а в 2011 году был назначен на должность начальника УУП и ПДН.

– Расскажите, кто может стать участковым и какими качествами нужно обладать кандидату для трудоустройства в службу участковых уполномоченных полиции?

– Тем, кто решил связать свою жизнь со службой в органах внутренних дел, в частности, стать участковым инспектором, обязательно нужно иметь высшее юридическое образование. В участковые не приходят случайные люди. Их часто называют универсальными сотрудниками, ведь приходится заниматься сразу всем: вести документацию, составлять протоколы, расследовать дела и раскрывать преступления. И, конечно, выполнять самую главную часть работы – общаться с жителями, поддерживать их и оказывать им помощь в защите их прав на неприкосновенность собственности, свободы и жизни. А тот, кто работает с населением, несомненно, должен быть тонким психологом, умеющим найти подход к любому человеку, поговорить и с пожилыми людьми, и с молодежью. В обязанности входит осуществление контроля определенных категорий граждан: это ранее судимые, семейные дебоширы, лица, имеющие психические отклонения, несовершеннолетние граждане и неблагополучные семьи. А также в обязанности участкового уполномоченного входит проверка объектов, работа с владельцами магазинов по недопущению реализации алкогольной продукции с нарушениями, контроль граждан, которые имеют оружие в собственности. В удаленных поселках участковые могут выполнять функции по линии ГАИ.

– Сколько всего участковых уполномоченных полиции и ПДН работают в настоящее время в Алданском районе?

– На сегодняшний день у нас в отделении 16 участковых и один помощник, пять инспекторов по делам несовершеннолетних и один – по административному надзору за ранее судимыми.

– Часто ли происходят встречи участковых уполномоченных полиции с населением? Какова активность граждан?

– С населением встречаемся не реже одного-двух раз в год. Отчеты о своей работе мы стараемся проводить во всех населенных пунктах. Каждый участковый встречается с населением закрепленной за ним территории. Очень часто на встречу с гражданами участковых приглашают депутаты городских и районных собраний. Активность людей низкая, на встречу с сотрудниками полиции граждане не торопятся. О проведении встреч мы всегда стараемся информировать алданцев путем объявлений в печатных изданиях и в радиоэфирах.

– Какая работа проводятся с трудными подростками?

– Основные методы – это профилактические беседы с подростками и их родителями, посещения на дому, контроль по месту учебы, вовлечение несовершеннолетних во внешкольную деятельность – работаем со школьными социальными педагогами. Летом направляем списки таких ребят в районный Департамент образования и в Центр занятости населения для устройства на работу. За каждым таким ребенком у нас закрепляются наиболее опытные сотрудники из разных подразделений полиции, которые также осуществляют контроль и проводят определенную работу с ними.

– Денис Алексеевич, кого из сотрудников УУП и ПДН Вы можете отметить как самого опытного и ответственного полицейского?

– Участковый не может быть не ответственным. Сложившийся коллектив – люди опытные, работающие уже много лет, и в своей практике не раз сталкивались с горем людей, семейными трагедиями, с каждодневным моральным и физическим напряжением. Коллектив у нас дружный, слаженный, все мы поддерживаем и помогаем друг другу. Отмечу работу старшего участкового уполномоченного майора полиции Николая Шинкаренко, участкового нижнекуранахского ОП капитана полиции Владимира Нурисламова, старшего инспектора по делам несовершеннолетних майора полиции Надежды Бородич, старшего участкового майора полиции Сергея Осипова и старшего участкового майора полиции Николая Кириллова. Благодарю всех сотрудников отдела участковых уполномоченных и по делам несовершеннолетних за добросовестную службу, самоотверженность, мужество, которые они проявляют при выполнении служебного долга.

Желаю коллегам добиваться поставленной цели, успехов в работе, семейного благополучия и удачи во всех начинаниях!

В. Соловьева,

ОМВД России по Алданскому району.