Инспектором стала в Год экологии

2017 год – Год экологии и особо охраняемых природных территорий (ООПТ). С этим связаны большие надежды и планы на понимание проблем экологии в стране и пути их решения. Один год не решит всех проблем, он их только ярче обозначит и задаст путеводный вектор. Проблемы чистоты нашей планеты, страны, родного края необходимо решать всем миром, а экологи помогут в этом. В этой профессии нет случайных людей, здесь нет быстрых результатов и высоких зарплат, сюда приходят с мечтой из детства.

В Алданском комитете охраны природы Минприроды РС (Я) работает молодой специалист Туйаара Дмитриевна Афанасьева. В комитет Туйаара пришла полгода назад, но уже успела вникнуть в работу и в настоящее время выполняет ее почти на уровне госинспекторов со стажем. Надеемся, что у Туйаары Дмитриевны большое экологическое будущее, как и у других наших молодых специалистов, которые, отработав в АКОП несколько лет, стали профессионалами своего дела и успешно применяют полученные опыт и знания в инспекциях охраны природы в других районах республики.

– Я родилась в 1993 году в маленькой якутской деревушке – селе Ломтука Мегино-Кангаласского района. При выборе профессии огромную роль сыграла моя семья. В детстве мы всей семьей ходили или ездили в лес на легендарном мотоцикле «Урал»: на пикник, на Николин день, на сенокос, купаться, по ягоды, по грибы и т. д. Отец постоянно рассказывал нам разные истории и притчи про «Сир иччилэрэ» («Духи Земли»), про то, как им обидно, что рубим леса, топчем поля, разрушаем природу, поэтому нам с братом всегда было интересно ходить в лес. Наверное, отец тем самым учил нас, как вести себя в лесу. Любила с братом смотреть фильмы ВВС о природе, о животных. Летом с детьми, у которых есть коровники, ходили в аласы и искали их коров, ребята постарше тоже рассказывали истории про природу, про духов. И мне было так интересно их слушать, что не хотелось возвращаться домой…

Я была очень активным ребенком, участвовала во всех мероприятиях. Учась в Тыллыминской средней общеобразовательной школе, тоже была активисткой, писала разные исследовательские работы, ни одно мероприятие без меня не проходило. Мне нравились уроки про природу: в начальных классах – окружающий мир, в старших – биология, химия, физика и география. Состояла в вожатском отряде «Сайдыс», в эти годы мы были самой сильной командой в районе, одной из сильных в республике, была лидером школы, сама проводила для ребят младших классов мероприятия, открытые уроки. Помню, когда училась в 8-м классе, по НВК показывали госинспекторов охраны природы или охраны леса, они рассказывали про экологию и промышленность, сразу бросился в глаза цвет их обмундирования – зеленый – мой любимый цвет. Я спросила отца, что это за люди в зеленых формах, и он ответил, что экологи – охранники природы. С этого времени я уже была уверена, что стану экологом, госинспектором.

В 2012 году, окончив школу, поступила на биолого-географический факультет СВФУ им. М. К. Аммосова по направлению «экология и природопользование». В студенческие годы также занималась научно-исследовательской деятельностью по теме отходов производства и потребления. Изучала немецкий язык, хотела пройти магистратуру в Германии, в университете г. Касселя. Но планы изменились, вышла замуж родился сын, что не помешало мне окончить институт с красным дипломом.

После усиленной подготовки и прохождения всех этапов конкурса на замещение вакантной должности государственного служащего Минприроды РС (Я), в 2016 году приехала работать в г. Алдан государственным инспектором Алданского комитета охраны природы. Никогда не забуду первый рабочий день… То ли из-за волнения, то ли из-за страха пришла на работу на полчаса раньше, зашла в комитет, а там уже сидел один инспектор, работал. Сказал подождать шефа. За пять минут до начала рабочего времени начали подходить остальные инспекторы. Петр Евгеньевич Иванов, услышав мою фамилию, сразу поинтересовался, не родственница ли я министра Сахамина Милановича Афанасьева. Я ответила, что нет, фамилия мне досталась от мужа. Он показал мне рабочее место, познакомил со всеми. Я заранее подготовилась, посмотрела на сайте Минприроды РС (Я) информацию про Алданский КОП, поэтому заочно почти всех знала. Петр Евгеньевич сказал: «В скором времени подъедет председатель комитета Колчанов Владислав Александрович, зайдешь к нему, он строгий, но справедливый начальник». Услышав, что начальник строгий, начала еще больше волноваться, в голове была куча вопросов: что может спросить строгий начальник, как ответить на тот или иной вопрос, как выгляжу, надо было ФЗ и кодексы посмотреть, вдруг спросит… Пришел Владислав Александрович, познакомились, я, по-моему, еле говорила, как-то страшно было. Потом еще раз уже официально со всеми познакомилась, ознакомили с распорядком рабочего дня. Вот таким и запомнился первый рабочий день, полный волнения, страха и суеты…

Уже прошло полгода, как я работаю в Алданском комитете охраны природы. Мои коллеги стали для меня как семья: Владислав Александрович Колчанов всегда подаст руку помощи, никогда не оставит своих коллег в беде, если хорошо – похвалит, если плохо – сделает замечание, строгий, но справедливый – это в точку; Татьяна Евгеньевна Науменко – добрейшей души человек, всегда поможет и даст совет, утешит и поддержит; за Петром Евгеньевичем Ивановым как за каменной стеной, он всегда поддержит, если что-то сделаю не так, поправит и пояснит; Александр Евгеньевич Медяник, если что непонятно, объяснит, и конфеткой угостит; Алексей Иванович Дормидонтов и поможет, и подскажет, и поддержит, как и Дмитрий Олегович Шепелев – руку помощи протянет с улыбкой на лице.

Мне очень повезло работать с такими замечательными профессионалами своего дела. За этот короткий промежуток времени я многому научилась. Будучи студенткой, свою производственную практику проходила и в Якутском комитете охраны природы и в Управлении Росприроднадзора РС (Я), поэтому у меня уже сложилась картина о деятельности природоохранных структур и было чуть полегче войти в рабочую колею. Тем не менее любая работа не дается легко, трудности всегда есть и будут. Но с такими коллегами, думаю, у меня все получится, я еще многому научусь. В моих планах на следующий год – поступить в магистратуру для повышения своей квалификации, запастись знаниями и продолжить свою профессиональную деятельность в Алданском комитете охраны природы.

Искренне благодарю своих родителей и родственников за поддержку и понимание, коллег – за профессиональный опыт и неоценимые знания. Всем своим молодым коллегам, однокурсникам рекомендовала бы пройти практику в Алданском комитете охраны природы!

Поздравляю своих коллег с праздниками. Мы с вами уже полгода проработали бок о бок, делили все сложности и радости нашей работы, старались быть лучше и сделать общий труд достойным нас. Желаю всем нам плодотворно работать вместе еще многие годы.

Т. Афанасьева

государственный инспектор Алданского КОП.

Фото из архива АКОП.