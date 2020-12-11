Друг газеты

так с уверенностью можно назвать Валентина Семеркова, народного депутата Государственного собрания (Ил Тумэн) РС (Я) от Алданского избирательного округа, члена фракции ЛДПР в парламенте республики, генерального директора ООО «ЗДК Резерв».

Второй год он принимает активное участие в благотворительной акции – оформлении из личных средств льготной подписки на газету «Алданский рабочий» для ветеранов тыла и вдов участников войны. На этот раз в течение первого полугодия следующего года районку будут получать десять читателей.

Являясь неравнодушным человеком, в период пандемии весной Валентин Игоревич подарил учащимся алданских и нерюнгринских школ более 100 планшетов и 10 ноутбуков для обеспечения дистанционного обучения, а также доставил более 150 продовольственных наборов нуждающимся семьям.

– Ограничительные меры предписывают старшему поколению находиться дома, пусть это время они проведут за чтением районной газеты «Алданский рабочий», – считает Валентин Семерков.

Редакция искренне благодарит депутата Семеркова за помощь в оформлении подписки для льготной категории читателей и продвижении газеты в информационном пространстве.

Наш корр.