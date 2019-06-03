Заинтересованный разговор

– В Алдане программа начнет работать 1 июля, – сообщил жителям Солнечного глава МО «Город Алдан» Александр Бугай на встрече, которая состоялась в клубе микрорайона на прошлой неделе. Кроме мэра в зале присутствовали представители депутатского корпуса городского и районного Советов депутатов, управляющей компании, Роспостребнадзора, но самым главным вопросом, который интересовал жителей, был вопрос переселения из аварийного жилищного фонда.









Однако свое выступление перед жителями мэр города начал с проблемы санитарной очистки территории. В настоящее время контрольными и надзорными органами проводятся рейдовые мероприятия по выявлению хозяйствующих субъектов, не заключивших договоры на вывоз мусора.

– Из всех торговых точек, расположенных в мкр. Солнечном, оплачивают эту услугу только три магазина, – подчеркнул Александр Лукич. – Напоминаю, что свалка по приему мусора от населения работает бесплатно, призываю жителей не складировать строительный мусор в контейнеры для бытовых отходов, а самостоятельно вывозить на свалку.

На территории МО «Город Алдан» до 1 января 2017 года признаны аварийными, подлежащими сносу 236 многоквартирных домов, в отношении которых специализированной организацией выдано соответствующее заключение. Уже получено 236 табличек, на которых размещена информация о сроках расселения, собственникам жилья будут вручены памятки и соответствующие уведомления. Львиная доля таких домов расположена в Солнечном. Жители еще 201 дома будут расселены в течение последующих этапов. Всего на территории МО «Город Алдан» заключения о признании аварийными получили 437 домов.

Перед муниципалитетом поставлена задача: в 2019 году начать строительство шести многоквартирных домов. Схема комплексной застройки микрорайона Солнечного предусматривает и возведение объектов инфраструктуры, в том числе подъездных путей, уличного освещения, детских площадок, гаражной стоянки, а также благоустройство территории. Строительство неизбежно повлечет за собой увеличение нагрузки на коммунальную сеть и необходимость модернизации существующих котельных, для чего требуется 16 млн рублей.

В связи с этим на первый план выходит проблема задолженности населения перед ресурсоснабжающей организацией. Глава города обратил внимание, что переселение из аварийного жилья в новые дома будет происходить только после полного погашения задолженности за комуслуги, а жители предложили переселять должников в последнюю очередь.

Александр Лукич рассказал, что предложение местных властей о поэтажной сдаче объектов нашло поддержку в республиканских ведомствах, такой метод позволит своевременно выявлять недостатки в строительстве и оперативно их устранять. Первые этажи многоэтажек планируется передать для размещения объектов социальной направленности. Управление соцзащиты Алданского района предоставит список льготных категорий населения, интересы которых будут учитываться при распределении квартир.

С 6 июня сотрудники отдела земельного контроля администрации города начнут проводить проверки соблюдения гражданами требований земельного законодательства в части соответствия фактических границ земельных участков. Не секрет, что в Солнечном много жилых домов с пристроями, верандами, законность которых на протяжении десятилетий не была установлена, а распределение новых жилых площадей будет производиться по принципу «квадрат в квадрат».

В середине мая проектной организацией сдана на экспертизу схема газификации Алдана. От магистрального трубопровода «Сила Сибири» будут проложены газовые коммуникации к котельным, объектам соцкультбыта, жилому фонду.

Глава МО «Город Алдан» Александр Бугай заверил жителей Солнечного, что вся информация, полученная администрацией о порядке расселения, приобретения квартир на вторичном рынке, выплате компенсации за аварийное жилье, другим вопросам, связанным с реализацией программы, будет размещена на сайте муниципалитета. Программу предстоит реализовать до 2025 года, до этого времени владельцам жилья придется беспокоиться о сохранности своего имущества, принимать меры по поддержанию жилья в состоянии, пригодном для проживания, поскольку доля собственников в Алданском районе самая высокая в республике – 96 %.

Мэр города напомнил, что статья 45 Постановления Правительства РФ № 47 от 28 января 2006 года «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» прямо указывает на то, что для рассмотрения вопроса о пригодности (непригодности) помещения для проживания и признания многоквартирного дома аварийным заявитель представляет в комиссию по месту нахождения жилого помещения заключение специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного дома, о признании его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. Другими словами, собственники должны самостоятельно нести расходы по проведению такой экспертизы и получению заключения, но, учитывая, что в каждом таком доме проживают пенсионеры, инвалиды, иные социальные категории населения, администрация города изыскала возможность и с помощью софинансирования из районного бюджета взяла эти расходы на себя.

Отвечая на другие вопросы жителей, Александр Лукич отметил, что ситуация с бездомными собаками, к сожалению, не меняется. Все чаще в приют попадают породистые животные с ошейниками, которые по разным причинам оказываются на улице, увеличение количества собак в приюте привело к тому, что его сотрудники вынуждены строить новые вольеры для содержания животных. Анализ работы приюта показывает, что на каждого десятого жителя Алдана приходится одна бездомная собака.

Завершая свое выступление, глава города обратился к жителям:

– Пока программа переселения не вступила в активную фазу на территории Алдана, призываю вас погасить имеющуюся задолженность за коммунальные и иные услуги, после 1 июля получим уточнения по порядку реализации программы, которые будут доведены до вашего сведения, пока прошу всех сохранять спокойствие и немного подождать.

О проблеме взаимодействие с региональным оператором по вывозу ТКО рассказал главный санитарный врач ТО Управления Роспотребнадзора в Алданском районе Алексей Селютин:

– МУП «Переработчик» в статусе регоператора по обращению с ТКО на территории Алданского района не справился со своими обязательствами, допустил приостановку деятельности, тем самым нарушив требования законодательства, и был оштрафован на 300 тыс. рублей, кроме того, на руководителя предприятия наложены штрафные санкции.

Алексей Викторович порекомендовал населению провести вакцинацию от клещей, поскольку с начала теплого времени года уже зафиксировано два случая укусов этих насекомых. Вакцинация проводится в городской поликлинике Алдана, несмотря на то, что процедура не считается обязательной и является платной, эффективность вакцины позволяет обезопасить себя от негативных последствий. По заявкам глав поселений будет производиться обработка детских лагерей, расположенных на природе, а также мест с массовым пребыванием людей.

Жители обеспокоены ситуацией, складывающейся на территории района с распространением радона.

– Начиная с 2013 года нами направлялись справки о санэпидблагополучии в адрес главы района, проводились совещания, где протокольными поручениями давались указания руководству Алданского филиала «ТЭС» о проведении необходимых мероприятий, направленных на снижение показателей радона в воде, подаваемой населению, прокуратурой направлено в суд 34 иска, в которых соответчиком выступает ГУП «ЖКХ» республики, – отметил Алексей Селютин. – Эта проблема возникла не вчера, все заинтересованные структуры были уведомлены о необходимости принятия мер. В настоящее время закрыты четыре скважины и несколько учебных заведений, в цокольных этажах которых обнаружен радон. Были проведены обследования всех образовательных учреждений Алданского района, радон обнаружен только в Алдане и Нижнем Куранахе.

Алексей Викторович дал несколько рекомендаций, как избежать попадания радона в жилые помещения, и рассказал о последствиях влияния газа на организм человека.

Елена ИВКИНА.

Фото автора.