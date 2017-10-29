Три года назад — 28 октября 2014 года – жителям Алданского района впервые открыл свои двери Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг – «Мои Документы».

Что такое центр «Мои Документы» Алданского района? Это светлый и чистый офис, удобный график работы, возможность записаться на обслуживание через интернет или по телефону на удобное время, вежливые и компетентные специалисты, бесплатный выход на портал Госуслуг, уведомления о готовности документов, возможность решить несколько вопросов за один визит.

– Работу наш филиал начал с предоставления всего 24 услуг, а на сегодняшний день их количество возросло до 200. За три года офисом принято порядка 20 тысяч обращений, не считая устных консультаций и обращений по вопросам юридической поддержки. И это не предел!», – делится начальник офиса Мария Серебрякова.

Стоит отметить, что специалисты Центра помогают не только обратившимся в офис заявителям. «Несмотря на капризы погоды, будь то дождь, метель или жара, наши сотрудники проводят выездное обслуживание в отдаленных населенных пунктах Алданского района. Все мы прекрасно понимаем, что многим жителям сел сложно выехать в Алдан для подачи документов на получение услуг не только финансово, но и физически. Поэтому выездное мобильное обслуживание – одно из основных направлений работы Центра: мы стараемся сделать услуги еще доступнее и стать ближе к каждому жителю района. И в п. Ленинском, и в с. Чагда с нетерпением ждут специалистов многофункционального центра. Потому что знают: сотрудники офиса обязательно помогут заполнить необходимые заявления, проконсультируют, как воспользоваться той или иной услугой, а уже в следующий приезд выездной бригады Центра можно будет получить готовые документы», – отмечает Мария Петровна.

Упрощение процесса получения услуг – одна из основных целей работы многофункционального центра. В связи с этим коллектив Алданского филиала уделяет большое внимание популяризации электронных услуг. Ведь подать электронное заявление на получение той или иной государственной/муниципальной услуги возможно независимо от времени суток, праздничных и выходных дней, через любой компьютер, планшет или мобильный телефон, имеющие доступ к сети интернет.

– Сотрудники Центра «Мои документы» проводят встречи с трудовыми коллективами, жителями района и в учебных заведениях района по обучению работе на портале Госуслуг. Специалисты офиса не только рассказывают о преимуществах получения той или иной услуги в электронном виде, но и помогают пройти регистрацию, подтвердить учетную запись и найти интересующую услугу», – добавляет Мария Серебрякова.

Коллектив центра «Мои Документы» благодарит жителей и гостей Алданского района, посетивших офис за эти три года.

– Главной оценкой нашего труда являются ваши положительные отзывы, которые мотивируют и помогают нам работать еще лучше! Мы можем с уверенностью сказать, что с открытием офиса центра «Мои Документы», получение государственных и муниципальных услуг стало значительно проще, а качество предоставления повысилось. Мы благодарны организациям, которые активно сотрудничают с офисом, делятся своим опытом и знаниями.

За помощь и содействие в выполнении задачи повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг мы выражаем благодарность всем главам муниципальных образований Алданского района. Рады видеть вас в офисе центра «Мои Документы»! – подводя итог трехлетней работы Центра, подчеркнула начальник офиса Мария Серебрякова.

Наш адрес: г. Алдан, ул. Октябрьская, д. 13.

Режим работы: вторник – суббота с 9.00 до 19.00, выходные дни – воскресенье, понедельник.

По всем вопросам можно проконсультироваться по телефонам: 3-11-93, 8-961-869-0024, 8-800-100-2216 (бесплатный федеральный номер).