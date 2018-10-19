Когда трудно держать себя в руках…

Прокурором Алданского района утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело в отношении жителя Алданского района, публично оскорбившего представителя власти, находившегося при исполнении должностных обязанностей.

Прокуратурой Алданского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя города Алдана, совершившего преступление, предусмотренное ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти, находящегося при исполнении должностных обязанностей).

Установлено, что в сентябре 2018 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения совершил дорожно-транспортное происшествие, в результате чего получил повреждения мягких тканей головы и был доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи.

Уже находясь в больнице, водитель, агрессивно отреагировав на предложение инспектора ДПС ОГИБДД ОМВД России по Алданскому району пройти освидетельствование на предмет опьянения, в присутствии медицинского персонала и пациентов, умышленно, пренебрегая общепринятыми нормами поведения в общественных местах, неоднократно, публично оскорбительно высказался в адрес сотрудника правопорядка.

Санкция ст. 319 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа до 40 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо в виде обязательных работ на срок до 360 часов, либо исправительных работ на срок до 1 года.

Прокуратура Алданского района.