«Долгожданочка-алданочка»

Дитя Победы

В начале сентября у моей героини, Нины Константиновны Егоровой, был юбилей. И хотя за праздничным столом собрались лишь семья и друзья, свое 75-летие она встретила, можно сказать, со всей страной. Наверное, еще при появлении на свет судьба отметила эту хрупкую жизнерадостную женщину, родившуюся в год Великой Победы, в день окончания Второй мировой войны. Наделила большим сердцем и характером победительницы, который помог ей шагать по жизни, преодолевая все горести и трудности, и предназначила, как говорят ее коллеги и друзья, украшать мир.

Нина Константиновна Егорова, в девичестве Зарукина, родилась в Якутске. Мама рано умерла, и девочка жила с папой и мачехой. Во время войны отец работал инженером на Якутской ТЭЦ, а после строил дизельные электростанции в республике. «Все мои братья и сестра родились по районам», – говорит Нина Константиновна, вспоминая детские годы, когда семье приходилось переезжать с места на место. В 1955-м приехали в Учур, там семья Зарукиных, где подрастали пятеро детей, наконец, обосновалась.

С улыбкой и благодарностью к своим учителям рассказывает моя собеседница про школьную пору: в 1957 году в Томмоте распахнула двери новенькая школа-интернат для детей из многодетных семей и сирот, и шестиклассница Нина попала в первый набор. Отсюда, к слову, вышли впоследствии известные и уважаемые в районе люди, одноклассники Нины Константиновны – Николай Яковлевич Шкарубо, Тагир Степанович Гумурзаков, Тамара Степановна Шедько, Евгений Николаевич Радченко и другие.

Танец с министром просвещения ЯАССР Слепцовым Валентином Филаретовичем, бывшим учителем физкультуры дома-интерната.

Кадр из фильма о первооткрывателях золота на Алдане.

Н. К. Егорова в роли матери М. Тарабукина.

Артистка из культпросвета

После окончания десятого класса Нину отправили учиться в Якутск. Надо сказать, вопрос выбора профессии перед будущим работником культуры тогда не стоял – школьную активистку Нину Зарукину определили… в педагогическое училище. «Директор интерната сам договорился, сдал все документы», – рассказывает Нина Константиновна. И все же яркая творческая натура дала о себе знать, хотя в будущем многие годы ее профессиональная деятельность была тесно связана со школой. Смеется: «Наверное, недаром учителя пророчили карьеру педагога!» Но это сейчас. А тогда все решил случай в лице одноклассника, сообщившего о том, что в Якутске, оказывается, «есть культпросвет, там артистов учат!» И юная абитуриентка забрала документы из педучилища и, как она сама говорит, «рванула в артисты».

Окончив культурно-просветительное училище, получила направление на север Якутии, в Русское Устье, недалеко от райцентра поселка Чокурдах. После работала в Булунском районе. Рассказывает, пока добиралась туда, место в клубе заняли, так что пришлось культпросветовскому специалисту осваивать профессию воспитателя в интернате. Там вышла замуж, родила старшего сына. Арктический климат оказался неподходящим для ребенка, и молодая семья Егоровых засобиралась на новое место жительства. Супруг-якут, учитель по профессии, хотел перебраться в Чурапчу, а Нина – «вплоть до развода» – настаивала на переезде в Алдан. И глава семьи уступил, но с условием: только в якутский поселок. Хатыстыр, куда семья приехала в 1968 году, стал новым домом для Егоровых. Муж Нины Константиновны преподавал в хатыстырской школе, сама она работала здесь же – пионервожатой, воплотив свою детскую мечту.

– В интернате у нас была очень хорошая пионервожатая – Людмила Владимировна Чумакова, что только она ни придумывала, какие только мероприятия с нами не проводила! Позже она стала первым секретарем райкома комсомола. Благодаря ей я мечтала быть пионервожатой, – признается моя героиня.

Десять лет отдала Нина Константиновна работе с юными ленинцами. «Мои пионерчики», – с улыбкой говорит она о бывших своих ребятах, с гордостью носивших красные галстуки. Сейчас они уже бабушки и дедушки, но до сих пор помнят свою школьную пионервожатую и поздравляют с Днем пионерии. Смотры строя, речевки и песни, «Зарницы», туристические слеты и походы, пионерские сборы… Выработав свой пионерский ресурс, исчерпав душевные силы, как говорит Нина Константиновна, в 1977 году она ушла в сельский клуб – творить. «Никто не знал, что у меня клубное образование, все думали – педагогическое…» Кстати, за свою педагогическую деятельность в 1975 году Нина Константиновна Егорова была удостоена медали «За трудовую доблесть».

Агитбригада – это было здорово!

Сейчас ни по телевизору, ни по радио не услышишь слова «агитбригада». А в период развитого социализма оно встречалось часто – можно сказать, бренд советской эпохи. Агитбригада с задорным названием «Огонек», которой руководила Нина Егорова, была и в хатыстырском Доме культуры. Самодеятельные артисты сельского клуба ездили с концертами на стройплощадки, животноводческие фермы, сенокосные участки, чтобы поддержать трудовой дух и хорошее настроение сельчан. «Отправлялись по реке двумя-тремя лодками. Последний сенокосный участок был, не доезжая 35 километров до Томмота. И до слез доходило, если кого-то из артистов не брали, – вспоминает Нина Константиновна, – такое было желание у всех выступать»

Быть культработником в сельской местности непросто. Развлечений нет, поэтому испокон веков сельский клуб был и остается главным местом отдыха. И от того, как организована его работа, во многом зависит культурная жизнь селян. В хатыстырском клубе все крутилось и вертелось. Нина трудилась без выходных и отпусков. В 29 лет молодая женщина осталась вдовой с двумя сыновьями на руках, приходилось одной поднимать детей. Но природный оптимизм и веселый нрав никогда не позволяли ей поддаваться унынию. «Не надо печалиться, вся жизнь впереди» – любимая ее присказка. Нина Константиновна умеет и рыбачить, и стрелять – сама добывала дичь, хорошо водит моторную лодку. Когда в 1975 году в Южной Якутии побывал Евгений Евтушенко, именно Нине доверили сопровождать знаменитого поэта в его путешествии по красавцу Алдану.

– Позвали в поссовет и сказали: «Будешь личным мотористом», – улыбается Нина Константиновна, вспоминая, как возила автора бессмертных строк об алданочке на моторке по реке, показывая красоты нашего края. Так что свое знаменитое стихотворение Евгений Александрович посвятил не только всем алданкам, но и Нине Константиновне в первую очередь: «Долгожданочка-алданочка смотрит: гость или жиган! На плече ее – берданочка, где в любом стволе – жакан»…

После сельского Дома культуры, переехав в середине 80-х в Алдан, Нина Константиновна и здесь подхватила работу передвижного коллектива. Агиткультбригада Алданского района в рамках программы комплексного обслуживания населения объезжала хозяйства района, выступала с праздничными программами и концертами в отдаленных поселках и на оленеводческих пастбищах, а с приходом БАМа артисты-активисты понесли культуру в комсомольско-молодежные массы ее строителей.

В начале девяностых районная агитбригада, возглавляемая Ниной Егоровой, приложила усилия для объединения якутов, чтобы возродить национальный праздник ысыах. Кстати, именно Нина Константиновна стоит у истоков создания национальных общин на алданской земле, без участия которых сегодня уже не проходит ни одно городское или районное мероприятие. Более четверти века отработала она организатором – старшим методистом отдела, затем управления культуры района, руководила клубом «Аист». Многие до сих пор помнят проходившие здесь лекции, выставки, передвижки алданских художников – в клубе всегда собирались участники по интересам.

А еще благодаря Егоровой появилась первая полевая кухня на 9 Мая. Два года подряд она сама варила дома солдатскую кашу, ставила палатку на площади у городского Дворца культуры и угощала горожан, приговаривая: «За Победу!» В первый раз, рассказывает Нина Константиновна, чан еле разошелся, зато идея прижилась, и сегодня без полевой кухни с рассыпчатой гречневой кашей со сладким чайком не обходится ни одно празднование Дня Победы в Алдане.

В 2007 году отличник культуры республики Нина Константиновна Егорова ушла на заслуженный отдых. Да только вот засиживаться дома, читая любимые книжки Блаватской и Мулдашева, деятельная натура ей не дала. И активная, боевая, задорная пенсионерка старалась скрашивать досуг тем, кому в этой жизни несладко, – одиноким пожилым людям и инвалидам, живущим в доме-интернате п. Ленинского. Здесь Нина Константиновна работала до прошлого года, сегодня помогает проводить мероприятия в обществе инвалидов, с которым сотрудничает вот уже более 30 лет, организовала там женский вокальный ансамбль. Когда работа по любви, по интересу – она в радость, говорит Нина Константиновна. Ее трудовой стаж составляет более 50 лет, и о том, что занималась она своим делом всегда с желанием и душой, красноречиво свидетельствуют стопки благодарностей и почетных грамот.

Экстремалка и оптимистка

Мы сидим во дворе ее дома в Алдане, за столом беседки, закрывающей нас от осеннего ветра. Рядом аккуратные грядочки, ягодные кусты, доцветают петунии в вазонах. Пьем чай с тортом, беседуем. Нина Константиновна вспоминает различные истории из жизни. Рассказывает, как за хорошую работу, это было в 1974 году, она тогда еще трудилась в школе, ее наградили комсомольской путевкой на Военно-грузинскую дорогу по маршруту Орджоникидзе – Батуми. «Муж разрешил ехать, но только с сыном, Игорь должен был тогда идти в первый класс. Пришлось брать», – смеется, замечая, что от той поездки сохранилось фото, где маленький сынишка стоит с огромным рюкзаком, из которого торчит… поварешка. Ну и, конечно, на всю жизнь остались теплые воспоминания. Со всей страны собрались в их группе творческие люди – человек 20. Практически весь маршрут, рассказывает Нина Константиновна, шли пешком, да еще и давали концерты на каждой стоянке. С некоторыми потом еще долгое время дружили, переписывались. После этой поездки, вздыхает, она лет сорок была невыездной. А лет семь-восемь назад довелось съездить в Таиланд. Пассивный отдых – не для Нины Константиновны, и экстремалка-туристка прокатилась на дельфине, осмелилась полетать над морем с парашютом. А в прошлом году покоряла шесть байкальских островов. Признается, испытала огромное счастье, увидев на озере нерпу, – летом это редкость, а здесь спасатели вызволили из беды детеныша нерпы. И, конечно же, рыбачила, каталась на моторке… В общем, несмотря на почтенный возраст, в очередной раз вызывала белую зависть своей энергией, интересом к жизни, умением радоваться и не пасовать перед трудностями.

«Я счастливый человек – сыновей родила, дом построила», – говорит Нина Константиновна, с гордостью рассказывая о своих детях и внуках – их у нее пять и уже пять правнуков, для которых она – любимая бабушка, или «бабуленочек», как называет Нину Константиновну самая младшая внучка Светлана, кстати, не так давно подарившая ей правнука. В семье Егоровых и дети, и внуки, хоть и не связали свою жизнь с творческими профессиями, но все – люди творческие по натуре. Сыновья Юрий и Игорь хорошо поют, играют на баяне и гитаре, были постоянными участниками «Алданской весны». Внук Виктор пишет рэп-читки, много выступал на молодежных площадках. А у внучки Галочки талант организовывать праздники – нынче летом, к примеру, проводила для детей день Ивана Купалы в Хатыстыре – ребятня с удовольствием плела веночки, прыгала через костер.

– Всегда говорила: и на моей улице будет праздник. Со слезами на глазах, но говорила так, – делится Нина Константиновна. – И праздник наступил – 75 лет!

Ольга ГОРБАЧЕВА.

Фото автора и из архива Н. Егоровой.