«И сто, и двести лет пройдет, никто войны забыть не сможет»!

Каждый гражданин Российской Федерации чтит трудовую доблесть и высокий патриотизм в годы Великой Отечественной войны. Мы всегда будем гордиться подвигом наших дедов и прадедов во имя жизни на земле, во имя светлого будущего Отчизны. Низкий поклон и вечная слава ветеранам!

Накануне 76-й годовщины Великой Победы и юбилейной даты я встретилась с Клавдией Михайловной Пен.

Клавдия Михайловна родилась 22 мая 1931 года в селе Козьмо-Демьяновке Лысогорского района Тамбовской области. Отец Михаил Тимофеевич Грибенников – 1884 года рождения, мать Анна Федосеевна – 1890 года. Оба родителя Клавы работали на помещика, а жили они в полевой риге. Стены и крыша этой риги были из соломы, тут находилась семья из шести человек, а также вместе с ними – кони для работы, и тут же мололи снопы ржи, пшеницы, овса. Родителям было тяжело – четыре дочери, мал мала меньше, но работать надо было, родители подготавливали землю для посева, ухаживали за домашним скотом и птицей: коровами, свиньями, баранами, курами, утками.

В то время в деревнях не было больниц, поэтому бабки-повитухи, знахарки, народные лекари лечили односельчан травами и отварами, спасали от всех болезней. До родов женщины села работали до последнего дня, девиз у хозяина был таков: «Не будешь работать, не буду кормить!» Поэтому мать Анна Федосеевна родила Клавдию прямо на мерзлых снопах пшеницы, которую обычно два или четыре человека напротив друг друга колотили по очереди, не пропуская ни одного удара, а чтобы не ошибиться, повторяли: «Тут и мы, тут и мы…» Хозяин внимательно наблюдал за работой и по звуку мог определить, кто пропустил удар по снопу, – за это ждало наказание!

В 1931 году хозяина раскулачили, всех работников «загнали» в колхоз. Семью Грибенниковых поселили в землянку, которую весной смыла большая вода, после чего пришлось строить домишко, в нем семья жила до 1948 года.

В 1941 году Клавдия закончила в селе четыре класса. Когда началась война, ей было 10 лет. О том, что фашистская Германия напала на Советский Союз, узнали на следующий день. Шел дождь, вспоминает моя собеседница, дети бегали по лужам и радостно кричали: «Война, война!» и не понимали, почему родители их наказали.





Отец Михаил Тимофеевич умер в августе 1941 года от болезни, мама осталась одна с четырьмя девчонками. В январе 1941 года Клавдия каталась с горки и сломала ногу, пять месяцев лечилась в г. Тамбове. Из села начали забирать мужчин и женщин, которым исполнилось 16–18 лет, вечерами на танцах, на сходке… Никто не понимал, зачем. Село было отдаленное, информации было мало. Клава работала в колхозе, косила пшеницу. Копали, кто чем мог – лопатой, ложкой, вилкой – зимой в горах траншеи под зенитную установку, чтобы зенитчики могли сбивать вражеские самолеты. Тамбов расположен в 400 км от Москвы, в нем находились заводы, производившие сельскохозяйственную технику – комбайны, тракторы, сеялки. В годы войны заводы переоборудовали под военные нужды, там работала третья сестра – Надежда, она стояла у станка в 16 лет и оттачивала гильзы для танков и зенитных установок. Там стала инвалидом – рукав фуфайки вместе с рукой затянуло в станок.

Рядом с Козьмо-Демьяновкой находилось село Лысые горы, где проходила большая автомобильная дорога, по которой днем и ночью непрерывным потоком шли всевозможная техника, шеренги солдат на защиту Москвы. От шума и гула трескались стекла в окнах домов. В этом же селе находились две больницы и школа, куда привозили раненых солдат. Дети помогали стирать бинты, таскать воду из реки и летом, и зимой, приносили доски, сколачивали топчаны для раненых, шили матрацы из мешков и набивали их соломой. Из дома ребятня носила еду, в основном картошку, но Клава приносила в госпиталь молоко – у семьи была корова. Клавдия Михайловна рассказывает, что не ела хлеба девять лет. Первый раз попробовала настоящий хлеб в 1949 году, уже после войны, а так питались лепешками из свеклы вперемешку с листьями липы, ели суп из лебеды, крапивы, щавеля.

В 1945 году, когда закончилась война, домой вернулись три сестры. Радости было много. Жизнь продолжалась, нужно было восстанавливать разрушенное хозяйство в колхозах. Вторая сестра Люба работала на тракторе, а старшая сестра была полевым бригадиром. В 1946 году вернулся ее муж с фронта. В газетах начали появляться объявления о вербовке на работу в Калининград или Амурскую область. Семья выбрала Амурскую область, куда 2 апреля 1949 года отправился состав с 1 800 семьями. В течение 22 суток шел он к месту назначения – станции Березовский разъезд, где семьи распределяли по районам и селам. Четыре семьи попали в село Лазаревку, в Тамбовский район, в колхоз им. М. И. Калинина. Летом Клавдия работала поваром в тракторной бригаде или, как тогда говорили, стряпухой, а зимой доучивалась в школе.

В конце 1952 года колхоз направил Клавдию в г. Благовещенск на годичные курсы при сельхозинституте учиться на счетовода. Там она познакомилась с будущим мужем Павлом, он учился на ветеринара. Через полгода он сделал ей предложение. Поженились и приехали в Тынду, где Клава работала в эвенкийских колхозах, общий стаж ее работы там насчитывает 22 года. Родила трех сыновей, муж умер. Позже вновь вышла замуж, с супругом Владимиром Пеном они жили в селе Усть-Уркима до апреля 1976 года, родилась дочь Сталина – в то время это было самое модное имя. Старший брат Владимира Виктор Пен работал в сапожной мастерской и пригласил семью перебраться жить в Алдан. Здесь Клавдия устроилась на работу в комбинат коммунальных предприятий и благоустройства, где работала известная наша общественница Антонина Михайловна Антипина. Много хороших дел было за их плечами. Клавдия Михайловна являлась партгруппоргом партийной организации ККП и Б, была дружинником, занималась общественной работой в профсоюзе, и так до самой пенсии. А выйдя на заслуженный отдых, трудилась бухгалтером в нескольких организациях. За свою трудовую деятельность Клавдия Михайловна имеет благодарственные письма, почетные грамоты Министерства жилищного хозяйства ЯАССР и, конечно же, юбилейные медали ко Дню Победы.

Пройдя такой сложный, трудный путь, Клавдия Михайловна говорит, чтобы не было стыдно перед детьми, внуками и правнуками, жить нужно честно, работать добросовестно, всегда смело идти к намеченной цели и, самое главное, оставаться человеком.

Клавдия Михайловна вырастила четверых детей, у нее четверо внуков и четверо правнуков. Скоро у Клавдии Михайловны юбилей – 90 лет, это целая эпоха нашей страны. Поздравляем ее и всех ветеранов Алданского района с Днем Победы и желаем здоровья и долголетия, уважения близких и всех благ! Так мало осталось вас, свидетелей войны. Низкий вам поклон и благодарность!

Г. Красноусова,

председатель Алданского районного Совета ветеранов войны, тыла и труда.