День защиты детей – нежный и веселый праздник, с которого начинается долгожданное лето. По традиции в этот день по всей стране проходят мероприятия с разнообразными развлечениями для детей разных возрастов. В Центре культуры города Томмота провели онлайн-конкурсы, посвященные Дню защиты детей, давшие старт летним мероприятиям.

Искреннюю благодарность сотрудники Центра культуры выражают семьям Могильниковых, Новиковых, Солкиных, Рубцовых, Корминых, Арефьевых и Мартыновых за творческий подход и участие в конкурсе видеороликов «Моя семья – моя радость». Все участники конкурса получили памятные подарки и денежные сертификаты, а подписчики интернет-ресурсов Центра культуры – положительные эмоции от представленных работ.

Желающих принять участие в фотоконкурсе «Мой мир» было немало. Ребята активно присылали свои фотографии и делились радостными моментами своей жизни.





















Поздравляем победителей: Лизу Мулдуянову – в номинации «Счастливые моменты», Владлену Михайлову – «Художественность», Виолетту Князеву – «Ключевой кадр», Егора Семенова – «Композиция», Толю Фролова – «Оригинальность», Ярика Черватюка – «Преображение», Пашу Подойникова – «Ракурс», Алину Карамзину – «Эмоциональность», Катю Григорьеву – «Сюжетность», Олесю Токсубаеву – «Вдохновение», Иларию Долгову – «Хобби».

Кадеты ПВПК «Молодая Якутия» выиграли сразу в двух номинациях: «Крупный план» и «Колоритность».

Ко Дню защиты детей участницы танцевальной студии «ВерОника» (руководитель Светлана Макаренко) подготовили презентацию со своими фотографиями «Детство и юность».

Сотрудники Центра культуры презентовали поздравительную видеооткрытку «Живет на всей планете… народ веселый – дети» с фотографиями юных жителей города.

С 1 июня стартовала детская игровая площадка «Дворовый вожатый» для детей от 7 до 12 лет. Ребята весело и дружно проводят время, участвуют в конкурсах. Рамиль Ризванов и Ксения Гузенко получили грамоты и сладкие призы за победу в конкурсе рисунков «Мой город в будущем».

Ждем всех желающих на игровых площадках в ЦК «Слюдяник», Доме народного творчества и клубе села Ыллымах, а также приглашаем ребят принять участие в творческом онлайн-конкурсе «Карусель талантов», который проходит с 1 по 25 июня.

М. Столыпина.

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