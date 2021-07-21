«Здравствуй, лето!»

Это звонкое детское приветствие задорно звучало на территории культурно-этнографического комплекса «Сэвэки», где 6 июня алданские «умки» и их родители собрались в гостеприимной урасе.

Дети активно интересовались устройством летнего якутского жилища, манящего отверстием в самой верхней точке, очагом для обряда кормления огня. Но улица все же манила больше… И началась просто феерия: мыльные пузыри, игра в «пятнашки», командная эстафета, дети с удовольствием запускали в небо воздушного змея в виде орла… Остановить это мог только особый случай!

Под звуки веселой музыки появился сюрприз в виде сказочного персонажа – мишки Грея. Танцы, игры, обнимашки с мишкой, но главный сюрприз – это мороженое с леденцом! Было сделано общее фото с Греем. Детям очень не хотелось расставаться с мишкой!

В Пушкинский день России ребята читали стихи А. С. Пушкина. Интересен родительский выбор домашнего задания. Кроме сказочного «У Лукоморья», жег свободолюбивый «Узник», лиричное «Я Вас любил», дающее надежду стихотворение «Жизнь». И пробуждались чувства добрые от звучания вечной пушкинской лиры…

Настоящий летний зной заставил спрятаться в прохладе урасы за столами с угощениями.

Впечатления об увиденном за день дети закрепили в рисунках и получили вознаграждение.

По традиции встреча завершается игрой во всеобъединяющее лото с призами и поощрениями. По окончании все дети получили по мягкой игрушке. Разъехались уставшие, но довольные и счастливые!

А подготовили и организовали летнее досуговое мероприятие руководители ОО «Умка» и активные семьи Денисовых, Писаревых, Поповых. Выезд на природу осуществился благодаря неравнодушным спонсорам «Умки» и при поддержке районной администрации.

Вместе нам было здорово! До новых встреч, «Умка»!

И. Орлова.

Фото предоставлены автором.