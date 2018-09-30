акция с таким названием стартовала в районе в рамках празднования 100-летия со дня образования ВЛКСМ. Ее организатор – Управление культуры и искусства Алданского района.

Цель акции — выпуск издания о развитии комсомола через призму семейных историй.

В акции могут принять участие учащиеся школ, студенты и представители молодежи, члены семьи которых причастны к комсомольскому движению. Работы принимаются с 25 сентября по 17 октября 2018 года.

Для участия необходимо направить подготовленную информацию в центральную районную библиотеку им. Н. А. Некрасова (г. Алдан, ул. Дзержинского, д. 40) или по электронной почте aldan-aldlib@mail.ru с темой письма «Комсомол в семейном альбоме». Конкурсные материалы должны отвечать следующим требованиям: письменная работа принимается в печатном виде, шрифтом Times New Roman 14 размера (нумерация страниц обязательна); фотоматериалы принимаются в электроном виде, в формате JPEG, пригодные для печати в формате А3 (300dpi). Обязательным условием является подпись к фотографии с указанием места, года и Ф.И.О людей на них изображенных. В работе школьников допускается указание педагога-наставника.

В работе могут быть представлены не только данные, подтверждаемые документами, но и любые интересные факты из истории семьи.

Организаторы акции заверяют, что все участники акции получат памятные сертификаты, а все представленные работы войдут в районное издание.