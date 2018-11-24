Интересное кино

Двое приятелей под покровом ночи решили ограбить торговую точку. Один из них забрался в продуктовый магазин, взломав окно, и похитил из кассового аппарата 7 000 рублей. О том, что преступников было двое, полицейские выяснили, посмотрев записи камер видеонаблюдения, расположенных в торговом зале и снаружи магазина. Второй преступник ждал приятеля неподалеку от магазина и сразу же взял коробку с похищенными деньгами.

С заявлением о пропаже денег в ОМВД России по Алданскому району обратилась сотрудница магазина.

Полицейскими в результате поквартирного обхода были установлены лица, причастные к преступлению, похищенное изъято. Следственным отделом ОМВД России по Алданскому району возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.