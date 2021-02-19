«Каждый случай – как поединок!»

В последние будни уходящего января профилактику против новой коронавирусной инфекции получили 20 жителей села Якокит. В специально оборудованном кабинете фельдшерско-акушерского пункта установлено холодильное оборудование для хранения вакцины. Сейчас в нем находятся вторые дозы препарата – эти инъекции будут сделаны первым вакцинированным через три недели. Прививки якокитцам ставила не сельский фельдшер Екатерина Ивановна Андрусенко – выездную вакцинацию провели медработники больницы поселка Нижний Куранах.







– Люди знают о том, как опасен коронавирус, и пользу вакцинации признают бесспорно, – говорит фельдшер Е. И. Андрусенко. – Первые 20 человек получили прививки, вакцинация продолжится и в дальнейшем. В период пандемии паники среди жителей не было, у нас ситуация оставалась стабильной, но бдительность, конечно, повысилась в разы. Когда мне звонили пациенты с жалобами на температуру, я сразу назначала противовирусные препараты и вызывала врача из Нижнекуранахской больницы.

В течение последних 46 лет Е. И. Андрусенко является фельдшером села Якокит. Правда, с начала 2021 года Екатерина Ивановна работает всего на полставки медицинской сестрой. В этой должности она пробудет недолго: в ближайшее время фельдшер планирует отправиться на заслуженный отдых.

– Строго говоря, сестринских ставок в ФАПах не предусмотрено, – отмечает женщина. – Я нахожусь в этой должности, пока обучаю нового фельдшера. В Якоките будет работать молодой специалист, Паша Дедюкин приехал к нам из Амгинского района. Сейчас я передаю ему дела, так сказать, ввожу в курс.

…Детство Екатерины Андрусенко прошло в Алдане, дом ее родителей находился в отдаленном микрорайоне им. ЯЦИК, на тихой улочке, где особенным эхом звенели перекаты быстрой Орто-Салы и витал тот неповторимый шепот леса, который повзрослевшая Екатерина не слыхала более ни разу. Окончив школу, девушка отправилась в город Якутск, где получила специальность фельдшера. Там же и начала практическую деятельность. В 1976 году Катя приехала в Алдан навестить маму. Тот отпуск стал в ее жизни поворотным: узнав о том, что в село Якокит требуется фельдшер, Екатерина решила остаться в родном уголке. Сначала ей дали комнату в частном доме, затем поселили в общежитии, позже фельдшеру была предоставлена квартира.

– Тогда Якокит был большим цветущим селом, – вспоминает сегодня Екатерина Ивановна. – Здесь проживали около двух тысяч человек. В селе действовало крупное хозяйство – наш знаменитый совхоз «Ударник», была школа-интернат, работали мастерские и цеха… На наших полях огороды держали жители райцентра: от совхоза им выделялись рядки для посадки овощей. Потом как-то все пришло в упадок, предприятия один за другим позакрывались, в забвении оказалось сельское хозяйство… Сегодня в Якоките постоянно проживают менее трехсот человек.

Всего у Екатерины Ивановны порядка 400 медицинских карт. Такова общая численность жителей Якокита. Большинство пациентов – люди пожилого возраста, около 20 человек от общего количества составляют дети. Совсем маленьких, которым не исполнилось годика, – лишь трое.

– Зимой, осенью и весной у меня не более 250 пациентов, – делится Екатерина Ивановна. – Летом народа, конечно, больше: люди, постоянно работающие в городе, приезжают в отпуск, у стариков гостят дети, на каникулы возвращаются школьники и студенты. Летом-то у нас благодать! А вот перспектив для жизни и деятельности, к сожалению, не имеется, и все, кто может, стараются выехать отсюда…

У фельдшера понятия рабочего дня нет. До трех часов дня Екатерина Ивановна ведет прием в фельдшерско-акушерском пункте, затем отправляется на патронаж. Внимание необходимо уделить всем: детям, молодым мамам, беременным, людям, страдающим хроническими заболеваниями, и пенсионерам. Очень важно, считает Екатерина Ивановна, выбрать верные вопросы: порой человек на ряд симптомов, являющихся предвестниками серьезного заболевания, попросту не обращает внимания.

Всех своих больных Екатерина Ивановна знает не один год, и индивидуальные недуги каждого изучила в полной мере. Чтобы сдать анализы и получить консультацию того или иного специалиста, якокитцы едут в больницу поселка Нижний Куранах. Это почти 30 километров от Якокита. В Куранах пациенты направляются и на стационарное лечение. В экстренных ситуациях приходится вызывать скорую помощь. Между тем многие отказываются выезжать в соседний поселок в больницу, уповая только на свою Екатерину Ивановну, бессменную исцелительницу и спасительницу.

Стремительные роды, травмы, сердечнососудистые болезни, обострение хронических недугов, заболевания вирусной и инфекционной этиологии – с каждым случаем сельский фельдшер остается один на один. За почти полвека практики Екатерине Ивановне пришлось столкнуться с самыми разными случаями – интересными, серьезными, критическими и удивительными.

– Не раз принимала роды на дому – меня вызывали, когда уже шли потуги, – рассказывает Екатерина Ивановна. – Даже довелось в машине ребеночка принять – не успели доехать до больницы! Поскольку контингент пациентов у меня преимущественно пожилой, часто встречаются сердечные приступы. Вот так сразу и не выделишь какой-то один случай: они все были особенными! Болезни со временем суток не считаются, и помощь непременно должна быть оказана своевременно. А исход лечения во многом зависит от того, насколько грамотно будет оказана первая помощь.

Помимо оказания неотложной помощи и произведения процедур, сельский фельдшер ведет профилактическую работу. Процент охвата плановыми прививками в Якоките высокий. Чтобы растолковать пациентам важность вакцинации, Екатерина Ивановна времени не жалеет!

Отдельную проблему представляет для жителей приобретение лекарств. Аптеки в Якоките нет, выезжать в райцентр за 45 километров удобно далеко не всем. О том, чтобы в ФАПе имелся запас первоочередных и жизненно важных препаратов, заботится фельдшер.

Рассказывая о жизни в селе и о своей работе, Екатерина Ивановна показывает на квадратное каменное здание, словно взирающее на мир безысходной печалью темных окон:

– Вот там раньше был фельдшерско-акушерский пункт. Это наш «теремок»: ФАП соседствовал с библиотекой, банком и почтой. В последние годы очень холодно там было!.. Осмотр малышей и постановка капельницы всегда представляли проблему. К счастью, о наших мучениях мы не вспоминаем уже год, с тех пор, как у нас открылся новый ФАП!

Всего в Алданском районе семь фельдшерско-акушерских пунктов. Они действуют в поселках с населением менее тысячи человек. Ветхость зданий – беда, общая для большинства сельских медицинских учреждений. ФАП села Якокит составляет исключение – в канун 2020 года он переехал в новое модульное здание, расположившееся неподалеку от старого.

– В новом ФАПе имеются все кабинеты для осуществления деятельности – процедурная, прививочный, кабинет фельдшера, бытовые помещения, – рассказал главный врач Алданской ЦРБ Дмитрий Сергин. – Снаружи здание кажется совсем небольшим, на самом же деле оно очень просторное и вместительное. Пункт оснащен всем необходимым оборудованием и удобной мебелью. Кроме того, предусмотрено индивидуальное отопление.

Фельдшерско-акушерский пункт в селе Якокит был построен по программе «100 ФАПов Якутии». В 2019 году в республике в рамках этой программы были возведены 4 аналогичных здания. Руководство Алданской центральной районной больницы планирует принять участие в этой программе и в будущем, чтобы современные ФАПы появились в других поселках.

– Условия у нашей службы теперь просто отличные: тепло, удобно, для осуществления лечебной деятельности и для комфорта пациентов есть все! Поработала напоследок, – улыбается Екатерина Ивановна, и, помолчав, грустно вздыхает: – Вот еще бы пожить довелось: даже не в великолепных, но хотя бы в сносных условиях…

Жилье в двухквартирном доме Екатерина Ивановна получила в начале нулевых. Дом на улице с оптимистическим названием Новая был возведен в 1998 году. Женщина благоустроила свою квартиру, проведя воду и отопление, и лет пять не знала горя. Сложности начались позже, и 12 лет назад здание стало быстро приходить в негодность.

– Моя квартира находится в собственности, вторая – в ведении муниципалитета, сейчас в ней никто не проживает, – рассказывает Екатерина Ивановна. – Прежний сосед в свое время затеял перестройку: убрал венцы под домом и поставил сваи. Теперь под зданием свободно гуляет холод, и моя квартира полностью продувается. Сейчас у нас в комнатах градусов 8–10, не больше! Ходим в валенках, спим одетые и постоянно сидим на обогревателях. Счета потом приходят просто астрономические: мы оплачиваем коммунальные услуги в полной мере и потребленную электроэнергию. Кроме того, дом ведет, двери и окна закрываются с трудом, полы и стены покосились. Дом признан аварийным. Я обращалась во все инстанции, но пока конструктивного решения нет…

Женщина старается не опускать рук: жизнелюбие и чувство юмора всегда помогали ей преодолевать невзгоды. Екатерина Ивановна живет вместе с дочерью. Внучки уже взрослые, обе пошли по стопам бабушки: старшая работает врачом, младшая скоро получит диплом фармаколога. К бабушке и маме девочки приезжают часто.

Односельчане, конечно, уже знают, что совсем скоро спасать их от напастей и недугов будет другой фельдшер. Знакомые и друзья часто задают женщине вопрос: «Не жалко уходить?» Печально вздохнув, Екатерина Ивановна отвечает: «Одно могу сказать точно: жалко, что сил нет поработать подольше!..»

Пресс-служба АЦРБ.