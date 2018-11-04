Из Парижа с… дипломом

Каждому человеку хотя бы раз в жизни приходилось отвечать на вопрос о том, кем он хотел стать, когда был маленьким. Если сейчас задать его Наталье Владимировне Барковой, преподавателю Алданской детской школы искусств им. А. Т. Никитина, то, уверены, услышим ответ, что профессия преподавателя игры на фортепиано ее привлекала всегда.

В процессе становления как педагога она определила для себя несколько педагогических задач, которые и старается решать каждый день. Она стремится научить детей быть независимыми, воодушевлять их максимально быть самими собой, ободрять каждого, чтобы он гордился своими достижениями. Наталья Владимировна развивает ученика в соответствии с его индивидуальными особенностями. Ей под силу убедить ребенка в том, что он кладезь возможностей, заставить его поверить в себя, предоставить возможность получать удовольствие и радость от результатов своего труда.

Храня верность традициям классического музыкального образования, она ставит своей задачей дать возможность наиболее одаренным и профессионально перспективным детям получить образование, позволяющее поступить в специальные учебные заведения.

Конечно, каждому учителю хочется иметь ярких и способных учеников, но все дети очень разные. Для учителя необычайно важно дать каждому ребенку возможность самореализоваться, почувствовать пусть маленький, но успех. Вот поэтому Наталья Владимировна каждый квартал учебного года старается со своими учениками принять участие в музыкальных конкурсах и прославить наш край на весь мир.

Наталья Владимировна вместе со своими учениками в сентябре 2018 года приняла участие в Европейском международном конкурсе Arts-street international competition, проходившем в Париже. Воспитанники Натальи Владимировны показали блестящие результаты: Ангелина Бавыкина стала лауреатом I степени. Диплом лауреата II степени получил ансамбль в составе Ангелины Бавыкиной, Екатерины Богус, Александры Федо. Дуэту Ангелины Бавыкиной и Александры Федо присуждено звание лауреата III степени, а Елизавета Мазурок и Денис Скрипников стали дипломантами II степени. Наталья Владимировна Баркова и Анастасия Юрьевна Демина получили похвальные свидетельства за профессиональную игру на фортепиано и стали лауреатами I степени.

Желаем Наталье Владимировне Барковой и ее ученикам успехов и дальнейших больших побед!

Родители учащихся

по классу фортепиано Н. Барковой

Алданской детской

школы искусств.