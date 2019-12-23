Игра «Олимпионик»: азарт, сплоченность, интеллект

Ежегодной традицией в Республиканской специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва г. Алдана стала игра «Олимпионик». Игра проходит в два этапа: спортивно-развлекательное мероприятие и интеллектуальный забег.









Первый этап состоялся в октябре. Ребята разбились на две команды и приняли участие в викторине «Разминка для ума», в эстафете «Передача олимпийского огня», в конкурсах «Эмблема Олимпиады», «Биатлон», «Лыжные гонки», «Творческий конкурс», «Знатоки лыжного спорта».

Игра получилась очень интересной и результативной. Ребята показали свое мастерство, стремление к победе, азарт, сплоченность, интеллектуальные знания. Участники победившей команды получили карточки лыжников с личными автографами и сладкие призы.

10 декабря прошел второй этап – брейн-ринг «Олимпионик – 2. Интеллектуальный забег». Игра проходила стремительно: три стола с восемью игроками за каждым – две команды РСДЮСШОР и команда училища олимпийского резерва и всего одна минута на обсуждение. Воспитанники отвечали на вопросы из биографии российских лыжников, истории олимпийского движения от древности до современности. Это была интеллектуальная борьба достойных соперников. Игра показала состязание не только умов, но и нервов. Не у всех хватало выдержки дождаться окончания вопроса – и тогда звучало обидное слово «фальстарт». Право ответа, который уже был готов, передавалось сопернику. Особо сложные вопросы, на которые не находилось правильной версии среди соревнующихся команд, все равно были выяснены в зале.

Решающим стал дополнительный бой – блиц-опрос от директора РСДЮСШОР по лыжному спорту М. С. Чугунова. Все команды показали хорошие знания. Но удача улыбнулась команде «РСДЮСШОР I». Именно их знаток – Марина Гончарова – была признана лучшим игроком. Немного не хватило удачи командам «РСДЮСШОР II» и «УОР», которые поделили второе место.

Также хочется отметить Альбину Абсатарову (РСДЮСШОР), Марсена Колесова (РСДЮСШОР), Павла и Василия Сивцевых (УОР), которые показали неплохие знания по истории Олимпийских игр.

Победители были награждены призами от Михаила Сергеевича, привезенными из Норвегии. А главное, все участники получили заряд позитива и хорошего настроения!

Т. Баймурзина.

Фото предоставлены автором.