Расписание кинотеатра АЯМ — Синема

2 -8 ноября:

Фиксики: Большой секрет

Фиксики — маленькие добрые человечки, которые живут в машинах и приборах и заботятся о технике. Но люди не должны знать о фиксиках! Это БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ! Фиксики находят способ перемещаться по электрическим проводам. Теперь они смогут мгновенно починить любой прибор, где бы он ни был! И тут недоработанное изобретение попадает к озорнику Файеру. В руках маленького фиксика оно становится причиной больших проблем. Искры, взрывы, разрушения, взбесившаяся техника — город на грани катастрофы! Фиксикам почти чудом удаётся её предотвратить. Но как сохранить их БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ?!

Мультфильм

Возрастное ограничение 6+

Продолжительность 1 ч. 18 мин.

3D

Сеансы:

11-55, 15-15.

Последний богатырь

Иван, обычный парень, по воле случая переносится из современной Москвы в фантастическую страну Белогорье. В этом параллельном мире живут герои русских сказок, волшебство — неотъемлемая часть быта, а спорные вопросы решаются битвой на богатырских мечах. Неожиданно Иван оказывается в самом центре борьбы светлых и темных сил, вот только непонятно, почему главная роль в происходящих событиях, по всеобщему мнению, уготована именно ему.

Сказочное приключение

Возрастное ограничение 12+

Продолжительность 1 ч. 58 мин.

Сеансы:

18-20.

Матильда

Последний русский император и балерина, утвердившая славу русского балета. Страсть, которая могла изменить русскую историю. Любовь, ставшая легендой. В жизни каждого человека случаются несколько дней, которые могут изменить её навсегда. Когда происходит самое главное. Ты оборачиваешься на голос любви. И делаешь выбор. Но если властитель империи полюбит танцовщицу, сводящую с ума своей красотой… Успенский собор, Кремль, Ходынское поле, царские дворцы, сцены Мариинского и Большого театров — там, где бьется сердце вечной России.

Драма, исторический, триллер

Возрастное ограничение 16+

Продолжительность 1 ч. 49 мин.

Сеансы:

22-00.

Пила 8

В городе обнаруживают несколько тел, обладатели которых встретили определенно не лучший конец. Все улики указывают на одного человека: Джона Крамера. Но как это возможно? Человек, известный как Пила, мертв уже более десяти лет. Неужели все-таки нашелся тот, кто рискнул подобрать мантию жестокого маньяка?

Ужасы

Возрастное ограничение 18+

Продолжительность 1 ч. 32 мин.

Сеансы:

16-40, 20-20.

Геошторм

После беспрецедентной серии стихийных бедствий, обрушившихся на нашу планету, лидеры мировых держав объединили усилия, чтобы создать разветвленную сеть орбитальных спутников по контролю над климатом для предотвращения природных катаклизмов. Но что-то пошло не так — система, выстроенная для защиты Земли, теперь угрожает ей. Начинается гонка наперегонки со временем, в которой надо успеть обнаружить реальную угрозу до того, как всемирный Геошторм сотрет с лица Земли все живое… и всех живых заодно.

Приключения, экшен

Возрастное ограничение 16+

Продолжительность 1 ч. 55 мин.

Сеансы:

13-20.

Салют-7

Космическая станция «Салют-7», находящаяся на орбите в беспилотном режиме, неожиданно перестает отвечать на сигналы центра управления полетом. Принято решение об отправке на орбиту спасательной экспедиции. Космический экипаж должен найти «мертвую» станцию и впервые в мире провести стыковку с 20-тонной глыбой неуправляемого железа.

Космонавты понимают, что шансов вернуться на Землю у них немного. Но этот рискованный путь — единственно возможный. Они должны не только проникнуть на «Салют-7», но и оживить его. Смогут ли два человека предотвратить неминуемую катастрофу и спасти планету от падения станции?

Драма, фильм — катастрофа

Возрастное ограничение 12+

Продолжительность 1 ч. 51 мин.

Сеансы:

10-00.

Внимание!!! В расписании возможны изменения!!!

Кинотеатр АЯМ-Синема

г. Алдан, ул. Космачёва, 3а,

ТРК «Чудо-парк».

Бронирование билетов по тел. 3-64-66.