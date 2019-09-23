Жить в обществе и быть свободным от вирусов нельзя

Сегодня прививки уже прочно вошли в нашу жизнь как высокоэффективное средство профилактики опасных инфекционных заболеваний. В современной медицинской практике их делают либо с целью формирования невосприимчивости к опасным инфекциям, либо для лечения заразившегося человека на раннем этапе. В основном человек сталкивается с профилактическими прививками, которые ставят в детстве, а затем проводят реиммунизацию в случае необходимости.

Что такое профилактические прививки?

Профилактические прививки представляют собой метод иммунизации человека против определенных инфекционных заболеваний, в ходе которого в организм вводятся различные частицы, способные привести к выработке устойчивой невосприимчивости к этому инфекционному заболеванию. Все профилактические прививки предполагают введение вакцины. Вакцина представляет собой ослабленные цельные микробы – возбудители, части оболочек или генетического материала патогенных микроорганизмов, или же их токсины. Данные составляющие вакцины вызывают специфическую иммунную реакцию, в ходе которой вырабатываются антитела, направленные против возбудителя инфекционного заболевания. Впоследствии именно эти антитела и обеспечивают защиту от инфекции. На сегодняшний день все профилактические прививки разделяются на плановые и проводимые по эпидемическим показаниям.

Плановые прививки ставят детям и взрослым в определенное время и в конкретном возрасте, вне зависимости от того, выявлен эпидемический очаг инфекции в данном регионе или нет. А вакцинацию по эпидемическим показаниям делают людям, находящимся в регионе, в котором имеется опасность вспышки опасного инфекционного заболевания (например, сибирской язвы, чумы, холеры и т. д.). Среди плановых прививок есть обязательные для всех – они входят в национальный календарь профилактических прививок (против вирусного гепатита В, туберкулеза, пневмококковой инфекции, дифтерии, столбняка, полиомиелита, коклюша, кори, эпидемического паротита, краснухи, гемофильной инфекции, гриппа).

Есть категория вакцин, которые вводят только людям, подверженным риску заражения инфекциями в силу специфики своей работы (например, против тифа, туляремии, бруцеллеза, бешенства, чумы и т. д.).

Все плановые прививки тщательно проработаны, установлены сроки их постановки, возраст и время. Имеются разработанные схемы введения вакцинных препаратов, возможности сочетания и последовательность проведения иммунизации.

Зачем нам прививки?

Несмотря на различную структуру возможных компонентов для конкретной вакцины, любая прививка способна сформировать невосприимчивость к инфекции, уменьшить заболеваемость и распространенность патологии, что и является ее главным назначением. Активные компоненты препаратов в ответ на введение в организм любого человека вызывают реакцию со стороны его иммунной системы. Эта реакция по всем параметрам подобна той, что развивается при заражении инфекционным заболеванием, но гораздо слабее. Смысл такой слабой реакции иммунной системы в ответ на введение препарата заключается в том, что формируются особые клетки, которые называются клетками памяти, обеспечивающие в дальнейшем невосприимчивость к инфекции. Клетки памяти могут сохраняться в организме человека различный промежуток времени – от нескольких месяцев до многих лет.

Если инфекция опасная, смертность заболевших людей очень высока, – необходимо проводить вакцинацию. Вакцинация – это «маленькая» болезнь. Вакцины содержат либо живые и ослабленные вирусы и бактерии, либо их части, полученные при помощи генной инженерии. Попадая в организм, они вызывают реакции, сходные с заболеванием. Это процесс выработки нормального иммунного ответа. Поэтому и возникает температура, слабость, могут быть и специфические симптомы для данной инфекции (например, сыпь, как при кори, краснухе). Такие поствакцинальные реакции более характерны для живых вакцин. Вакцины, содержащие лишь единичные компоненты возбудителей таким эффектом практически не обладают (против гепатита В, гриппа, пневмококка, гемофильной палочки).

Где проводится вакцинация?

Профилактические прививки могут проводиться в государственном лечебно-профилактическом учреждении (поликлинике) либо в специализированных центрах иммунизации населения, в частных клиниках, имеющих лицензию на осуществление данного вида медицинских манипуляций, в прививочном кабинете детской поликлиники, медицинских кабинетах детских дошкольных учреждений, школ.

Нужна ли вакцинация детям?

Детям профилактические прививки необходимы, чтобы обезопасить уязвимых малышей от опасных инфекционных заболеваний, которые могут окончиться смертельным исходом даже при лечении современными качественными препаратами. Весь перечень профилактических прививок для детей разработан и утвержден приказом Министерства здравоохранения РФ № 125н от 21 марта 2014 г. «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям». Кроме означенных в национальном календаре, есть еще ряд профилактических вакцин, которые рекомендованы для введения детям. Рекомендацию поставить прививку дает лечащий врач ребенка на основании анализа состояния здоровья. Перед любой прививкой врач осматривает ребенка и решает вопрос о возможности ее проведения.

Что влечет за собой отсутствие профилактической вакцинации?

Согласно действующим в России Федеральным законам «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» и «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» защита себя и своих детей от инфекционных заболеваний – не только право, но и обязанность каждого человека. Национальный календарь профилактических прививок – это нормативный правовой акт, устанавливающий сроки и порядок проведения прививок.

Тем не менее ответственности за отказ от прививок нет, вакцинация остается делом сугубо добровольным. Отсутствие профилактических прививок влечет за собой определенные последствия согласно закону Министерства здравоохранения Российской Федерации № 157-Ф3 от 17.09.1998. Это запрет для граждан на выезд в страны, пребывание в которых, в соответствии с международными медико-санитарными правилами либо международными договорами Российской Федерации, требует конкретных профилактических прививок (ст. 5). Временный отказ в приеме граждан в образовательные и оздоровительные учреждения в случае возникновения массовых инфекционных заболеваний или при угрозе возникновения эпидемий. Отказ в приеме граждан на работы или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями.

Как видно из закона, ребенка могут не допустить к посещению детского учреждения, а работника – до рабочего места, если прививки отсутствуют, а эпидемиологическая ситуация неблагополучна. Иными словами, когда Роспотребнадзор объявляет об опасности какой-либо эпидемии или о переходе на карантин, то непривитые дети и взрослые не допускаются в коллективы. В остальные периоды года дети и взрослые могут работать, учиться и посещать детские сады без ограничений.

Но если взрослый отвечает только за себя, то родитель, отказывающийся прививать детей, всерьез рискует здоровьем своего ребенка. Стоит увидеть однажды ребенка, больного коклюшем или дифтерией, чтобы вопрос о необходимости прививки у родителей даже не возникал. Эти заболевания считаются очень тяжелыми, а клиническая картина ужасает страданиями. Многие заболевания, особенно это касается дифтерии, имеют очень высокую смертность. Следует совершенно четко понимать, что та группа заболеваний, против которых проводится вакцинация, является опасной, ведь существует реальный риск заражения.

Правом ребенка, как и любого гражданина, является право быть защищенным от болезни. Оберегая своего ребенка, мы также защищаем своих близких, других детей. Мы живем в обществе, интенсивность контактов, скорость перемещений, плотность населения в городах растут. И чем лучше мы будем защищены сами, тем лучше мы защитим тех, кто рядом с нами.

Инфекции всегда рядом, это важно помнить. Они нас «любят», они будут использовать любой шанс проявить эту «любовь». И единственный путь проявить нашу любовь к своим детям – вовремя вакцинироваться.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора

по РС (Я) в Алданском районе.