ДК «Металлург» отметил юбилейпросмотров 28
В свой день рождения ДК «Металлург» порадовал большим концертом всех, кто пришел поздравить юбиляра, а таких оказалось не мало, полный зал!!!
В свой день рождения ДК «Металлург» порадовал большим концертом всех, кто пришел поздравить юбиляра, а таких оказалось не мало, полный зал!!!
Новые специализированные полноприводные автомобили в северном исполнении УАЗ и ГАЗ подарили районным и городским больницам республики во время I Республиканского...
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