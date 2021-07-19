«И жизни след оставили свой…»

Из Алданского района в период с 1941 по 1945 год в советскую армию были призваны 11 740 человек. Воины-алданцы принимали участие в боях за Москву, Ленинград, Сталинград, Кавказ, за освобождение территории Советского Союза, оккупированной немецко-фашистскими захватчиками, в битвах за Берлин, за освобождение Польши, Румынии, Венгрии, Болгарии, Австрии и в боях против империалистической Японии.

Для многих солдат война не закончилась 9 мая 1945 года, они все еще защищали рубежи нашей необъятной Родины.

В книге «Память» среди героев – их имена. Семь Героев Советского Союза, чьими именами названы улицы нашего города, четверо Героев Социалистического труда, которые были участниками Парада Победы в Москве, кавалеры ордена Славы трех степеней… Листая страницы этих книг, можно узнать многое об их подвигах.

















В п. Ленинском всю жизнь прожили дочери Героя Советского Союза Максима Степановича Жадейкина Нина и Елена.

А совсем недавно я узнала, что в поселке живут дети других участников войны. Моя собеседница – дочь Ивана Иосифовича Денюшина – Зоя Ивановна Щурова. Ее отец был призван на фронт в 1943 году. Воевал в составе 1-го Украинского фронта, затем на Дальнем Востоке, имеет медаль «За Победу над Японией», «За победу над Германией», юбилейные медали.

После демобилизации в 1946 году бывший танкист работал бульдозеристом на прииске «Ленинский» комбината «Алданзолото». Женился, супругу его звали Аграпина Андреевна, была она из п. Эмельджак. Аграпина работала в столовой буфетчицей. Иван не мог не обратить внимания на красавицу-блондинку.

Иван Иосифович трудился в военкомате, был учителем в школе п. Минор Усть-Майского района, а затем в п. Ыныкчан. В 1949 году у супругов Денюшиных родилась дочь Зоя, а затем два сына – Саша и Володя.

В 1950 году Ивана Денюшина и его друга Василия Яценко отправили на Х районную конференцию депутатов райсовета. Из Ыныкчана семья переехала в с. Бридакит, его вместе с другими рабочими направили работать на бульдозерах. Как бывший танкист, Иван быстро освоил новую профессию.

Председателем Совета был Георгий Старцев. Позже он стал директором прииска «Ленинский» и пригласил Ивана с семьей на работу на дражный флот. Через некоторое время Ивану Денюшину как участнику Великой Отечественной войны дали благоустроенную квартиру, в которой он и прожил много лет. Не стало Ивана Иосифовича в 1982 году.

Его дочь Зоя Ивановна Денюшина окончила восемь классов в п. Ленинском. После школы поступила учиться в Алданский политехникум. Отец ее супруга Валерия Щурова Сергей Илларионович также был участником войны.

Сергей Щуров родился в 1902 году в с. Назарово Краснодарского края, в Алдан приехал в 1934 году. Работал в системе «Золотопродснаба».

Был призван в армию в 1942 году Алданским военкоматом. Принимал участие в боях в составе Украинских фронтов. Участвовал во взятии Берлина, Праги. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За освобождение Праги», «За победу над Германией». Демобилизовался в 1946 году и вернулся в Алдан, работал в Ленинском продснабе. Умер в 1979 году. По словам Зои Ивановны, свекр был добрым и веселым человеком, любил детей. У него их было восемь – шесть сыновей и две дочери. После выхода на пенсию занимался хозяйством: у семьи был свой огород, на зиму заготавливал дрова, словом, без дела не сидел. Семья фронтовика – его дети и внуки – живут в Алданском районе, в Ленинском, Нижнем Куранахе, Алдане.

Моя героиня Зоя Ивановна Щурова (Денюшина) до 1973 года работала секретарем-делопроизводителем в системе ЖКХ. Вынуждена была уволиться, чтобы ухаживать за больной матерью. Аграпены Андреевны не стало в 1985 году. Чтобы не оставаться дома одной, заглушить горе от потери близкого человека, Зоя Ивановна стала заниматься общественными делами. Помогала Ромуальде Эдуардовне Горбуновой, председателю Совета ветеранов поселка. После отъезда Р. Э. Горбуновой на эту должность выбрали Зою Ивановну, теперь она живет заботами пожилых односельчан.

У Зои Ивановны двое сыновей: старший Александр, младший – Андрей, внуки: Сергей, названный в честь прадеда, участника Великой Отечественной войны, живет в Курске, Владислав учится в 6-м классе.

Узнав историю семьи Зои Ивановны, я с уверенностью могу сказать: эти два близких для нее человека – отец и свекр – оставили заметный след на нашей земле. Воевали, трудились, растили детей. 58 родственников в настоящее время живут и радуются жизни, значит, все было не зря! И память об Иване Иосифовиче и Сергее Илларионовиче будет жить в их сердцах.

Г. Красноусова,

председатель Совета ветеранов войны,

тыла и труда Алданского района.