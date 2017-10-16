Не бойтесь писать жалобы и обязательно читайте все документы, которые подписываете.

Как и куда обращаться пациентам, чтобы отстоять свои права или получить компесацию, проекту «Здоровье Mail.Ru» рассказала медицинский адвокат Лиги защиты медицинского права, докладчик второй международной конференции «Будущее медицины» в Санкт-Петербурге Ирина Гриценко.

— Ирина Юрьевна, с какими жалобами чаще всего приходят к вам пациенты?

— Жалобы самые разные: то лекарства не выдают, то справку, то нужные анализы не назначили. Если систематизировать, они делятся на две группы. Первая — это оспаривание качества проведенного лечения. Пациент потратил на него деньги и хочет их вернуть. Вторая — это причинение ущерба жизни и здоровью пациента. В этом случае, кроме возврата денежных средств за лечение, можно получить средства на восстановление здоровья и моральную компенсацию.

У нас совсем недавно была такая ситуация. Женщина пошла к стоматологу удалить зуб. Ее проконсультировали и предложили удалить девять зубов и поставить четыре имплантата. Раз надо, она согласилась. Тогда ей за два приема удалили девять зубов и по-быстрому установили имплантаты. В результате она несколько месяцев могла питаться лишь через трубочку. Так еще и два имплантата поставили неудачно, они не прижились. Пациентка считает, и вполне справедливо, что ей провели некачественное лечение, которое обошлось ей в 700 тысяч рублей и которые она требует вернуть. Плюс она испытывала моральные страдания, которые оценила в 300 тысяч рублей.

Суд назначил экспертизу, которая подтвердила все ее претензии. И клиника все заплатила.

— И часто происходят такие хэппи-энды? Вообще, пациенту сложно отстоять свои права?

— Если права действительно были нарушены, мы обязательно поможем пациенту. Но процентов 70 поступающих к нам жалоб оказываются необоснованными. Например, пациент жалуется, что его плохо лечили. Начинаем выяснять, что именно не так, оказалось, ему не дали подписать информированное добровольное согласие. Это повод лишь для административной ответственности, но никак не основание для возврата средств или привлечения к уголовной ответственности.

Вот еще недавний случай. Пациентка находилась на госпитализации. Попросили справку для получения налогового вычета с кодом два. Такую справку дают при оказании высокотехнологичной медицинской помощи, и по ней возмещают всю сумму лечения (с кодом один — возмещают лишь до 120 тысяч рублей). Проблема в том, что ее лечение не входило в ВМТ, и справку могли дать самую обычную. Муж пациентки пригрозил больнице: я вас, мол, засужу, и пошел жаловаться на плохое лечение. Такой вот «пациентский экстремизм».

Источник: Lori.ru

— Как пациенту понять, что медицинская помощь оказана не должным образом? Часто ведь это на уровне ощущений: мне кажется, врач препараты старого поколения назначил, на анализах экономит. И как тут без медицинского образования разберешься: экономит, или действительно не нужны дополнительные исследования?

— Эта проблема решается достаточно легко — с помощью так называемого «второго мнения». Можно даже у нескольких специалистов проконсультироваться, чтобы понять, правильно ли вас лечат.

— Да, но, как правило, получение «второго мнения» означает обращение к платным врачам?

— Необязательно обращаться в платную клинику. Пациент может обратиться и в свою районную поликлинику с просьбой созвать консилиум. Пишется заявление на имя главврача: «Полагаю, что лечение оказывается неэффективно, и прошу привлечь врачей для анализа оказанного лечения и дальнейшего планирования».

Можно обратиться в организацию по защите прав пациентов. Пациент запрашивает в поликлинике копию медицинских документов…

— А если ему их не дают?

— Такие случаи происходят редко. Право на получение медицинских документов предусмотрено 323-ФЗ («Об основах охраны здоровья граждан» — прим. ред.) Если запрос пациента игнорируют, это грозит привлечением к административной ответственности медицинского учреждения.

Эксперты изучают медицинскую документацию, смотрят, соответствует ли лечение стандартам, и выносят заключение. С ним пациент может вернуться в свою поликлинику, потребовать пересмотреть план лечения, заменить лечащего врача, либо идти в суд, если хочет получить денежную компенсацию.

— В самом начале разговора вы упомянули, что пациенты жалуются на неполучение лекарства…

— Сегодня уже реже, но все же бывают случаи, когда пациент, имеющий право на льготное лекарство, его не получает, потому что его просто нет в поликлинике… В этом случае пишете запрос на имя главврача, получаете от него письменный отказ в предоставлении этого лекарства, и с этим отказом обращаетесь в региональный департамент здравоохранения либо сразу в прокуратуру. Одно время было действительно много судебных исков на эту тему, сейчас вопрос с лекарственным обеспечением более-менее решается.

Источник: Lori.ru

— Мне кажется, сегодня актуальна другая проблема — замена лекарства. Действующее вещество — то же, а вспомогательные — другие, фирма-производитель — другая. Пациент нервничает, что оно не помогает, а ему говорят: «Вы капризничаете».

— Это действительно сложный вопрос. Что может сделать пациент в этом случае? Опять пишет заявление главврачу поликлиники с просьбой выдать ему конкретный препарат. Одновременно обращается к врачу — в своей поликлинике, любой другой, к нашим экспертам, и те ему пишут заключение, что при его заболевании ему подходит именно этот препарат. И вот этот отказ и заключение вместе со своей жалобой пациент отправляет в департамент здравоохранения. Если и там отказали, надо идти в суд.

Есть и другой вариант: получив письменный отказ от главврача, пациент покупает лекарство за свой счет и обращается в суд за возмещением. Это в случае, когда некогда ждать. Но здесь есть некоторые риски — ведь суд может посчитать, что замена препарата возможна, и денежное возмещение не положено.

— Есть какое-то общее правило, как действовать пациенту, недовольному медицинской помощью?

— Правило одно: подавать запросы и жалобы. Обязательно в письменной форме, и так же письменно получать ответ. Это единственная форма общения с любыми организациями.

Все отказы или обещания в устной форме — ничего не значат. Потом вы ничего не докажете. Никогда.

— У нас и так ходить по судам считается плохим тоном. Многие считают, что жаловаться не имеет смысла.

— Напротив, если вы считаете, что вам не оказали должным образом медицинскую помощь, жаловаться надо обязательно. Не надо стесняться. И не бойтесь отправлять жалобу и на имя главврача, и во все контролирующие организации. Есть закон массы. Когда приходит одна жалоба — могут ее и не заметить. Но когда двадцать одна, и все на одну клинику — есть шанс, что клинику очень серьезно проверят.

Но хочу дать еще один совет всем пациентам.

— Какой же?

— Не ленитесь читать то, что вы подписываете. Многие боятся, кстати, подписывать информированное добровольное согласие из-за фраз про ответственность, возможные риски и аллергические реакции. Хочу успокоить: если что-то пойдет не так, наличие этого документа не является препятствием для судебного иска.

А вот план лечения, который обязательно составляется в платной клинике, надо подписывать, лишь прочитав его. Иногда подписи предлагают поставить разом, еще при заполнении медицинской карты на ресепшн. Не делайте этого.