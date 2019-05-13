Приглашаем принять участие в проекте Минобороны России «Дорога памяти» – увековечивании памяти об участниках Великой Отечественной войны.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил решение министра обороны РФ о строительстве Главного храма Вооруженных сил России в честь Воскресения Христова. Строительство реализуется Министерством обороны в военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот» и будет завершено к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Храм призван стать духовным, учебно-методическим и просветительским центром Вооруженных сил РФ.

Грандиозный проект Центрального музея Вооруженных сил России объединит десятки миллионов фотографий фронтовиков и работников оборонных предприятий, партизан и жителей блокадного Ленинграда, сотрудников учреждений культуры и военных корреспондентов, всех, кто самоотверженно сражался и трудился в огненные годы Великой Отечественной войны, отстаивая родную землю от фашистских полчищ.

Все собранные на портале материалы и фотографии войдут в мультимедийную галерею «Дорога памяти», включающую уникальные экспонаты из запасников Центрального музея Вооруженных сил России, впервые демонстрируемые широкой общественности.

Мультимедийный музей будет возведен на прихрамовой территории Главного храма Вооруженных сил России к знаменательной дате – 75-летию Великой Победы.

Принять участие в специальном проекте может каждый.

Для использования в мозаичных картинах о войне в строящемся Главном храме Вооруженных сил Российской Федерации и просмотра фотографий через терминалы в галерее «Дорога памяти» на прихрамовой территории, родственники участников Великой Отечественной войны могут добавить достоверные сведения об участии в войне и фотографии участников Великой Отечественной войны (желательно цветные, с наградами) на интернет-сайте: www.doroga.mil.ru.

Для того чтобы фотографии и данные об участниках Великой Отечественной войны попали в экспозицию мультимедийного музея, необходимо лишь загрузить информационные материалы о них на сайт «Дорога памяти». Для этого потребуется внести в форму на сайте минимальный набор данных: фамилию, имя, отчество, год или точную дату рождения и фотографию участника Великой Отечественной. Эта информация будет привязана к данным, уже имеющимся в базах данных Минобороны России. Таким образом, пользователь сможет ознакомиться с их полным перечнем и дополнить свой семейный архив.

После окончания проверки и объединения всех документов пользователь получит письмо со ссылкой на сведенную запись со всеми прикрепленными к ней документами.

При отсутствии доступа к сети Интернет сведения об участнике войны также можно направить через военный комиссариат.

Обращаться к старшему помощнику военного комиссара Ирине Юрьевне Геллер, кабинет № 15, тел. 3-32-54.

И по почте: 119160, г. Москва, Большой Знаменский пер., д. 8/1, пометка «Дорога памяти».

Консультативная поддержка участников проекта по вопросам направления сведений через военные комиссариаты или почтой оказывается по следующим телефонным номерам: 8 (495) 696-71-32, 8 (495) 696-71-36.

Информацию об участниках Великой Отечественной войны вы можете найти на следующих интернет-сайтах:

– о награждениях в годы Великой Отечественной войны – podvignaroda.ru («Подвиг народа»);

– о погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны – obd-memorial.ru;

– о родственниках, принимавших участие в Великой Отечественной войне – pamyat-naroda.ru («Память народа»).