Как много девушек хороших, как много ласковых имен!

Конкурс красоты и таланта «Миссис Алдан – 2020» прошел в минувшие выходные. Это шоу покорило алданцев своим размахом в прошлом году. Тогда дюжина самых смелых, ярких и талантливых алданочек доказала, что женщина может быть успешна везде: дома, на работе, в обществе, заниматься саморазвитием и при этом уделять время семье, воспитанию детей, совмещать работу и хобби – и оставаться ухоженной и красивой. Все это под силу прекрасной половине человечества.











В этом году девять участниц боролись за право стать обладательницей главного титула «Мисисс Алдан – 2020». Все они были неповторимы в костюмированных образах, творческих номерах и визитках. Жюри предстояло сделать нелегкий выбор, ведь каждая из конкурсанток – это самодостаточная, волевая и яркая женщина, которая является и хранительницей семейного очага, доброй нежной мамой и супругой.

В состав жюри в этом году вошли режиссер-постановщик Театра юного зрителя Ирина Афанасьева, хореограф студии «Стрекоза», танцор Андрей Шубенков, индивидуальный предприниматель Александр Чертоплясов, председатель СТК «Алдан» Василий Шилин и стилист-имиджмейкер, руководитель студии VOGUE Светлана Хамидулина. Почетными гостями стали победительницы «Мисисс Алдан – 2019» и финалистки конкурса «Миссис Россия Мира – 2019» Лилия Ильина, Светлана Гусева и Анна Давыдова. Кстати, девушки в этом году вошли в организационный комитет этого конкурса. Организатор и региональный директор конкурса в Алданском районе, обладательница титула «Мама года» конкурса «Миссис Россия Мира – 2018» и титула «Первая Леди Евразии – 2019» Ольга Симонова вместе с победительницами прошлого алданского конкурса пожелали новым участницам шоу победы.

Начался конкурс с дефиле и краткой презентации участниц. Девушки в красивых белых платьях в пол вышли со своими детьми на сцену. После каждая из них представила свою визитку, где знакомила зрителей со своими увлечениями и семьей. Этот этап дает возможность рассказать о себе, заложить первое впечатление у жюри, посему к этой части конкурса все готовились очень старательно. Многие из участниц показали видеоролики, которые сопровождались красивыми стихотворениями и монологами. Например, огненно рыжая участница Вероника Никитенко увлекается рукоделием, свое белое платье для первого дефиле она украсила в технике плетения атласными лентами, а еще девушка увлекается рыбалкой. А свое призвание нашла в бьюти-индустрии – парикмахерском искусстве. Игривый танец под казачью песню и владение шашкой никого не оставили равнодушным.

Самой старшей участницей этого конкурса стала Марина Сергеева из Томмота. По профессии Марина юрист и работает в сфере недвижимости. У заботливой мамы четверо детей, старшему сыну Антону уже семнадцать, Матвею – десять, а младшим двойняшкам Игнатию и Мирославе скоро исполниться четыре года. Свое свободное время она уделяет путешествиям с детьми. В творческом этапе Марина выступила со своей мамой с трогательным стихотворением, в котором призналась в своей дочерней любви к маме. Исполнение номера затронуло сердца сидящих в зале, многие не сдерживали слез.

Двадцатитрехлетняя Марина Трусова, самая молодая из всех конкурсанток, два года назад переехала жить в Алдан из Благовещенска. Снежный город покорил ее сердце. Мария имеет музыкальное образование, увлекалась волейболом и легкой атлетикой. До конкурса красоты и таланта девушка принимала участие в областных и международных вокальных конкурсах. В творческом номере она исполнила песню Кристины Агилеры Moulin Rouge из фильма-мюзикла «Бурлеск».

Остальные участницы представили не менее яркие номера. Так, Антонина Бочкарева под волнующие звуки вальса кружилась со своим мужем в танце. Пара настолько нежно выглядела на сцене, что сорвала бурные аплодисменты не только болельщиков Тони, но и всего зала.

Зажигательный восточный танец живота, исполненный Дильдорой Климушкиной, можно было смотреть бесконечно. Красавица настолько владела танцевальной техникой, что просто заворожила зрителей.

Запоминающимся выступлением стал творческий номер Ольги Якушевской, она исполнила песню Анастасии Приходько «Вера, ты одна осталась у меня…». Своими вокальными данными блеснула Регина Муратова, выступая первой в творческом конкурсе, она зажгла публику мощной и энергичной песней Wild dances украинской певицы Русланы, победительницы «Евровидения-2004».

Длинноволосая улыбчивая участница под номером два Жанна Еремина со своей подругой Натальей Кормишиной станцевала аварский танец в национальном грузинском костюме. Еще одной звездочкой творческих номеров стала Карина Мандур, которая в своем выступлении предстала в разных образах. Двадцатишестилетняя молодая мамочка воспитывает троих детей, успевает совмещать работу, заниматься спортом и успешно обучаться в Алданском медицинском колледже.

Также конкурсантки предстали в образе бизнес-леди. В одинаковых красных платьях девушки легкой и уверенной походкой прошлись по подиуму. Дефиле в национальных костюмах, как и в прошлом году, было представлено разнообразием нарядов.

Еще девушки с достоинством выступили на интеллектуальном этапе. Заключительным заданием был выход в вечерних платьях. Все девушки были изящными и грациозными, каждая участница готовилась к этому шоу с особым трепетом. Костюмы, платья, прическа, мейкап, красивая походка и осанка, умение держаться на сцене – и это всего лишь малая доля того, что требуется для успешного выступления в этом конкурсе красоты.

В номинации «Миссис Интернет» победила Мария Трусова. «Миссис Артистичность» стала Жанна Еремина, «Миссис Вдохновение» – Марина Сергеева, «Миссис Шик» – Вероника Микитенко, «Миссис Очарование» – Карина Мандур, «Миссис Оригинальность» – Дильдора Климушкина, «Миссис Обаяние» – Ольга Якушевская, «Миссис Талант» – Регина Муратова, «Миссис Грация» – Антонина Бочкарева. Мамой года стала жительница Томмота Марина Сергеева, корону ей вручала вторая вице-миссис Алдана Анна Давыдова. Диадема «Вице-миссис Алдан – 2020» из рук первой вице-миссис – 2019 Светланы Гусевой досталась энергичной молодой маме Карине Мандур. Победительницей конкурса «Миссис Алдан – 2020» стала творческая, изящная и красивая Антонина Бочкарева, водрузить на ее голову корону вышла королева прошлого года – «Миссис Алдан – 2019» Лилия Ильина. Представлять наш город на Алтае в конкурсе «Леди Евразия – 2020» возможность получила Ольга Якушева, она победила в номинации «Королева Алдана – 2020». Для вручения короны своей тезке вышла Ольга Симонова, которая в прошлом году во Всероссийском интернациональном конкурсе-фестивале «Леди Евразия – 2019» победила и стала «Первой Леди Евразии – 2019». Специальный приз достался Дильдоре Климушкиной, ей Ольга Симонова вручила приглашение от директора конкурса «Миссис Россия Мира» Ирины Кирсановой. Дильдора, как и победительницы Антонина и Карина, примет участие в финале Всероссийского конкурса «Миссис Россия Мира – 2020», который пройдет в Москве.

Каждая участница получила не только короны, титулы, почетные ленты, дипломы, цветы, памятные призы и подарки от партнеров и спонсоров конкурса, но и свою минуту славы, а главное, стала более уверенной в себе.

Анна ЮМАДИЛОВА.

Фото автора.