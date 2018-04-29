Здесь музыка звучит!

18 апреля в Томмотской детской школе искусств по традиции прошел день открытых дверей. На мероприятие были приглашены дошкольники и ученики младших классов общеобразовательных школ.

Директор школы Елена Мартынова познакомила будущих учеников с историей школы, ее традициями. Затем состоялся концерт воспитанников инструментальных отделений школы, разнообразные танцы представили подопечные хореографов, выставка изобразительного искусства также раскрыла таланты учеников ДШИ. После концерта гости разошлись по классам. Самый большой интерес ребята проявили к классу изобразительного искусства.

Также состоялся выездной концерт отделения хореографического искусства в школе № 36 для школьников младших классов, где ребята представили несколько своих танцевальных номеров: «Стерхи», «Классический танец», «Дарья» и другие.

Ю. Балыкин.