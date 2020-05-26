Доброволец Анатолий – герой нашего времени…

Коронавирус одолел все страны мира, наш земной шар вдруг превратился в общий дом беды. Мы вдруг стали невыездными, самоизолировались по принуждению каждый в своем мирке, и каждый из нас, как мог, находил выход из ситуации.

Анатолий Потеруха сразу же откликнулся на призыв записаться в волонтеры и одним из первых зарегистрировался в социальном управлении районной администрации.

Характер у нашего героя общительный, уравновешенный, доброжелательный, что помогало ему быстро и оперативно собирать заявки жителей по адресам, как в г. Алдане, так и в п. Ленинском.

Поначалу его часто останавливали патрули на выезде из города в сторону Ленинского, придирчиво рассматривали первые пропуски и даже «уличали» его в подделке подписи, пока он не получил цифровой пропуск.

Преимущество Анатолия состояло в том, что он имел возможность на своей машине выполнять заказы разных социальных слоев населения. Пенсионеры, ветераны труда, дети войны, одинокие мамы, больные одинокие старики и старушки просили его помочь доставить продукты питания из магазинов, лекарства из аптеки. Обращались к нему и люди, которые по разным причинам не могли выйти из дома и истинно нуждались в помощи. Нуждались те, кто остался без работы, а значит, без средств к существованию, и такие были у него в списках. Адресов у него накопилось 90. Это очень много, если учесть, что каждый обращался не раз и не два, и не три… Он знакомился, узнавал все новых и новых людей, ждущих его и надеющихся на его помощь, и честно, добросовестно выполнял свои обязательства, не прося ничего взамен.

Рассказывает, были моменты, когда нужно было везти передачу больному ребенку в больницу, а мама находилась на «удаленке», не имея возможности увидеться и обнять свою дочурку.

Познакомился, в свою очередь, с алданцами, бескорыстно помогавшими нуждающимся жителям, такими, как ИП Даянова, которые оказывали неоднократную благотворительную помощь продуктами питания.

Заказов всегда хватало с лихвой, но его энергия, приобретаемый по ходу опыт и разворотливость помогали справляться с многочисленными заявками в срок. К слову, за весь период карантина он намотал до двух тысяч километров на своей машине. И так было каждый день с утра до вечера, порой без перерыва, чтобы перекусить.

Анатолий Александрович Потеруха – депутат Алданского районного Совета, является вторым секретарем Алданского райкома КПРФ, он достойно представляет рабочий класс Алдана. Он молод, энергичен, неравнодушен к людским проблемам. У него подрастает помощник – сын Дима, живут с женой Светланой дружной крепкой семьей.

Мне ближе и больше по душе простое русское слово – доброволец, видимо, от того, что в основе этого слова – добро! При слове «доброволец» сразу припоминаются строчки из знаменитой песни «Комсомольцы – добровольцы, мы сильны нашей верною дружбой…» из кинофильма «Добровольцы».

Добровольно взять на себя ношу, взвалить то, что не под силу каждому, и сделать так, чтобы люди почувствовали тепло и надежду на то, что все будет хорошо!

Анатолий первый из таких крепких, надежных и верных товарищей, сумевших сконцентрироваться и самоорганизоваться в сложных условиях преодоления неожиданной и непредсказуемой ситуации, свалившейся на наших земляков.

Спасибо, что есть такие как он в нашем городе, алданцы – добровольцы!

Р. Солнышкина,

народный депутат РС (Я).

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