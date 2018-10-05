«Как хорошо, что есть в календаре День пожилого человека!»

Первого октября отмечается Международный день пожилых людей. В России его празднуют с 1992 года, ежегодно в золотую осеннюю пору проходят мероприятия, на которых все внимание, все самые добрые слова и пожелания адресованы людям элегантного возраста, где чествуют всех, кто отдал свои силы и знания подрастающему поколению.

В рамках Года гражданской активности и волонтерства Вера Ширяева и Анна Чернова, сотрудники городской библиотеки МО «Город Томмот», подготовили и провели праздничную программу «Жизнь нитью золотой». Приглашенных гостей пришли поздравить артисты театральной студии «АПП» (руководитель Оксана Смертина) и участники волонтерского движения «Дари добро» (руководители Виктория Смертина и Мария Черватюк). Учащиеся школы № 6 подготовили музыкальные номера, стихи и подарки, сделанные своими руками.

Продолжением мероприятия стало чаепитие, за которым гости были не только зрителями, но и активными его участниками: все пели, плясали, участвовали в викторинах, конкурсах и веселились от души.

Праздник прошел ярко и торжественно, оставив приятное впечатление у всех участников.

М. Столыпина.

Фото предоставлены автором.