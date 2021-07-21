Жизнь как песня…

С открытием богатых россыпных месторождений золота в 1923 году на Алдан за удачей хлынул народ из всех уголков Советского Союза и близких по географическому положению стран – Китая, Кореи… Желание новоявленных старателей общаться, привнести в общую копилку часть своей малой родины вылилось в стихийное движение по обустройству мест общения. В 1924 году был построен первый клуб на участке «Серебровский» и первая библиотека в поселке Незаметном. Причем на средства, собранные старателями и бригадами строителей, ими же созданными.

Местная власть тоже внесла свой вклад, и в 1925 году в Незаметном был открыт кинотеатр «Примитив». В 1933 году во всех «передвижках» Алдана кино «заговорило», стало звуковым. В этом же году начал работать музей, созданный при главном предприятии «Алданзолото». Затем, с открытием новых поселений и предприятий, строились новые клубы, библиотеки. А в 1972 году пришло в Алдан телевидение.

Культурная жизнь в городе кипела. Кино, концерты, фестивали, конкурсы… На этом поприще проявляли свои творческие, организаторские способности работники культуры. И среди них – моя собеседница. Отличник культуры РС (Я), заслуженный работник культуры республики, почетный гражданин Алданского района, ветеран труда, активная общественница районного женсовета, член общественной организации «Дети войны» Полина Михайловна Селенчук (Стешенко).

Полина Михайловна родилась 14 июня 1936 года в Киргизии, в селе Васильевка. Мама Прасковья Федоровна Стешенко – по национальности полячка, отец Михаил Семенович Стешенко – украинец. Вот такая многонациональная семья.

Семейство было зажиточным, в нем росли пять детей, и все помогали по хозяйству родителям. Когда пришла советская власть, семья одной из первых отдала колхозу весь скот и начала жить, как все: общими целями, задачами, чтобы жизнь была лучше, интереснее. Отец Михаил Семенович сразу вступил в партию и помогал устанавливать эту самую жизнь на селе. Родители сами закончили 4 класса церковно-приходской школы, но отец знал несколько языков: узбекский, таджикский, татарский, украинский, поэтому его назначили руководителем лубяного завода, где он мог найти общий язык с любым работником. В свободное от работы время родители с детьми высаживали цветы для красоты. Была корова – как же в деревне без молока? Киргизская земля – плодородная, овощи были дешевые, ну а фрукты росли в каждом саду.

Когда началась война, Полине было пять лет. Отца сразу забрали на фронт в топографические войска. Мама работала в торговле. Во время войны в Киргизию высылали народы из Закавказья семьями, кто был недоволен советской властью: чеченцы, карачаевцы, ингуши – их селили в клубе, а затем распределяли по местам жительства. В республику также эвакуировали женщин и детей из Москвы, Ленинграда и других городов. Мать Прасковья Федоровна работала круглосуточно. Из всех детей Полина была старшая. Конечно же, дети ухаживали за своей коровой, собирали в лесу ягоды, в садах – фрукты, и все отсылали на фронт. Все жили в большом бараке – человек 30 с семьями. Одна на всех детей была нянечка – глухонемая, да объездчик – инвалид без ноги. Девиз был у всех: «Поможем фронту!» Дети очень любили валять рис – за это после рабочего дня им давали домой по корзине овощей и фруктов, а еще кормили.

После окончания войны Полина пошла в школу в первый класс. Бегали босиком, так как обуви не было, благо, лето теплое, а по осени ходили на ходулях, чтобы ноги не замерзали. Первая учительница Ефросинья Егоровна была для детей как вторая мать, ее любили и уважали. Вспоминает, когда заболел И. В. Сталин, в школе возле радиопродуктора слушали сводку о его здоровье каждый день. А когда вождь народов умер, вся Киргизия вместе со всей страной плакала. Звучал один вопрос: как дальше жить?

Но жизнь шла своим чередом. Полина закончила 7 классов, и чтобы не отставать от сверстников, пошла учиться в вечернюю школу, а днем работала на кирпичном заводе. Семья в то время жила в г. Фрунзе. Через некоторое время отец Михаил Семенович ушел из семьи, взяв с собой лишь подушку и медали, мать осталась одна с пятью детьми. Полина с завода перевелась на стройку, где больше платили. Рассказывает, как тяжело было таскать носилки на 2-й и 3-й этажи, и старый рабочий предложил девушке выучиться на каменщика. Позже семья решила строить дом, и навыки строителя Полине очень пригодились. Пилкой на земле она нарисовала план дома, который строили всем миром.

Полина закончила 10-й класс вечерней школы, пошла работать на завод контролером и поступила учиться в медучилище на медсестру, но быстро поняла, что это не ее мечта. Через несколько месяцев в семью вернулся отец. Прасковья Федоровна приняла его, но Полина была против и в сердцах ушла из дома. Рассказывает, как ночевала на лавочке в парке курорта Иссык-Ата, а утром ее разбудила главный врач курорта с вопросом, что она здесь делает, откуда и чем занимается. Полина все рассказала, и главный врач предложила девушке работу санитаркой, а через месяц она уже стала медрегистратором курорта.

Полина Михайловна говорит, что, сколько себя помнит, всегда любила петь. На курорте был баянист, с ним Полина стала петь и устраивать концерты для отдыхающих. Ее мама приходила на концерты и с гордостью говорила всем: «Это моя дочь Полина». Репертуар был разнообразный.

Через некоторое время с подругой Лилией Полина собралась в г. Ленинабад, но волей случая билеты купили не туда и оказались в Барнауле – в незнакомом городе, где ни друзей, ни родных. Плачущих на улице девчонок пожалел случайный прохожий и пригласил к себе, его жена встретила юных путешественниц гостеприимно, а после расспросов на следующий день мужчина отвел девушек в меланжевый комбинат на ткацкую фабрику. Подруги устроились зарядчиками на ткацкие станки. Полина Михайловна вспоминает, как на первую зарплату они с подругой купили спортивные штаны и к ним широкие пояса, и были первыми модницами на фабрике. А еще каждая купила себе по одному килограмму маргарина, хлеб, вечером сидели и пили чай, наелись, так сказать, от всей души.

Проработала Полина год, надо было переучиваться на ткачиху, но желания не было. Решила идти в музучилище, петь в хоре, и стала готовиться к экзаменам. Слух, голос, ритм – все при ней, но вступительные экзамены по русскому языку завалила. Возвращаться на завод не захотела, обратилась в райком комсомола, где честно все рассказала, что работать ткачихой нет желания, а экзамены провалила. В райкоме комсомола ей предложили работу пионервожатой в школе. В летний период определили пионервожатой в лагерь, там организовали школьный хор. Вместе с Полиной работали учителя, которые посоветовали ей поступить в культпросветучилище на хоро-дирижерское отделение. Полина вернулась в г. Фрунзе, училась в республиканском культпросветучилище, где ее избрали секретарем комсомольской организации.

Каждую осень студенты ездили на уборку урожая. За работу с ними расплачивались со рисом, пшеницей, свеклой, огурцами и помидорами, а они отдавали это колхозникам, получали деньги и покупали себе одежду. Впервые, делится Полина Михайловна, белый хлеб она попробовала во времена Н. С. Хрущева, он был бесплатным в столовых для студентов, которым сладкий чай и хлеб с горчицей были лучшим лакомством.

В 1963 году из 20 поступивших училище окончили 12 человек, в том числе Полина. По направлению работала инструктором райкома комсомола г. Токмак, вскоре ее избрали секретарем. По своей профессии она организовала три хора, была дирижером. Вспоминает, как интересно было работать. Благодаря своей деятельности вскоре она оказалась в Находке, работала там во Дворце моряков заведующей детским сектором. Смеется, как во время отпуска поехала на Сахалин, там обратилась в райком комсомола, где честно и прямо поставила три условия: работа, квартира, женихи. Всех, конечно, насмешила, но через некоторое время попала в воинскую часть в село Смирных массовиком-затейником. Как и хотела, получила квартиру. Организовала два хора – гражданский и военный. Но не сиделось ей на месте, и в 1970 году она оказалась в Алданском районе в п. Золотинка (Иенгра). Проработала здесь год, организовала хор из местного эвенкийского населения, хор ездил на фестивали в Алдан и занимал первые места. Полину заметили и пригласили переводом в наш районный Дом культуры.

Я очень хорошо помню это время. Полина Михайловна быстро влилась в коллектив ДК. Вечера отдыха, фестивали, концерты, где она пела арии из оперетт и стояла на сцене, как королева «Шантеклера», – тогда на экранах страны шел испанский фильм про певицу, и Полина Михайловна сшила сногсшибательное платье, как у героини фильма, и пела в нем. Зрительский зал всегда был полон. Демонстрировались фильмы, по выходным были танцы. Конечно же, староалданцы хорошо помнят то время и с теплотой о нем отзываются. Помнят фестиваль «Алданская весна», где выступали хоры из всех поселков района и города, по 70 человек в хоре, танцевальные коллективы, народный театр – всего не перечесть…





Многие помнят ресторан «Алдан», где проводили свои вечера алданцы. В один из вечеров Полина встретила Леонида, он с друзьями отмечал свой день рождения. Через несколько месяцев вышла за него замуж. И вот уже около полувека, рука об руку, они идут по жизни. У них родилась замечательная дочь Олеся, которая подарила родителям трех внуков. У Полины Михайловны уже есть правнуки. «Мне очень повезло в жизни с супругом Леонидом Константиновичем, – признается моя собеседница. – Считаю себя счастливой женщиной».

Что касается творческой жизни, в системе культуры Полина Михайловна проработала больше 50 лет, она является основателем музыкального общества Алданского района, которое на протяжении многих лет проводило фестивали «Веселые нотки», «Мы и музыка», «В ритме танца», «Северный ветер» и многое другое. Стояла у истоков создания народного хора «Ветераны Алдана» и была первым его руководителем, создания и становления Алданского концертного оркестра, ныне Государственного концертного оркестра Якутии. Полина Михайловна вовлекла в сферу своей творческой деятельности всех неравнодушных к музыке людей, сделала их своими единомышленниками. Много лет была руководителем ансамбля «Лейся песня». Полина Михайловна – яркий лидер музыкальной и культурной жизни района и республики. Она активная общественница на протяжении вот уже 30 лет в районном женсовете.

Что главное в жизни? На этот вопрос Полина Михайловна отвечает, как всегда, прямолинейно, что в ее характере: нужно обязательно иметь цель в жизни и вокруг этой цели строить свою карьеру. «У меня не получилось стать профессиональной певицей, потому что не было цели, – признается она. – Общественная деятельность – это мое кредо. Я никогда не стремилась быть начальником и не хотела командовать людьми. Я в каждом человеке видела певца, танцовщика, чтеца и музыканта, поэтому и собирала вокруг себя талантливых людей, которые в дальнейшем нашли свое призвание».

С Полиной Михайловной мы пересматривали ее многочисленные грамоты, письма – это признание ее творческой деятельности, общественной работы. И дай бог каждому прожить такую яркую, наполненную приключениями жизнь и остаться с большой буквы человеком, с которым интересно жить рядом! С юбилеем тебя, дорогая Полина Михайловна!

Г. Красноусова,

председатель

Совета ветеранов войны, тыла

и труда Алданского района.

Фото из семейного архива П. Селенчук.