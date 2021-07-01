«Красная гвоздика»: простой способ помочь ветеранам

С 27 апреля по 22 июня алданцы наряду со всеми жителями республики вновь смогут присоединиться к масштабной всероссийской акции помощи ветеранам Великой Отечественной войны «Красная гвоздика». Акцию под девизом «Я помню погибших героев. Я помогаю ныне живущим ветеранам» запустил благотворительный фонд «Память поколений». В этом году уже знакомый многим бумажный и металлический значок будет представлен в сетевых магазинах, на интернет-ресурсах, также они традиционно представлены в отделениях «Почты России». В его распространении примут участие и волонтеры – акция охватит 75 регионов нашей страны.

Вырученные с распространения значков «Красная гвоздика» средства пойдут на оказание медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной войны. Благотворительный фонд «Память поколений» помогает ветеранам в лечении, обеспечении их слуховыми аппаратами, креслами-колясками, лекарственными препаратами и современными высокотехнологичными протезами.

наш корр.