Заведующая инфекционным отделением Екатерина Распопова: «Изначально было сложно, теперь – непредсказуемо»

Почти два года назад, с наступлением и распространением угрозы новой коронавирусной инфекции, в экстренном порядке повсеместно началось развертывание коек и открытие ковидных отделений. Как и всюду, в Алданском районе на передовой в борьбе со смертоносным вирусом оказались врачи-инфекционисты. В апреле 2020-го во вновь образованный стационар ЦРБ поступили первые пациенты. О становлении службы и наращивании практического опыта рассказала заведующая инфекционным отделением Екатерина Ивановна Распопова, являющаяся одним из главных организаторов нового подразделения.

– Без малого полтора года назад в нашем районе были зарегистрированы первые случаи новой коронавирусной инфекции. Мы предвидели, что борьба со смертоносным вирусом будет долгой и трудной, и постарались подготовиться к ней максимально. Впрочем, какой именно должна была быть эта подготовка – тогда никто не знал, сделать выводы предстояло позднее, на основе реальной эпидемиологической ситуации.

Был развернут коечный фонд, разрабатывались планы действий на случаи вспышек заболевания, сотрудники проходили инструктажи. Организация ковидной службы была возложена на нас с Оксаной Михайловной Носихиной – она координировала новое подразделение как организатор и грамотный врач-пульмонолог.

На подготовительном этапе я получила огромное количество лекарств, применяющихся как в лечении ОРВИ, так и в борьбе со многими вирусными заболеваниями, в том числе с вирусными гепатитами. Наработок в лечении новой коронавирусной инфекции было очень мало; какие препараты разрешены в тех или иных случаях, как их сочетать – крупные научные центры давали лишь рекомендации. Многое приходилось познавать и учитывать прямо в процессе работы. Я часто созванивалась с коллегами из Забайкалья и Якутска, мы обсуждали и детально анализировали применяемые схемы лечения, делились друг с другом результатами. Обоюдный обмен опытом для нас, практических врачей, оказывался весьма полезным.

Изначально было сложно, но, если честно, не так страшно. Конечно, объем работы оказался большим, однако первые наши пациенты находились не в таких тяжелых состояниях, как больные, которые поступают в стационар сегодня; в каждом случае течение заболевания было прогнозируемым.

С весны этого года мы сталкиваемся с по-настоящему сложными случаями. У многих наших пациентов болезнь протекает нетипично и абсолютно непредсказуемо: порой на фоне стабильного течения осложнения возникают резко и развиваются стремительно, выводя ситуацию из-под контроля.

По сравнению с прошлым годом заболевание молодеет, сегодня тяжелые формы новой коронавирусной инфекции все чаще диагностируются у молодых людей. Также есть случаи заболевания КОВИД-19 среди детей.

Предотвратить непоправимое можно лишь с помощью вакцинации. Прививка против КОВИД-19, конечно, не исключает заражения, однако она является гарантией того, что болезнь будет протекать в легкой форме, без серьезных осложнений. Я всем своим пациентам рекомендую вакцинироваться против новой коронавирусной инфекции.

Где и когда может произойти заражение – предугадать невозможно. Для не имеющих иммунитета людей болезнь может стать роковой, а в большом количестве случаев за выздоровление приходится платить слишком высокую цену – собственным здоровьем, которое невозможно восстановить.

Пресс-служба АЦРБ.