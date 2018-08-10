Конструктивный диалог приносит положительные результаты

Министр ЖКХ и энергетики РС (Я) Данил Саввинов на заседании по подготовке к отопительному сезону 2018/2019 годов под председательством первого заместителя Председателя Правительства РС (Я) Алексея Колодезникова сообщил о том, что полным ходом ведеутся работы во всех районах и улусах, в том числе в Алданском, где он побывал накануне.

На деятельности организаций коммунального комплекса влияет растущая задолженность управляющих компаний, населения и предприятий за поставленные коммунальные услуги. В этой связи Алексей Колодезников обратился к главам муниципальных образований республики, потребителям и поставщикам тепла проработать вопросы по снижению задолженности.

О том, что выстраивание конструктивного диалога, работа на общий результат сегодня в приоритете, можно судить по информации, поступающей из поселка золотодобытчиков Нижний Куранах. Здесь новый положительный импульс получило сотрудничество предприятий, в чьих руках теплоснабжение Нижнего Куранаха. В течение многих лет ситуацию осложняет хроническая задолженность АО «Теплоэнергосервис» перед АО «Полюс Алдан», которая почти постоянно превышает 150 млн рублей. На то, что терпение золотодобытчиков не безгранично, коммунальщики долгое время не обращали внимание. И вот лед тронулся, в июле удалось перейти к конструктивному диалогу, которому способствовало совещание между АО «Полюс Алдан» и АО «Теплоэнергосервис» при участии управляющего директора АО «Полюс Алдан» Алексея Носкова и генерального директора АО «Теплоэнергосервис» Ильи Горбунова. В результате подписано два мировых соглашения, в уплату долга перечислены первые 20 млн рублей, приняты решения о совместной работе по наиболее важным вопросам подготовки к отопительному периоду. Также ПАО «Якутскэнерго», АО «Теплоэнергосервис», средства массовой информации Якутии официально признали недостоверной информацию о том, что «недопоставка пара от котельной АО «Полюс Алдан» лишает тепла население якутского поселка Нижний Куранах», которая была распространена пресс-службой АО «Теплоэнергосервис»..

Также не может не радовать тот факт, что котельная АО «Полюс Алдан» уже сейчас полностью технически готова к началу очередного отопительного сезона.

В ходе совещания глава Алданского района Северин Поздняков попросил уделить особое внимание качественной подготовке к зиме объектов теплоснабжения района. По информации генерального директора АО «Теплоэнергосервис» Ильи Горбунова, ведутся плановые капитальные ремонты на котельных Алданского района, доставка угольного топлива планируется в первой декаде августа. В Нижнем Куранахе ведется строительство нового ЦТП, запуск которого планируется в сентябре.