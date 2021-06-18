Еще 35 км «Лены» оденут

Работы на пяти объектах завершат к концу 2021 года. На одном из них – участке с 783 по 793 км в Якутии – в ходе капитального ремонта устроят трехслойное покрытие из асфальтобетона. Специалисты обеспечат водоотвод с проезжей части, для водителей построят площадку отдыха, где установят беседку, туалеты и металлическую эстакаду для осмотра автомобилей. В рамках комплексного обустройства участка обновят барьерное ограждение и дорожные знаки, а также нанесут разметку, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Лена».

Еще три гравийно-щебеночных разрыва близ села Улуу переведут в твердое покрытие. На участках уложат два слоя асфальтобетона, при устройстве верхнего применят полимерно-битумное вяжущее, что позволит продлить срок службы дорожной одежды и предотвратить появление температурных трещин. Кроме того, дорожники отремонтируют 12 водопропускных труб и установят все необходимые элементы обустройства.

Протяженность федеральной трассы А-360 составляет 1 157 км, 246 км из них имеют переходное покрытие. По итогам дорожно-строительного сезона 2021 года ФКУ Упрдор «Лена» останется ликвидировать 211 км гравийно-щебеночных разрывов. Эти работы планируется закончить к 2024 году.