Из детского сада – в ученые!

Вот уже шестой год детский сад общеразвивающего вида «Дельфин» реализует республиканский проект «Одаренный ребенок». Педагогический коллектив уделяет большое внимание выявлению задатков и способностей детей. Ежегодно наши звездочки и звезды являются победителями, лауреатами, призерами и номинантами в конкурсах, фестивалях, олимпиадах различного уровня: муниципального, республиканского, всероссийского и даже международного.





























В 2020–2021 учебном году в «Дельфине» произошло замечательное событие: традиционно детский сад участвовал в районной научно-практической конференции «Я – исследователь», где исследовательский проект Вани Почуева «О крепком материале для нового «Дельфина» занял первое место. Почему такая тема заинтересовала юного исследователя? Потому что тема актуальна – через дорогу начато строительство нового здания детского сада «Дельфин»! И строят его из монолитных бетонных блоков! Ваня тщательно изучил все свойства и качества современного бетона, проделал немало опытов и, конечно, побывал на стройке. Своим проектом он утверждает, что материал, из которого строят новый детский сад, – самый крепкий!

Далее нам рекомендовали принять участие в республиканском отборочном этапе Всероссийского конкурса исследовательских и творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я – исследователь» в Малой академии наук РС (Я).

На региональном этапе Ваня получил звание лауреата III степени и диплом победителя в специальной номинации Целевого фонда будущих поколений РС (Я), сертификат участника, кубки и медали!

Исследовательская работа была отмечена и рекомендована на итоговый этап Всероссийского конкурса исследовательских и творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я – исследователь» в секцию «Физика, математика, техника», который ежегодно проходит в г. Сочи, в новом формате, дистанционно в ZOOM.

27 мая Ваня стал первым выступающим в секции на российском уровне и выступил очень уверенно, со знанием дела отвечал на вопросы участников и жюри.

Конечно, с замиранием сердца результаты ждали все: Ваня, родители, весь коллектив «Дельфина» и руководитель, подготовивший победителя, – Светлана Николаевна Черниговская. И вот результат: Ваня Почуев, выпускник МБДОУ «Дельфин», которому только в конце июня исполнится 7 лет, награжден дипломом I степени в номинации «За любознательность!».

Хотя награды еще не дошли до победителя, но мы очень рады, молодцы все, вся команда сработала отлично! Большая благодарность родителям Вани за активное участие и помощь, руководителю Светлане Николаевне Черниговской, Елене Анатольевне Миронюк – за ИКТ-обеспечение, Департаменту образования Алданского района в лице Е. И. Хрущ и А. В. Ушаковой и всем, кто поддерживал нашего воспитанника.

Результаты конкурса будут внесены в государственный информационный ресурс о детях, проявивших выдающиеся способности. Так держать! В добрый путь, Ваня, – в первый класс, а там недалеко и до ученой степени…

Л. Димурина,

старший воспитатель

детсада «Дельфин».