Его не смогли обмануть мошенники!

Когда мужчине поступил звонок и энергичный, хорошо поставленный женский голос сообщил о том, что его номер телефона методом случайного подбора стал обладателем выигрыша, он мгновенно догадался, с кем имеет дело, так как был уже наслышан о такого рода мошенниках. Включив разговор по телефону на запись, стал подыгрывать девушке Марьяне, которая достаточно убедительно поведала о крупной удаче, выпавшей мужчине, а именно выигрыше от компании «Вектор», которую она и представляет, а также от компаний-спонсоров «Роснефть» и «Новотек». Со слов Марьяны, головной офис компании «Вектор» находится в г. Краснодаре и для получения выигрыша в форме сертификата необходимо связаться с «счастливчиком» в программе Skype. Когда мужчина, продолжая играть роль наивного простачка Максима Викторовича, как он представился Марьяне, поведал, что не владеет такой программой, девушка, дабы ее собеседник смог установить и разобраться в ней, любезно предложила перерыв на 20 минут.

Не нужно объяснять, что такая программа у мужчины имелась, однако тот продолжал играть свою роль. В якобы только что установленной программе Skype собеседники вновь связались, и Марьяна продемонстрировала сертификат на выигрыш и провела экспресс-опрос о профессии и роде занятий мужчины, его готовности получить сертификат и о возможном занятии брокерской деятельностью. Затем в разговор включился менеджер Лев Сергеевич, который от темы сертификата сразу увлек нашего Максима Викторовича в мировую экономику, глобальный кризис, попутно задавая вопросы о наличии у мужчины банковских счетов, вкладов, карт и т. п. Спасение Максима Викторовича от мирового экономического кризиса Лев Сергеевич видел лишь в брокерской деятельности того, предложив ему начать инвестировать в мировые проекты… ну, конечно же, свои собственные средства. Не разоблачаясь, мужчина прервал разговор и поспешил поделиться своей историей с жителями Алданского района и всеми, кто дорожит своими сбережениями и не хочет отправить их мошенникам.

Уважаемые жители Алданского района и его гости! Полиция призывает проявлять аналогичную бдительность на звонки посторонних, которые под предлогом неожиданного и зачастую неведомого вам выигрыша пытаются всячески выманить имеющиеся денежные средства – не только ваши личные, но и порой уговаривая или даже вынуждая взять кредит.

Наш корр.