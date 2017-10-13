Стартовала корпоративная программа подготовки преемников на должности линейных руководителей производственного блока «Золотой стандарт». В нее включились в Еруде и Нижнем Куранахе. В конце сентября в горнорудной компании «Алданзолото» прошла защита первых проектов. И это был четвертый модуль программы, первые же три стали базовыми, определяющими принципиальный подход, основные направления, актуальные темы.

— Одна из основных целей — сформировать у участников знания об основах производственной системы, навыки лидерства в организации безопасных работ, функции контроля руководителя. И она, безусловно, достигнута, — прокомментировала Наталья Носкова, руководитель кадровой службы АО «Алданзолото» ГРК». – Перед нами стояла задача сделать заметный шаг вперед в таких направлениях, как четкое понимание основ использования Производственной системы, определение алгоритма развития собственной лидерской позиции при соблюдении норм ОТ и ПБ, формирование навыков контроля сотрудников по зонам ответственности, показателям, ключевым точкам. Благодаря интенсивным занятиям, организованным на базе УКК горнорудной компании, многого удалось достичь, в результате у участников сформировано верное понимание процесса постановки задач и их достижения. К такому выводу пришли члены оценочной комиссии проектов, подготовленных участниками.

В первой группе «Золотого стандарта» было пять человек из числа активных, инициативных, неравнодушных и, прямо скажем, смелых, ведь надо иметь смелость, предлагая новое, необычное, неопробованное для улучшения производства.

После теоретических и практических занятий участникам программы было дано время на разработку собственных проектов. Этой непростой задаче многие посвятили немало свободного времени. Прежде чем взяться за расчеты, предстояло обратиться к полученным знаниям в области технологии принятия решений, анализа возможных последствий, сопоставления возможностей и рисков, алгоритма постановки задач, методов мотивации сотрудников и других.

К примеру, заместитель начальника участка выемки горной массы Илья Сивцев, один из участников программы, в своей работе затронул тему уменьшения простоев горного оборудования:

— В течение смены, в разные периоды экскаватор останавливается на регламентированные простои — заправку экскаватора в начале смены, обед машиниста в середине смены, ежесменное техническое обслуживание экскаватора в конце смены. В это время автосамосвалы простаивают в ожидании погрузки, в связи с чем предлагаю вариант сокращения простоев…

Илья при расчетах постарался учесть каждую минуту и в результате предложил организовать выезд столовой, топливозаправщика и обслуживающей бригады одновременно, чтобы обслуживание проходило во время обеда машиниста экскаватора. Во время защиты проекта он постарался убедить авторитетную комиссию в целесообразности такого увеличения производительности экскаватора, количества рейсов автосамосвалов. Он, как и авторы других проектов, уверенно отвечал на вопросы ведущих специалистов компании, которым, явно, импонировал неравнодушный подход участников. Да, есть с чем поспорить, над чем поразмышлять, но важнее другое – творческий подход и горячее желание молодых специалистов сделать производство эффективнее.

Еще один участник – Антон Неверов, администратор системы диспетчеризации горно-транспортного комплекса. Он считает, что работа может стать еще более продуктивной, если взять на вооружение его рационализаторское предложение. Оно заключается в создании мобильного ремонтного склада, которое, по его мнению, должно способствовать увеличению производительности участка производственной связи и диспетчеризации, экономии топлива, контролю качества работы оборудования.

Идеи как будто витают в воздухе, достаточно взглянуть на производство по-хозяйски, и тут же появляется предложение по усовершенствованию. Такой подход на предприятии поддерживается, совершенствуется в течение последних нескольких лет, поэтому молодежь смело мыслит, не опасаясь, что не дадут хода изобретательности.

Горный мастер участка выемки горной массы Роман Немчинов постарался сказать новое слово в ремонте и устройстве карьерных дорог в период паводка. Он считает:

— Применение специального покрытия — геосети при строительстве дорожного полотна позволит повысить производительность автосамосвалов, уменьшить простой экскаваторов, продлить моторесурс автошин автосамосвалов…

Конечно, предстоит сделать много расчетов, чтобы понять, насколько рациональны предложения молодых специалистов, но внимание к их проектам уже на этом этапе серьезное, о чем говорит участие в работе комиссии руководителей служб горнорудной компании, начальника рудника «Куранах» Юрия Суворова.

— Есть идеи, заслуживающие внимания, — считает Юрий Игоревич, — предстоит глубокий анализ и только после — принятие решения. Если дело стоящее, с внедрением на нашем предприятии не затягивают. И этому способствует, в первую очередь, управляющий директор ГРК Алексей Петрович Носков.

Сергей Городецкий, горный мастер цеха рудоподготовки, обратился в своем проекте к такой актуальной теме, как уменьшение простоев оборудования при ремонте рукавов высокого давления. Алексей Жигалов, начальник смены рудника, предложил вариант уменьшения простоев при доливе масла. В общем, сферы затронуты разные, подход же один – хозяйский, которому должно способствовать и наставничество. Один из модулей программы посвящен именно этому направлению, его развитию.

В завершение первого этапа обучения все участники получили дипломы, но, главное, большой позитивный заряд и напутствия на будущие улучшения.